Καιρός: Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες – Το φθινόπωρο ετοιμάζει την επιστροφή του

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsroom

Καιρός: Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες – Το φθινόπωρο ετοιμάζει την επιστροφή του
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός.
  • Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με άνεμους 3 έως 6 μποφόρ να πνέουν κυρίως νότιοι και βορειοδυτικοί.
  • Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, με θερμοκρασίες στους 21-25 βαθμούς Κελσίου.
  • Το Σάββατο προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.
  • Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και νησιά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια και δυτικά.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδεςπιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες. Στη Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 και στα ανατολικά νότιοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23, στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 12 – 23°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 12 – 22°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 15 – 23°C
  • Δυτική Μακεδονία: 12 – 22°C
  • Ήπειρος: 13 – 23°C
  • Θεσσαλία: 13 – 25°C
  • Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C
  • Δυτική Στερεά: 15 – 24°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 25°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 24°C
  • Κυκλάδες: 16 – 24°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 16 – 26°C
  • Κρήτη: 14 – 26°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 25°C
  • Δωδεκάνησα: 19 – 26°C
  • Αττική: 13 – 25°C
  • Θεσσαλονίκη: 14 – 23°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις πρωινές ώρες οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση και μόνο στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά τους 21 με 23, στην Κρήτη τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα καθώς και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά τόπους στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις πληρωμής για έργα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δάση

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες – Το φθινόπωρο ετοιμάζει την επιστροφή του

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Από 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ στην αντλία – Πώς θα λειτουργεί το myDiesel

04:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

03:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός στο Διαδίκτυο: Η AI εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στο PHP – «Έπεσαν» κυβερνητικές ιστοσελίδες

03:00ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει – Το Δίκαιο της Θάλασσας δεν επαναδιατυπώνεται»

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: «Κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην στην πλάτη της Γαλλίας»

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

01:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέο στρατιωτικό δόγμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης – «Αν μας χτυπήσουν, θα περνάμε στην επίθεση»

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο φονικό στη μέση του δρόμου στην Τουρκία: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του

23:58NEWSBOMB

Μεσαρά: Σοβαρή καταγγελία για αυτοκίνητο που φέρεται να κινήθηκε εναντίον αντιδημάρχου

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της - Κατέρρευσε και τράκαρε ενώ οδηγούσε προς το νοσοκομείο

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

21:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 σε σπίτι διαιτητή και η μεταγωγή της Τσαρούχα

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

21:38LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Επέστρεψε στο «Studio στις 3» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε - Σκληρές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ