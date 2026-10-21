Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται το χρονικό της υπόθεσης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έκρηξη στην Ακαμία Πλάτωνος προκλήθηκε από μηχανισμό με πυροκροτητή μέσα σε πλαστική τσάντα.
  • Τέσσερα άτομα, δύο πολίτες και δύο αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από την έκρηξη και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.
  • Η σακούλα με τον μηχανισμό βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος, μετά από καταγγελία διαχειριστή.
  • Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
  • Η προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση της έκρηξης στην Ακαδημία Πλάτωνος, η οποία προκλήθηκε από μηχανισμό με πυροκροτητή μέσα σε πλαστική τσάντα.

ΚΟΛΩΝΟΣ

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται το χρονικό της υπόθεσης.

ΚΟΛΩΝΟΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.:

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 14.32 πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ό,τι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας, επί της οδού Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού και εντόπισε στο εσωτερικό του κτηρίου, σακούλα που περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου τους ανέμενε ο καλών και μαζί με ένα ακόμη άτομο, ένοικο της πολυκατοικίας, τους υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και περί ώρα 15.30 σημειώθηκε έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν οι δύο πολίτες και οι δύο αστυνομικοί.

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Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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