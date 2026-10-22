Κολωνός: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τη σακούλα με τα εκρηκτικά

Snapshot Στον Κολωνό σημειώθηκε έκρηξη από σακούλα που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, ναρκωτικά και ζυγαριά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και ελαφρά τραύματα σε άλλους τρεις.

Η σακούλα βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 117 και εντοπίστηκε από τον διαχειριστή, ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία.

Δύο σενάρια εξετάζονται από τις αρχές: είτε η σακούλα τοποθετήθηκε για παραλαβή από εμπλεκόμενους σε εγκληματική δραστηριότητα, είτε ήταν παγίδα σε πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ναρκεμπόρων.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τον έλεγχο της σακούλας από τους αστυνομικούς και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση δυνάμεων αστυνομίας, πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετείχαν ειδικά κλιμάκια για την εξουδετέρωση και τη διερεύνηση του μηχανισμού. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την υπόθεση της έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Κολωνό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός, ενώ ακόμα μία αστυνομικός και δύο πολίτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει μπει η σακούλα μέσα στην οποία εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριά και ο εκρηκτικός μηχανισμός, και η οποία εντοπίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 117.

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για τη σακούλα και το φορτίο της. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρώτο και πιο πιθανό θέλει κάποιο άτομο από το κοινό έγκλημα να άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας μια σακούλα με τη βόμβα και τα ναρκωτικά προκειμένου ο ίδιος ή κάποιος συνεργός του να τα παραλάβει σε επόμενο χρόνο και να τα μεταφέρει σε άγνωστο μέχρι στιγμής προορισμό.

Το δεύτερο σενάριο θέλει το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό και τα ναρκωτικά να αποτελούσαν ένα είδος αιματηρής παγίδας στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ναρκεμπόρων.

Η σακούλα με τα εκρηκτικά, οι τραυματίες και τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρότερα μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω της κατάστασής του. Φέρει τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι δύο τραυματισμένοι πολίτες ηλικίας 60 και 47 ετών και η 23χρονη αστυνομικός μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η είσοδος της πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος, όπου εντοπίστηκε η σακούλα

Η σακούλα εντοπίστηκε από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι είχε βρει αντικείμενα που παρέπεμπαν σε ναρκωτικές ουσίες. Στη συνέχεια, στο σημείο έφτασαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κλήθηκαν να ελέγξουν το ύποπτο εύρημα.

Το σημείο στην οδό Πλάτωνος όπου έγινε η έκρηξη

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο ένστολοι και οι δύο πολίτες που βρίσκονταν κοντά τους.

Η στιγμή της έκρηξης και το βίντεο ντοκουμέντο

Η ισχύς της έκρηξης προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με κατοίκους και εργαζομένους σε γειτονικούς χώρους να βγαίνουν έντρομοι από τα κτίρια για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που εντοπίστηκε μέσα στη σακούλα

Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ήταν κατασκευασμένος ο μηχανισμός και με ποιον τρόπο ενεργοποιήθηκε.

Μεταξύ των σεναρίων που έχουν αναφερθεί είναι και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μέσω κάποιου χειρισμού αντικειμένου που βρισκόταν στην τσάντα. Ωστόσο, ο ακριβής τρόπος πυροδότησης δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Στα πλάνα που φέρνει στο φως το Newsbomb καταγράφονται οι στιγμές μετά την έκρηξη, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο, ενώ οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κινητοποιούνται για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Δείτε βίντεο με τα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη:

Η συγκλονιστική μαρτυρία ανθρώπου που βοήθησε τον τραυματία αστυνομικό

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη περιγράφει στο Newsbomb ο Θανάσης, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στον βαριά τραυματισμένο αστυνομικό και έσπευσε να τον βοηθήσει. Όπως αναφέρει στο Newsbomb ο δυνατός θόρυβος τον έκανε να βγει αμέσως έξω, όπου αντίκρισε τον αστυνομικό να ζητά βοήθεια.

«Είχαν καλέσει την αστυνομία και είχαν πει, απ' ό,τι άκουσα, ότι στην πολυκατοικία βρίσκονται ναρκωτικά», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρεται στις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη και στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον τραυματία από το σημείο.

«Άκουσα ένα μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να μου λέει “βοήθεια” και πήγα αμέσως, τον πήρα, τον πήγα απέναντι και καλέσαμε ασθενοφόρο κατευθείαν», λέει.

Η εικόνα που αντίκρισε ήταν σοκαριστική, καθώς ο αστυνομικός έφερε σοβαρά τραύματα και είχε χάσει αίμα. Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, αίματα είχαν λερώσει ακόμη και τα δικά του ρούχα, καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει τον τραυματία.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο αστυνομικός είχε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Θανάση.

Η περιγραφή του αποτυπώνει το χάος που επικράτησε αμέσως μετά την έκρηξη, προτού φτάσουν στο σημείο τα ασθενοφόρα και οι υπόλοιπες δυνάμεις των Αρχών.

«Ο αστυνομικός επιχείρησε να ανοίξει το δέμα και έγινε η έκρηξη»

«Ήμουν στην πολυκατοικία, άκουσα το “μπαμ”, κατέβηκα να δω τι έγινε και τότε είδαμε την έκρηξη», περιγράφει κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb.

Όπως αναφέρει, «ένα άτομο παρέλαβε ένα δέμα από την πολυκατοικία και, όταν αστυνομικός επιχείρησε να το ανοίξει, σημειώθηκε η έκρηξη».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, «η έκρηξη έγινε στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής».

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 14:32 πολίτης επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, δηλώνοντας ότι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος και ότι είχε εντοπίσει στο εσωτερικό του κτιρίου σακούλα με ένα βάζο που περιείχε, όπως εκτίμησε, ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία ζυγαριά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας. Ο καλών και ακόμη ένας ένοικος τούς υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, περίπου στις 15:30, σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και οι δύο πολίτες.

Στην περιοχή έφτασαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 14.32 πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ό,τι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας, επί της οδού Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού και εντόπισε στο εσωτερικό του κτηρίου, σακούλα που περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου τους ανέμενε ο καλών και μαζί με ένα ακόμη άτομο, ένοικο της πολυκατοικίας, τους υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και περί ώρα 15.30 σημειώθηκε έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν οι δύο πολίτες και οι δύο αστυνομικοί.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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