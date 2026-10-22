Η Lancia σκέφτεται την επιστροφή των θρυλικών μοντέλων της
Η Lancia έχει ένα ασυνήθιστο πρόβλημα.
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Διαθέτει περισσότερους θαυμαστές από πραγματικούς πελάτες, όπως παραδέχθηκε ο Arnaud Belloni, νέος επικεφαλής των Fiat, Abarth και Lancia, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Η ιταλική εταιρεία εξετάζει τρόπους να ξανακερδίσει τους παραδοσιακούς φίλους της, οι οποίοι εξακολουθούν να ονειρεύονται αυτοκίνητα όπως η Stratos, η 037, η Fulvia και φυσικά η Delta HF Integrale.
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