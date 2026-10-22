Δημογλίδου για Κολωνό: «Τα ευρήματα μας οδηγούν προς τον ποινικό χώρο»

«Έχει χρησιμοποιηθεί ξανά παρόμοιος μηχανισμός μικρής ισχύος», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δημογλίδου για Κολωνό: «Τα ευρήματα μας οδηγούν προς τον ποινικό χώρο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο εκρηκτικός μηχανισμός μικρής ισχύος που εξερράγη στον Κολωνό έχει χρησιμοποιηθεί ξανά πρόσφατα από ποινικούς κύκλους.
  • Τα ευρήματα περιλαμβάνουν υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών και ζυγαριάς ακριβείας.
  • Η πρώτη μαρτυρία του ανθρώπου που εντόπισε τη σακούλα επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα.
  • Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του εκρηκτικού μηχανισμού.
Snapshot powered by AI

Παρόμοιος εκρηκτικός μηχανισμός με αυτόν που εξερράγη στον Κολωνό το μεσημέρι της Τετάρτης, έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν από τον ποινικό χώρο, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action24, «τα ευρήματα και η πρώτη μαρτυρία του ανθρώπου που βρήκε τη σακούλα μας οδηγούν προς τον ποινικό χώρο, επειδή ακριβώς έχουμε υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία των Αρχών υπολείμματα από ζυγαριά ακριβείας, άρα η αρχική πληροφορία του αυτόπτη μάρτυρα είναι σωστή.

«Απλώς δεν είχε είχε διαπιστώσει πως υπήρχε και ο μηχανισμός» ανέφερε.

Χρυσοχοϊδης για έκρηξη στον Κολωνό: Δεν είναι τρομοκρατία και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις

Στο σημείο της έκρηξης στον Κολωνό, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και τον ελαφρύτερο τραυματισμό μιας συναδέλφου του και δύο πολιτών, επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ANT1 εκτίμησε ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με τρομοκρατία, αλλά εντάσσεται στο πεδίο του κοινού ποινικού δικαίου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις και συλλήψεις.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις», δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Πολύ σύντομα θα βρεθούν όλοι αυτοί. Η υπόθεση διερευνάται και θα συλληφθούν. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξήρε για μια ακόμα φορά το έργο της αστυνομίας και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει την υπόθεση, λέγοντας πως δεν υπάρχουν σχεδόν πια περιπτώσεις που κάνει πάνω από 4- 5 μέρες ή λίγες βδομάδες για βγάλει αποτέλεσμα στη διερεύνηση υποθέσεων. «Είναι πολύ συγκροτημένες υπηρεσίες είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και πρέπει να τις αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και να ολοκληρώνουν τις απαντήσεις που πρέπει», σημείωσε.

Όσον αφορά τι κρύβεται πίσω από την έκρηξη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Μόλις το είδα είπα δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια γιατί τα πρώτα δείγματα ήταν ότι αφορά εγκληματική ενέργεια με τη λογική του κοινού ποινικού. Είναι υπόθεση που αφορά ναρκωτικά και στη συνέχεια αφορά έναν εκρηκτικό μηχανισμό πολύ μικρής ισχύος- μπορεί να είναι και τα δύο το προϊόν του εγκλήματος, αλλά αυτά θα τα διερευνήσει η αστυνομία».

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση την οποία χειρίζονται από κοινού το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Δίωξη Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά ποινικούς και εξετάζουν τα ενδεχόμενα, αυτός που άφησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ισόγειο πολυκατοικίας, κάτω από το κλιμακοστάσιο, στην οδό Πλάτωνος, να είχε σκοπό να τον πάρει αργότερα και παραδώσει σε κάποιον άλλον που περίμενε όλο το πακέτο, ή να επρόκειτο για παγίδα για τομν παραλήπτη, λόγω διαφορών μεταξύ τους.

Η σακούλα εντοπίστηκε όμως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος μαζί με έναν ακόμα κάτοικο του κτιρίου ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη περιπολία της Ασφάλειας Αθηνών με ένα ανθυπαστυνόμο επικεφαλής και μια νεαρή ειδική φρουρό. Όταν ο ανθυπαστυνόμος άρχισε να ερευνά τη σακούλα πάτησε προφανώς κατά λάθος το μπουτόν του εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Η σακούλα περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες, πιθανόν ηρωίνη, ζυγαριά ακριβείας και μικρά βαζάκια με άσπρη σκόνη, ένα από τα οποία πιθανότατα ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού. Οι πυροτεχνουργοί βρήκαν στο σημείο υπολείμματα ηλεκτρικού πυροκροτητή, μπαταρίες, ένα τηλεχειριστήριο για την από απόσταση πυροδότηση της βόμβας και χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση ερευνούν άτομα από την περιοχή και αναζητούν υλικό για την διαδρομή του ανθρώπου που άφησε στο σημείο την σακούλα.

Ο ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χειρουργήθηκε χτες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και όπως είπαν οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μάτι του και το αυτί που είχαν υποστεί βλάβη.

Οι δύο πολίτες δεν έχουν κάτι σοβαρό, ενώ η ειδική φρουρός έχει ένα πρόβλημα στο αυτί και σήμερα αναμένεται να υπάρχουν νεότερα για τον τραυματισμό της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι τον χτύπησε αυτοκίνητο»: 9χρονος δέχθηκε επίθεση από 47χρονη ενώ περίμενε το σχολικό λεωφορείο

12:14ΦΑΡΜΑΚΟ

Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Κενά στην παρακολούθηση των αποθεμάτων και την ημερομηνία λήξης των φαρμάκων - Τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Με χειροπέδες ο Λιόλιος στο γραφείο του ανακριτή

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Με τη νέα διεθνή τουριστική μας καμπάνια “Phenomenon” αναδεικνύουμε ολόκληρη την Αττική»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για παγίδα με πετονιά σε δρόμο της Πάρου - Μοτοσικλετιστής φέρεται να τραυματίστηκε στον λαιμό

11:59ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» στην Εγνατία οδό - Έκλεισε λόγω διαρροής πετρελαίου

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Σδούκου άδειασε Λαζαρίδη: «Δεν μου άρεσε να βλέπω μια γυναίκα πολιτικό να δακρύζει από την πίεση και από χτυπήματα κάτω από την ζώνη»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για Κολωνό: «Τα ευρήματα μας οδηγούν προς τον ποινικό χώρο»

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λαμία: Πέθανε ο Σταύρος Ανωγειανάκης, ο άνθρωπος που ντυνόταν «άστεγος» για καλό σκοπό

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην αλυσίδα πιτσαρίας «Pizza Fan» με 100 καταστήματα για πειραγμένες ταμειακές - Ζημία τουλάχιστον €25 εκατ. στο Δημόσιο από διαφυγόντα ΦΠΑ

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη 56χρονος που εισέβαλε σε γραφείο βουλευτή με όπλο πολεμικών τεχνών - Ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών πολιτικών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

11:18LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η ηθοποιός Σίλβια Δεληκούρα

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 30 Οκτωβρίου στα λιμάνια σε Aττική, Αχαΐα, Θεσπρωτία - Στάση εργασίας από ΑΔΕΔΥ

11:15ΕΘΝΙΚΑ

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου Χιούι στην Κάλυμνο - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media - Βίντεο

11:07ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορές από το Pamestoixima.gr για Europa League, Conference League και Euroleague

10:56ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοϊδης για έκρηξη στον Κολωνό: Δεν είναι τρομοκρατία και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην αλυσίδα πιτσαρίας «Pizza Fan» με 100 καταστήματα για πειραγμένες ταμειακές - Ζημία τουλάχιστον €25 εκατ. στο Δημόσιο από διαφυγόντα ΦΠΑ

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

11:18LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η ηθοποιός Σίλβια Δεληκούρα

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Με χειροπέδες ο Λιόλιος στο γραφείο του ανακριτή

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

11:15ΕΘΝΙΚΑ

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου Χιούι στην Κάλυμνο - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αφαιρέθηκε η καταδίκη του τουρκολιβυκού Μνημονίου από την αμερικανική δήλωση

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιταλία: Ελλείψεις σε ζυμαρικά, κρέατα και καύσιμα λόγω απεργίας

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αποκάλυψη Δημογλίδου - «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και στους 5 διαιτητές»

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λαμία: Πέθανε ο Σταύρος Ανωγειανάκης, ο άνθρωπος που ντυνόταν «άστεγος» για καλό σκοπό

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Έκανα έγκλημα, ζητώ γονυπετής συγγνώμη» - Το ειρωνικό σχόλιο για τις αντιδράσεις στο βίντεο που τον δείχνει να φωνάζει συνθήματα υπέρ της ΔΑΠ

08:38LIFESTYLE

Γαρμπή – Σχοινάς: Νέα ανακοίνωση για την αντιδικία με επιχειρηματία - Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

07:28ΜΑΝΤΕΙΟ

Πράσινο κύμα σκέπασε τα πάντα, Ισραηλινό χαστούκι σε Τουρκία για το τουρκολιβυκό, ο Δένδιας στο MIT

10:03LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ