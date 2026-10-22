Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

Snapshot Από την Κυριακή αναμένεται οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα.

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, επηρεάζοντας και τις ημέρες του Αγίου Δημητρίου και της εθνικής εορτής.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει σταδιακή πτώση από την Κυριακή, ενώ τα έντονα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα εστιάζει κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, τροφοδοτούμενο συνεχώς με υγρασία που θα ενισχύει τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες.

Μέχρι το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ η επιδείνωση θα ξεκινήσει σταδιακά από τα δυτικά. Snapshot powered by AI

Από την Κυριακή αναμένεται σημαντική μεταβολή στον καιρό, καθώς ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μέχρι τότε, το ανοιξιάτικο μοτίβο θα συνεχιστεί, αλλά από τα δυτικά θα ξεκινήσει η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Η Παρασκευή θα διατηρήσει την άνοιξη στην ατμόσφαιρα, με τον καιρό να αρχίζει να αλλάζει κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές, συνοδευόμενες από σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι γενικά καλύτερες, τουλάχιστον έως το απόγευμα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προετοιμάζεται θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό και έντονα φαινόμενα από την Κυριακή

Από την Κυριακή, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν όσο περνούν οι μέρες. Ο υδράργυρος θα σημειώσει σταδιακή πτώση, ενώ τα φαινόμενα θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα, ιδίως σε περιοχές που θα δεχτούν μεγαλύτερη ποσότητα βροχής.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα εστιάζει κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, όπου θα παραμείνει αρκετές ημέρες, τροφοδοτούμενο συνεχώς με υγρασία. Αυτό θα ενισχύσει τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, με το φθινόπωρο να επιστρέφει με ένταση.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, επηρεάζοντας και τις ημέρες του Αγίου Δημητρίου αλλά και της εθνικής εορτής.

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