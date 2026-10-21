Καιρός: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Snapshot Βαρομετρικό χαμηλό στη Βόρεια Αδριατική με ψυχρό μέτωπο θα προκαλέσει τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα το νέο 24ωρο (Πέμπτη).

Την Παρασκευή αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην κεντροανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι έως ισχυροί με ένταση 4-6 μποφόρ τις πρώτες ημέρες και θα στραφούν σε βόρειους την Παρασκευή.

Η πορεία του βαρομετρικού χαμηλού για την Κυριακή παραμένει αβέβαιη και τα μοντέλα υπερεκτιμούν τον υετό σε αρκετές περιοχές. Snapshot powered by AI

Στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά και σε βορειοανατολικές περιοχές της χώρας αναμένονται οι αξιόλογες βροχές του τριημέρου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Αναλυτικά αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών:

Βαρομετρικό χαμηλό στη Β. Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται Α-ΒΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) θα προκαλέσει τοπικές βροχές κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Παράλληλα, θα επικρατήσουν Ν-ΝΔ άνεμοι με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πρωινές τοπικές ομίχλες που θέλουν τη δέουσα προσοχή από τους οδηγούς.

Την Παρασκευή (23/10), προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές βασικά στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου. Οι άνεμοι βαθμιαία θα στραφούν σε Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση που θα γίνει πιο αισθητή στη Β-ΒΑ Ελλάδα.

Το Σάββατο (24/10), δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Υ.Γ. Αβέβαιη ακόμα η πορεία του χαμηλού που την Κυριακή (25/10) θα αποκοπεί στη Ν. Ιταλία. Μη ρεαλιστικός (υπερβολικός) ο υετός των παγκόσμιων ντετερμινιστικών φυσικών μοντέλων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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