Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή της έκρηξης της παγιδευμένης σακούλας με τα ναρκωτικά

Snapshot Έκρηξη προκλήθηκε στον Κολωνό όταν αστυνομικός πυροδότησε κατά λάθος εκρηκτικά μέσα σε σακούλα με ναρκωτικά.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ενώ ο αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τον έλεγχο της ύποπτης τσάντας σε πολυκατοικία, όπου ενεργοποιήθηκε το εκρηκτικό μηχάνημα.

Παραμένει άγνωστο ποιος τοποθέτησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τα εκρηκτικά, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον δυνατό κρότο και τις αντιδράσεις των σοκαρισμένων περαστικών. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε χθες (21/10/2026) σε πολυκατοικία στον Κολωνό, όταν αστυνομικός κατά λάθος πυροδότησε εκρηκτικά που βρέθηκαν σε σακούλα με ναρκωτικά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικός κλήθηκε από κάτοικο να ελέγξει μια ύποπτη τσάντα στην πολυκατοικία.

Κατά τον έλεγχο, πατώντας κατά λάθος το κουμπί που ενεργοποίησε τα εκρηκτικά, προκάλεσε ισχυρή έκρηξη. Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τις κακώσεις στο πρόσωπο και το σώμα.

Στο καταγράφει τον δυνατό κρότο και την απότομη αντίδραση των περαστικών, οι οποίοι σοκαρίστηκαν από το γεγονός. Στην εικόνα διακρίνεται η μεγάλη σκόνη που απλώθηκε αμέσως μετά την έκρηξη.

Παρά τις έρευνες, παραμένει άγνωστο ποιος τοποθέτησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τα εκρηκτικά στην πολυκατοικία. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι τέσσερις τραυματίες, εκτός από τον αστυνομικό, νοσηλεύονται με σταθερή κατάσταση.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει μπει η σακούλα μέσα στην οποία εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριά και ο εκρηκτικός μηχανισμός, και η οποία εντοπίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 117.

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για τη σακούλα και το φορτίο της. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρώτο και πιο πιθανό θέλει κάποιο άτομο από το κοινό έγκλημα να άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας μια σακούλα με τη βόμβα και τα ναρκωτικά προκειμένου ο ίδιος ή κάποιος συνεργός του να τα παραλάβει σε επόμενο χρόνο και να τα μεταφέρει σε άγνωστο μέχρι στιγμής προορισμό.

Το δεύτερο σενάριο θέλει το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό και τα ναρκωτικά να αποτελούσαν ένα είδος αιματηρής παγίδας στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ναρκεμπόρων.

Αυτός είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός

Πανικός επικράτησε στην Ακαδημία Πλάτωνος το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από έκρηξη παγιδευμένης σακούλας.

Σύμφωνα πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από μηχανισμό που ήταν συνδεδεμένος με πυροκροτητή και είχε τοποθετηθεί μέσα σε πλαστική τσάντα.

Δείτε φωτογραφίες από τον εκρηκτικό μηχανισμό:

Η τσάντα ήταν στο ισόγειο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 107 και έγινε αντιληπτή από τον διαχειριστή του κτιρίου που κάλεσε την άμεση δράση. Τη σακούλα άνοιξε ο αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, η συνάδελφός του από το τμήμα Αμπελοκήπων μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» μαζί με τους δύο πολίτες.

Οι σταθμοί του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες απευθείας από τον τόπο του συμβάντος, ενώ η Πυροσβεστική ανέπτυξε 18 στελέχη με έξι οχήματα για τον έλεγχο και την ασφάλιση του χώρου.

To κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη Newsbomb

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