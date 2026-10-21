Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου
Αναφέρει αρχικά ότι δυνατό πέρασμα με μπόρες αναμένεται πάνω από την Κέρκυρα σήμερα το βράδυ
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- Σήμερα το βράδυ αναμένονται έντονες βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας.
- Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν βροχές και λασποβροχές σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.
- Την Πέμπτη θα περάσει αφρικανική σκόνη που θα υποχωρήσει την Παρασκευή.
- Τη Δευτέρα προβλέπεται βαρομετρικό χαμηλό πάνω από την Ελλάδα με βροχές στη νότια χώρα.
- Μετά τις 27-28 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, όπως επιβεβαιώνουν τα σημερινά στοιχεία.
Για «βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» κάνει λόγο για τον καιρό των επομένων ημερών ο Σάκης Αρναούτογλου.
Αναφέρει αρχικά ότι δυνατό πέρασμα με μπόρες αναμένεται πάνω από την Κέρκυρα σήμερα το βράδυ.
Αναλύει τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών σημειώνοντας ότι ο τόπος κάνει τη διαφορά Υποδεικνύει πού φαίνεται να επιστρέφουν οι βροχές ή και λασποβροχές, πού ενδέχεται να επιμείνουν και πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία.
Έκανε λόγο για αφρικανική σκόνη την Πέμπτη, η οποία ωστόσο θα υποχωρήσει την Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα έχουμε βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τη χώρα μας που θα φέρει βροχές στη νότια Ελλάδα. Μετά τις 27-28 του μηνός ο καιρός θα παραμείνει άστατος.
Στη νέα του πρόγνωση παρουσιάζει και όσα δείχνουν τα σημερινά στοιχεία για την 28η Οκτωβρίου.