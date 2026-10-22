Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Κανονικά θα ισχύσει και φέτος το μέτρο της αλλαγής της ώρας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αλλαγή της ώρας το 2026 θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου, με τους δείκτες να γυρίζουν μία ώρα πίσω στις 04:00.
  • Το μέτρο της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Η θερινή ώρα διαρκεί επτά μήνες και εξοικονομεί περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενη το φως του ήλιου.
  • Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1932 και αποτελεί πανευρωπαϊκή πρακτική από το 1996.
  • Υπάρχουν επιστημονικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της αλλαγής ώρας στην υγεία, ενώ αμφισβητείται πλέον η ενεργειακή της αποδοτικότητα.
Snapshot powered by AI

Αλλάζει η ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής δηλαδή στις 25 Οκτωβρίου.

Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Από 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ στην αντλία – Πώς θα λειτουργεί το myDiesel

04:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

03:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός στο Διαδίκτυο: Η AI εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στο PHP – «Έπεσαν» κυβερνητικές ιστοσελίδες

03:00ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει – Το Δίκαιο της Θάλασσας δεν επαναδιατυπώνεται»

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: «Κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην στην πλάτη της Γαλλίας»

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

01:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από τη L’Équipe μέχρι την Cadena SER: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τον «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό και οικογένειες από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέο στρατιωτικό δόγμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης – «Αν μας χτυπήσουν, θα περνάμε στην επίθεση»

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο φονικό στη μέση του δρόμου στην Τουρκία: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του

23:58NEWSBOMB

Μεσαρά: Σοβαρή καταγγελία για αυτοκίνητο που φέρεται να κινήθηκε εναντίον αντιδημάρχου

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τυφλωμένη από τη ζήλια: 76χρονη σκότωσε τον 75χρονο πρώην σύζυγό της και τη 40χρονη σύντροφό του

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν εντολή αποχώρησης για μέρος του προσωπικού των πρεσβειών από τον Κόλπο

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει οριστικά ένα ιστορικό γυμναστήριο στην Κρήτη

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

21:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο μπάσκετ, σε σοκ η κοινωνία: Η σύλληψη Λιόλιου, τα €820.000 σε σπίτι διαιτητή και η μεταγωγή της Τσαρούχα

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της - Κατέρρευσε και τράκαρε ενώ οδηγούσε προς το νοσοκομείο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης - Έφεση από την Heineken

04:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Πάρκινγκ στη Γιούτα σαν παιδική χαρά: Τσουλήθρες αντί για σκάλες - 2.400 χρήσεις την ημέρα

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

03:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός στο Διαδίκτυο: Η AI εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στο PHP – «Έπεσαν» κυβερνητικές ιστοσελίδες

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε - Σκληρές εικόνες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ