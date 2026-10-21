Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» υποχωρεί και το φθινόπωρο επιστρέφει – Ποιες περιοχές θα δεχθούν τις πρώτες βροχές και πότε αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό
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  • Από την Τετάτη 21 Οτωβρίου ξεκινά σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές, ισχυρούς νότιους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.
  • Την Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ οι νοτιάδες θα παραμείνουν δυνατοί στα θαλάσσια τμήματα.
  • Την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με 5-6 μποφόρ, συνοδεύοντας περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και φθινοπωρινό σκηνικό.
  • Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των βροχοπτώσεων.
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Υποχωρεί το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» δίνοντας σταδιακά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, από σήμερα ξεκινά σταδιακή μεταβολή του καιρού, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή το επόμενο διήμερο, με ενίσχυση των βροχοπτώσεων, ισχυρούς νότιους ανέμους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Παρά τη μεταβολή, ο υδράργυρος θα παραμείνει αρχικά σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 23 με 24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νότια δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η σημαντικότερη αλλαγή αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Από το Σάββατο, πάντως, διαφαίνεται τάση σταδιακής βελτίωσης.

Κολυδάς: Από σήμερα η αλλαγή του καιρού

Η Τετάρτη θα αποτελέσει τη μεταβατική ημέρα πριν από την εκδήλωση περισσότερων φαινομένων.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Από τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα κατά την αρχική φάση της μεταβολής.

Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι και η επικράτηση νοτίων ανέμων, που θα παρουσιάσουν ενίσχυση κυρίως στα δυτικά θαλάσσια τμήματα.

Στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα βορειότερα τμήματα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να διατηρείται σε ήπια επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 με 24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα νότια προβλέπονται κατά τόπους ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες.

Πέμπτη: Ενισχύονται οι βροχές – Παραμένουν ισχυροί οι νοτιάδες

Πιο έντονα φθινοπωρινό αναμένεται το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη, καθώς οι βροχοπτώσεις θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Η μεταβολή θα γίνει αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος του διαστήματος με την εκτεταμένη ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, κυρίως στα πελάγη, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου, η Πέμπτη θα είναι μία από τις ημέρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάζει πλέον περισσότερες περιοχές.

Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας την Παρασκευή, σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο

Άστατος αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός και την Παρασκευή, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η μεταβολή θα συνοδευτεί από αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων, καθώς οι ενισχυμένοι νοτιάδες των προηγούμενων ημερών θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, συμβάλλοντας στην επικράτηση πιο δροσερών συνθηκών.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με αποτέλεσμα το σκηνικό του καιρού να αποκτήσει περισσότερο χαρακτηριστικά προχωρημένου φθινοπώρου.

Η Παρασκευή αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο τμήμα της εβδομαδιαίας μεταβολής με εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πριν αρχίσει σταδιακά η βελτίωση.

Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με τις βροχοπτώσεις να αρχίσουν να περιορίζονται.

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