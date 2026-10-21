Ακαδημία Πλάτωνος: Αυτός είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός – Πώς έγινε η έκρηξη

Snapshot Η έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος προκλήθηκε από μηχανισμό με πυροκροτητή μέσα σε πλαστική τσάντα.

Η τσάντα βρέθηκε στο ισόγειο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 107 και έγινε αντιληπτή από τον διαχειριστή.

Ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Άλλοι τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και συνάδελφος του αστυνομικού, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 18 στελέχη και έξι οχήματα για τον έλεγχο και την ασφάλεια του χώρου. Snapshot powered by AI

Πανικός επικράτησε στην Ακαδημία Πλάτωνος το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από έκρηξη παγιδευμένης σακούλας.

Σύμφωνα πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από μηχανισμό που ήταν συνδεδεμένος με πυροκροτητή και είχε τοποθετηθεί μέσα σε πλαστική τσάντα.

Δείτε φωτογραφίες από τον εκρηκτικό μηχανισμό:

Η τσάντα ήταν στο ισόγειο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 107 και έγινε αντιληπτή από τον διαχειριστή του κτιρίου που κάλεσε την άμεση δράση. Τη σακούλα άνοιξε ο αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, η συνάδελφός του από το τμήμα Αμπελοκήπων μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» μαζί με τους δύο πολίτες.

Οι σταθμοί του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες απευθείας από τον τόπο του συμβάντος, ενώ η Πυροσβεστική ανέπτυξε 18 στελέχη με έξι οχήματα για τον έλεγχο και την ασφάλιση του χώρου.

To κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη Newsbomb

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