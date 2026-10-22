Καιρός: Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες – Το φθινόπωρο ετοιμάζει την επιστροφή του

Snapshot Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με άνεμους 3 έως 6 μποφόρ να πνέουν κυρίως νότιοι και βορειοδυτικοί.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, με θερμοκρασίες στους 21-25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και νησιά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια και δυτικά. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδεςπιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες. Στη Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 και στα ανατολικά νότιοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23, στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 23°C

Ανατολική Μακεδονία: 12 – 22°C

Κεντρική Μακεδονία: 15 – 23°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 22°C

Ήπειρος: 13 – 23°C

Θεσσαλία: 13 – 25°C

Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C

Δυτική Στερεά: 15 – 24°C

Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 24°C

Κυκλάδες: 16 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 16 – 26°C

Κρήτη: 14 – 26°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 25°C

Δωδεκάνησα: 19 – 26°C

Αττική: 13 – 25°C

Θεσσαλονίκη: 14 – 23°C

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Η πρόγνωση για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις πρωινές ώρες οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση και μόνο στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά τους 21 με 23, στην Κρήτη τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα καθώς και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά τόπους στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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