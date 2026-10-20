Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

Snapshot Ο μικρός Δημήτρης πέθανε μετά από επτά χρόνια μάχης με σοβαρές νευρολογικές βλάβες που προκλήθηκαν από λοίμωξη ιού τύπου Β.

Η υγεία του είχε επιδεινωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο πριν τον θάνατό του.

Η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε από τη σελίδα «Πράξη Αγάπης». Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης η είδηση του θανάτου του μικρού Δημήτρη, ο οποίος τα τελευταία επτά χρόνια έδινε μια γενναία μάχη, αφού είχε υποστεί σοβαρές νευρολογικές βλάβες έπειτα από μία λοίμωξη από ιό τύπου Β.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σελίδα «Πράξη Αγάπης», γράφοντας σε σχετικά ανάρτηση: «Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε πως ο αγαπημένος μας Δημήτρης έχασε τη μάχη με τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τα τελευταία 7 χρόνια, ο μικρός Δημήτρης έδινε μια γενναία μάχη, αφού είχε υποστεί σοβαρές νευρολογικές βλάβες έπειτα από μία λοίμωξη από ιό τύπου Β.

Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, και ο αγαπημένος μας Δημήτρης άφησε την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια για την τόσο ξαφνική απώλεια. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Δημήτρη.

Αναπαύσου εν ειρήνη στη γειτονιά των αγγέλων…».

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