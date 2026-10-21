Καιρός: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα πέσουν οι περισσότερες βροχές

Snapshot Τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές κατά τόπους και ενισχυμένες ριπές ανέμων, κυρίως στο Ιόνιο, με θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Κρήτη την Πέμπτη και τους 26 βαθμούς σε άλλες νότιες περιοχές, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο θα υποχωρήσει κοντά στους 23 βαθμούς.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες στην Ήπειρο την Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα επικεντρωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από το Σάββατο προβλέπεται σημαντικός περιορισμός των βροχοπτώσεων και βελτίωση του καιρού στην πλειονότητα της χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά μέτριοι με ενισχυμένες ριπές στο Ιόνιο την Πέμπτη, που μπορεί να φτάσουν τα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Snapshot powered by AI

Με βροχές κατά τόπους, ενισχυμένες ριπές ανέμων κυρίως στο Ιόνιο και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, βάσει των δεδομένων του προγνωστικού μοντέλου ICON.

Παρά την παρουσία βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές, ο καιρός θα διατηρήσει αρχικά τα ήπια χαρακτηριστικά του, με τον υδράργυρο να κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη η Κρήτη αναμένεται να καταγράψει τις υψηλότερες τιμές, κοντά στους 27 βαθμούς.

Ωστόσο, από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο, προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να περιορίζονται κοντά στους 23 βαθμούς.

Όσον αφορά τις βροχές, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται αρχικά στην Ήπειρο, ενώ την Παρασκευή τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το Σάββατο προβλέπεται περιορισμός των βροχοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Έως 27 βαθμούς στην Κρήτη την Πέμπτη – Ενισχύονται οι βροχές στην Ήπειρο

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, με την Κρήτη να αναμένεται να καταγράψει τις υψηλότερες τιμές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο υδράργυρος στο νησί θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.

Στη Στερεά Ελλάδα η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 25 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με μέση ένταση γύρω στα 4 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Ωστόσο, στο Ιόνιο προβλέπονται ιδιαίτερα ενισχυμένες ριπές, που θα φτάνουν τοπικά έως και τα 72 χιλιόμετρα την ώρα.

Στο Αιγαίο οι μέγιστες ριπές θα κυμανθούν κοντά στα 51 χιλιόμετρα την ώρα.

Η κύρια ζώνη βροχοπτώσεων θα επηρεάσει περισσότερο την Ήπειρο, όπου τα τοπικά ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 11 χιλιοστά.

Η εντονότερη βροχόπτωση αναμένεται μεταξύ 09:00 και 12:00 το μεσημέρι, με περίπου 6,6 χιλιοστά μέσα σε τρεις ώρες.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι περισσότερες βροχές την Παρασκευή

Την Παρασκευή το επίκεντρο των βροχοπτώσεων μετατοπίζεται προς τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το μοντέλο ICON, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου κατά τόπους θα φτάσουν περίπου τα 17 χιλιοστά.

Η εντονότερη περίοδος των φαινομένων εντοπίζεται στο τρίωρο 15:00–18:00, με εκτιμώμενη βροχόπτωση 6,8 χιλιοστών.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή σε αρκετές περιοχές.

Στην Πελοπόννησο προβλέπονται μέγιστες τιμές κοντά στους 26 βαθμούς, στην Αττική περίπου 25 βαθμοί και στο Νότιο Αιγαίο γύρω στους 24 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα φτάνουν περίπου τα 4 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Οι μέγιστες ριπές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 54 χιλιόμετρα την ώρα στο Αιγαίο και τα 53 χιλιόμετρα την ώρα στο Ιόνιο.

Υποχωρεί η θερμοκρασία το Σάββατο – Περιορίζονται οι βροχές

Σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από το Σάββατο, καθώς οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα υψηλότερα τοπικά ύψη βροχής εντοπίζονται στο Νότιο Αιγαίο, όπου προβλέπονται περίπου 2 χιλιοστά.

Η σημαντικότερη μεταβολή θα αφορά τη θερμοκρασία, η οποία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στο Νότιο Αιγαίο και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 23 βαθμούς, ενώ στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί κοντά στους 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση γύρω στα 4 μποφόρ, με ριπές έως 51 χιλιόμετρα την ώρα.

Στο Ιόνιο θα παρουσιάσουν εξασθένηση, με μέση ένταση περίπου 3 μποφόρ και μέγιστες ριπές κοντά στα 43 χιλιόμετρα την ώρα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως το Σαββατοκύριακο

Η συνολική εικόνα της πρόγνωσης δείχνει ότι η χώρα θα διατηρήσει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Παρασκευή, με τοπικές βροχοπτώσεις που θα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Η Ήπειρος θα δεχθεί τα περισσότερα φαινόμενα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή οι πιο αξιόλογες βροχές μετατοπίζονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Παράλληλα, αν και οι μέσες εντάσεις των ανέμων θα παραμείνουν γενικά μέτριες, χρειάζεται προσοχή στις ισχυρότερες ριπές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο την Πέμπτη.

Από το Σάββατο ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να περιορίζονται κοντά στους 22 με 23 βαθμούς στις περιοχές που εξετάζονται.

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