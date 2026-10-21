Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Εντοπίστηκαν εκρηκτικά, πυροκροτητής και ναρκωτικά

Εκρηκτικά, πυροκροτητής και ναρκωτικά εντοπίστηκαν από τις πρώτες έρευνες της Αντιτρομοκρατικής μετά την έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Σύμφωνα πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν συνδεδεμένος με πυροκροτητή και είχε τοποθετηθεί μέσα σε πλαστική τσάντα. Η τσάντα ήταν στο ισόγειο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 107 και έγινε αντιληπτή από τον διαχειριστή του κτιρίου που κάλεσε την άμεση δράση. Τη σακούλα άνοιξε ο αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη του σακιδίου που περείχε εκρηκτικά τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες που βρίσκονταν στο κτίριο. Ο άνδρας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα Εξαρχείων, φέρει σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, η συνάδελφός του 23 ετών από το τμήμα Αμπελοκήπων μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» μαζί με τους δύο πολίτες, άνδρες ηλικίας 60 και 47 ετών.