Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

Ο Παναθηναϊκός άφησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο πίσω του την ήττα από τον Ολυμπιακό και... σκόρπισε με 5-1 τον Αστέρα AKTOR για την 7η αγωνιστική της Super League σε ένα απόγευμα που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Το σκορ άνοιξε στο 27' ο Ντε Φράι, ενώ ο Λούζα στο 31' πέτυχε το 2-0. Ο Παπακανέλλος στο 60' μείωσε σε 2-1 και τότε ξεκίνησε η... καταιγίδα. Δύο λεπτά αργότερα ο Ντέσερς πέτυχε το 3-1, με τον Καλάμπρια στο 72' να κάνει το 4-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τετέι στο 83'.

Παράλληλα υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο στο 19' κι έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Με το τρίποντο αυτό οι «πράσινοι» παρέμειναν στην κορυφή με 18 βαθμούς, ενώ από την άλλη οι Αρκάδες έχουν 5 πόντους και βρίσκονται στην 11η θέση.

Διπλό χτύπημα με Ντε Φράι και Λούζα

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο απειλητικά στην αναμέτρηση και μόλις στο 2ο λεπτό έχασε την πρώτη του ευκαιρία. Ο Μπαρτόλο βλέποντας τον Πένια εκτός εστίας επιχείρησε να τον νικήσει με σουτ από το κέντρο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 7’, με τον Κάνγκουα να πραγματοποιεί εξαιρετική ενέργεια και να εξαπολύει δυνατό σουτ, το οποίο ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ. Ο Λιβάι έκανε εντυπωσιακή ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα, με τον Κάνγκουα να εκτελεί από κοντά, αλλά να αστοχεί.

Στο 16’, οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Μέντες βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 27’, όταν το «τριφύλλι» πήρε το προβάδισμα. Έπειτα από εκτέλεση στην περιοχή, ο Ντε Φράι βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι και με υπέροχη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Δύο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Τετέι να προσπαθεί να ολοκληρώσει μόνος του τη φάση, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς η μπάλα κατέληξε άουτ.

Στο 31’, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του! Ο Σαλάχ-Εντίν έκανε το γέμισμα, ο Ντέσερς έστρωσε εξαιρετικά την μπάλα στον Λούζα και εκείνος, με σουτ από κοντά, νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 2-0.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να αναζητούν και τρίτο γκολ, με τον Λιβάι να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 39’. Έπειτα από σέντρα του Κάνγκουα, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού επιχείρησε να εκτελέσει στην κίνηση από πολύ κοντά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Στο 41’, ο Τετέι δοκίμασε το πόδι του από τα όρια της περιοχής, χωρίς όμως να βρει στόχο, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Έστησε... πάρτι στο ΟΑΚΑ

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν ορεξάτοι και στο δεύτερο μέρος κι έχασαν απίθανη ευκαιρία να κάνουν το 3-0 μόλις στο 46'. . Ο Ταμπόρδα παρ' ολίγο να σκοράρει και πάλι με το κεφάλι, αλλά ο Παπακανέλλος έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή!

Δύο λεπτά αργότερα ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Ντε Φράι στην κίνηση μετά την εκτέλεση κόρνερ του Λούζα.

Το «τριφύλλι» έχασε ακόμα μία καλή στιγμή στο 58' όταν μετά το κόρνερ του Λούζα ο Ντέσερς έκανε κεφαλιά πάσα στον Ντε Φράι, ο οποίος από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Από το πουθενά στο 61' ο Αστέρας AKTOR βρήκε γκολ, όταν ο Παπακανέλλος έκανε ωραία προσπάθεια και νίκησε με πλασέ τον Πένια.

Στην αμέσως επόμενη φάση οι «πράσινοι» απάντησαν στο τέρμα των Αρκάδων με γκολ του Ντέσερς, ο οποίος απέφυγε και τον Παπαδόπουλου κι έκανε το 3-1 μετά την εκπληκτική κάθετη του Λούζα.

Στο 72' ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, με τον Καλάμπρια να κάνει τρομερό συρτό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα για το 4-1.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν με το πόδι στο... γκάζι και πέτυχαν και πέμπτο τέρμα στο ΟΑΚΑ. Ο Γιάγκουσιτς έκανε μεγάλη ενέργεια κι έδωσε στον Λούζα, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Ταμπόρδα, εκείνος ξανά στον Λούζα που με εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Τετέι που με ωραία κεφαλιά ολοκήρωσε μία εξαιρετική προσπάθεια για το «τριφύλλι».

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάγκουα (64' Τσιριβέγια), Ουναΐ (19’ Τετέι), Αντίνο (77' Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (Ταμπόρδα), Ντέσερς (68' Ραστόντερ).

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Τσίκο, Έντερ (61' Μπουζούκης), Κετού (46' Παπακανέλλος), Μπαρτόλο (61' Κουρμπέλης), Μακέντα (79' Κιμπιόκα).