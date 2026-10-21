Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

Snapshot Σήμερα το βράδυ αναμένονται έντονες βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας.

Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν βροχές και λασποβροχές σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη θα περάσει αφρικανική σκόνη που θα υποχωρήσει την Παρασκευή.

Τη Δευτέρα προβλέπεται βαρομετρικό χαμηλό πάνω από την Ελλάδα με βροχές στη νότια χώρα.

Μετά τις 27-28 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, όπως επιβεβαιώνουν τα σημερινά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Για «βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» κάνει λόγο για τον καιρό των επομένων ημερών ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αναφέρει αρχικά ότι δυνατό πέρασμα με μπόρες αναμένεται πάνω από την Κέρκυρα σήμερα το βράδυ.

Αναλύει τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών σημειώνοντας ότι ο τόπος κάνει τη διαφορά Υποδεικνύει πού φαίνεται να επιστρέφουν οι βροχές ή και λασποβροχές, πού ενδέχεται να επιμείνουν και πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία.

Έκανε λόγο για αφρικανική σκόνη την Πέμπτη, η οποία ωστόσο θα υποχωρήσει την Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα έχουμε βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τη χώρα μας που θα φέρει βροχές στη νότια Ελλάδα. Μετά τις 27-28 του μηνός ο καιρός θα παραμείνει άστατος.

Στη νέα του πρόγνωση παρουσιάζει και όσα δείχνουν τα σημερινά στοιχεία για την 28η Οκτωβρίου.

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