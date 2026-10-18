Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Τίμησαν τη μνήμη του «Καπετάνιου» οι δύο ομάδες

Παναθηναϊκός και Αστέρας AKTOR λίγο πριν από την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη που έφυγε σε ηλικία 90 ετών.

Ο ιστορικός «Καπετάνιος» διετέλεσε πρόεδρος των «πράσινων» για 21 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1979 μέχρι το 2000, συνδυάζοντας τη θητεία του μεγάλες πορείες του «τριφυλλιού» στην Ευρώπη.

Παράλληλα οι Στέφανος Γιουρέλης και Τάκης Φύσσας άφησαν ανθοδέσμη στη σουίτα που καθόταν ο άλλοτε διοικητικός ηγέτης του συλλόγου.

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