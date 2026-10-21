Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

Αναφέρει αρχικά ότι δυνατό πέρασμα με μπόρες αναμένεται πάνω από την Κέρκυρα σήμερα το βράδυ

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου
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  • Σήμερα το βράδυ αναμένονται έντονες βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας.
  • Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν βροχές και λασποβροχές σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.
  • Την Πέμπτη θα περάσει αφρικανική σκόνη που θα υποχωρήσει την Παρασκευή.
  • Τη Δευτέρα προβλέπεται βαρομετρικό χαμηλό πάνω από την Ελλάδα με βροχές στη νότια χώρα.
  • Μετά τις 27-28 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, όπως επιβεβαιώνουν τα σημερινά στοιχεία.
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Για «βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» κάνει λόγο για τον καιρό των επομένων ημερών ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αναφέρει αρχικά ότι δυνατό πέρασμα με μπόρες αναμένεται πάνω από την Κέρκυρα σήμερα το βράδυ.

Αναλύει τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών σημειώνοντας ότι ο τόπος κάνει τη διαφορά Υποδεικνύει πού φαίνεται να επιστρέφουν οι βροχές ή και λασποβροχές, πού ενδέχεται να επιμείνουν και πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία.

Έκανε λόγο για αφρικανική σκόνη την Πέμπτη, η οποία ωστόσο θα υποχωρήσει την Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα έχουμε βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τη χώρα μας που θα φέρει βροχές στη νότια Ελλάδα. Μετά τις 27-28 του μηνός ο καιρός θα παραμείνει άστατος.

Στη νέα του πρόγνωση παρουσιάζει και όσα δείχνουν τα σημερινά στοιχεία για την 28η Οκτωβρίου.

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