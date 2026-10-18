Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

Εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με την... αύρα του «Καπετάνιου»

Newsroom

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός άφησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο πίσω του την ήττα από τον Ολυμπιακό και... σκόρπισε με 5-1 τον Αστέρα AKTOR για την 7η αγωνιστική της Super League σε ένα απόγευμα που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Το σκορ άνοιξε στο 27' ο Ντε Φράι, ενώ ο Λούζα στο 31' πέτυχε το 2-0. Ο Παπακανέλλος στο 60' μείωσε σε 2-1 και τότε ξεκίνησε η... καταιγίδα. Δύο λεπτά αργότερα ο Ντέσερς πέτυχε το 3-1, με τον Καλάμπρια στο 72' να κάνει το 4-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τετέι στο 83'.

Παράλληλα υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο στο 19' κι έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Με το τρίποντο αυτό οι «πράσινοι» παρέμειναν στην κορυφή με 18 βαθμούς, ενώ από την άλλη οι Αρκάδες έχουν 5 πόντους και βρίσκονται στην 11η θέση.

Διπλό χτύπημα με Ντε Φράι και Λούζα

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο απειλητικά στην αναμέτρηση και μόλις στο 2ο λεπτό έχασε την πρώτη του ευκαιρία. Ο Μπαρτόλο βλέποντας τον Πένια εκτός εστίας επιχείρησε να τον νικήσει με σουτ από το κέντρο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 7’, με τον Κάνγκουα να πραγματοποιεί εξαιρετική ενέργεια και να εξαπολύει δυνατό σουτ, το οποίο ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ. Ο Λιβάι έκανε εντυπωσιακή ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα, με τον Κάνγκουα να εκτελεί από κοντά, αλλά να αστοχεί.

Στο 16’, οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Μέντες βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 27’, όταν το «τριφύλλι» πήρε το προβάδισμα. Έπειτα από εκτέλεση στην περιοχή, ο Ντε Φράι βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι και με υπέροχη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Δύο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με τον Τετέι να προσπαθεί να ολοκληρώσει μόνος του τη φάση, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς η μπάλα κατέληξε άουτ.

Στο 31’, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του! Ο Σαλάχ-Εντίν έκανε το γέμισμα, ο Ντέσερς έστρωσε εξαιρετικά την μπάλα στον Λούζα και εκείνος, με σουτ από κοντά, νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 2-0.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να αναζητούν και τρίτο γκολ, με τον Λιβάι να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 39’. Έπειτα από σέντρα του Κάνγκουα, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού επιχείρησε να εκτελέσει στην κίνηση από πολύ κοντά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Στο 41’, ο Τετέι δοκίμασε το πόδι του από τα όρια της περιοχής, χωρίς όμως να βρει στόχο, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Έστησε... πάρτι στο ΟΑΚΑ

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν ορεξάτοι και στο δεύτερο μέρος κι έχασαν απίθανη ευκαιρία να κάνουν το 3-0 μόλις στο 46'. . Ο Ταμπόρδα παρ' ολίγο να σκοράρει και πάλι με το κεφάλι, αλλά ο Παπακανέλλος έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή!

Δύο λεπτά αργότερα ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Ντε Φράι στην κίνηση μετά την εκτέλεση κόρνερ του Λούζα.

Το «τριφύλλι» έχασε ακόμα μία καλή στιγμή στο 58' όταν μετά το κόρνερ του Λούζα ο Ντέσερς έκανε κεφαλιά πάσα στον Ντε Φράι, ο οποίος από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Από το πουθενά στο 61' ο Αστέρας AKTOR βρήκε γκολ, όταν ο Παπακανέλλος έκανε ωραία προσπάθεια και νίκησε με πλασέ τον Πένια.

Στην αμέσως επόμενη φάση οι «πράσινοι» απάντησαν στο τέρμα των Αρκάδων με γκολ του Ντέσερς, ο οποίος απέφυγε και τον Παπαδόπουλου κι έκανε το 3-1 μετά την εκπληκτική κάθετη του Λούζα.

Στο 72' ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, με τον Καλάμπρια να κάνει τρομερό συρτό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα για το 4-1.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν με το πόδι στο... γκάζι και πέτυχαν και πέμπτο τέρμα στο ΟΑΚΑ. Ο Γιάγκουσιτς έκανε μεγάλη ενέργεια κι έδωσε στον Λούζα, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Ταμπόρδα, εκείνος ξανά στον Λούζα που με εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Τετέι που με ωραία κεφαλιά ολοκήρωσε μία εξαιρετική προσπάθεια για το «τριφύλλι».

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάγκουα (64' Τσιριβέγια), Ουναΐ (19’ Τετέι), Αντίνο (77' Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (Ταμπόρδα), Ντέσερς (68' Ραστόντερ).

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Τσίκο, Έντερ (61' Μπουζούκης), Κετού (46' Παπακανέλλος), Μπαρτόλο (61' Κουρμπέλης), Μακέντα (79' Κιμπιόκα).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης προς Κουφονικολάκου: Πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσετε τον Τσίπρα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

20:10LIFESTYLE

Γρηγόρης Κορπίδης: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου» – Το αντίο στην αγαπημένη σκυλίτσα των social media που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Λεπέν: «Η χώρα είναι όμηρος της βίας και της ανικανότητας» - Σφοδρή επίθεση κατά του Μακρόν

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

19:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Συγκλονιστικό φινάλε στη Νεάπολη με χατ τρικ Κουρμινόβσκι και ήρωα Σίγκουρντσον

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο των ΗΠΑ - Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες

19:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ Ρόκα και «ζωγραφιά» Τσικίνιο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Νέα επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Ζημιές σε καταστήματα και τουλάχιστον 50 προσαγωγές

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το καμένο δημαρχείο της Λιμόζ ξυπνά μνήμες από την Παναγία των Παρισίων

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο: Μειώσεις φόρων, ενισχύσεις συνταξιούχων και μέτρα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι - Λεηλασίες στη Μασσαλία - Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση από ύψος 52 μέτρων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου - Ο μοιραίος δεξιός ελιγμός, τα 25 λεπτά πτήσης και τα αναπάντητα ερωτήματα

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η Μαρία Μαζωνάκη έξω από την εκκλησία

16:05LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον Ρομέν Γαβρά - «Απόψε με την αγάπη μου»

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

«Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τα ζώα δεν είναι απλώς φροντίδα - Είναι σύνδεση εμπιστοσύνης που κάνει την απώλειά τους αβάστακτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ