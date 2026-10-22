Δημογλίδου για Κολωνό: «Τα ευρήματα μας οδηγούν προς τον ποινικό χώρο»

Snapshot Ο εκρηκτικός μηχανισμός μικρής ισχύος που εξερράγη στον Κολωνό έχει χρησιμοποιηθεί ξανά πρόσφατα από ποινικούς κύκλους.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών και ζυγαριάς ακριβείας.

Η πρώτη μαρτυρία του ανθρώπου που εντόπισε τη σακούλα επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα.

Ο αυτόπτης μάρτυρας δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του εκρηκτικού μηχανισμού. Snapshot powered by AI

Παρόμοιος εκρηκτικός μηχανισμός με αυτόν που εξερράγη στον Κολωνό το μεσημέρι της Τετάρτης, έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν από τον ποινικό χώρο, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action24, «τα ευρήματα και η πρώτη μαρτυρία του ανθρώπου που βρήκε τη σακούλα μας οδηγούν προς τον ποινικό χώρο, επειδή ακριβώς έχουμε υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία των Αρχών υπολείμματα από ζυγαριά ακριβείας, άρα η αρχική πληροφορία του αυτόπτη μάρτυρα είναι σωστή.

«Απλώς δεν είχε είχε διαπιστώσει πως υπήρχε και ο μηχανισμός» ανέφερε.

Χρυσοχοϊδης για έκρηξη στον Κολωνό: Δεν είναι τρομοκρατία και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις

Στο σημείο της έκρηξης στον Κολωνό, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και τον ελαφρύτερο τραυματισμό μιας συναδέλφου του και δύο πολιτών, επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ANT1 εκτίμησε ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με τρομοκρατία, αλλά εντάσσεται στο πεδίο του κοινού ποινικού δικαίου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις και συλλήψεις.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις», δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Πολύ σύντομα θα βρεθούν όλοι αυτοί. Η υπόθεση διερευνάται και θα συλληφθούν. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξήρε για μια ακόμα φορά το έργο της αστυνομίας και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει την υπόθεση, λέγοντας πως δεν υπάρχουν σχεδόν πια περιπτώσεις που κάνει πάνω από 4- 5 μέρες ή λίγες βδομάδες για βγάλει αποτέλεσμα στη διερεύνηση υποθέσεων. «Είναι πολύ συγκροτημένες υπηρεσίες είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και πρέπει να τις αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και να ολοκληρώνουν τις απαντήσεις που πρέπει», σημείωσε.

Όσον αφορά τι κρύβεται πίσω από την έκρηξη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Μόλις το είδα είπα δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια γιατί τα πρώτα δείγματα ήταν ότι αφορά εγκληματική ενέργεια με τη λογική του κοινού ποινικού. Είναι υπόθεση που αφορά ναρκωτικά και στη συνέχεια αφορά έναν εκρηκτικό μηχανισμό πολύ μικρής ισχύος- μπορεί να είναι και τα δύο το προϊόν του εγκλήματος, αλλά αυτά θα τα διερευνήσει η αστυνομία».

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση την οποία χειρίζονται από κοινού το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Δίωξη Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά ποινικούς και εξετάζουν τα ενδεχόμενα, αυτός που άφησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ισόγειο πολυκατοικίας, κάτω από το κλιμακοστάσιο, στην οδό Πλάτωνος, να είχε σκοπό να τον πάρει αργότερα και παραδώσει σε κάποιον άλλον που περίμενε όλο το πακέτο, ή να επρόκειτο για παγίδα για τομν παραλήπτη, λόγω διαφορών μεταξύ τους.

Η σακούλα εντοπίστηκε όμως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος μαζί με έναν ακόμα κάτοικο του κτιρίου ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη περιπολία της Ασφάλειας Αθηνών με ένα ανθυπαστυνόμο επικεφαλής και μια νεαρή ειδική φρουρό. Όταν ο ανθυπαστυνόμος άρχισε να ερευνά τη σακούλα πάτησε προφανώς κατά λάθος το μπουτόν του εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Η σακούλα περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες, πιθανόν ηρωίνη, ζυγαριά ακριβείας και μικρά βαζάκια με άσπρη σκόνη, ένα από τα οποία πιθανότατα ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού. Οι πυροτεχνουργοί βρήκαν στο σημείο υπολείμματα ηλεκτρικού πυροκροτητή, μπαταρίες, ένα τηλεχειριστήριο για την από απόσταση πυροδότηση της βόμβας και χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση ερευνούν άτομα από την περιοχή και αναζητούν υλικό για την διαδρομή του ανθρώπου που άφησε στο σημείο την σακούλα.

Ο ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χειρουργήθηκε χτες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και όπως είπαν οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μάτι του και το αυτί που είχαν υποστεί βλάβη.

Οι δύο πολίτες δεν έχουν κάτι σοβαρό, ενώ η ειδική φρουρός έχει ένα πρόβλημα στο αυτί και σήμερα αναμένεται να υπάρχουν νεότερα για τον τραυματισμό της.

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