Θλίψη στη Λαμία: Πέθανε ο Σταύρος Ανωγειανάκης, ο άνθρωπος που ντυνόταν «άστεγος» για καλό σκοπό

Snapshot Ο Σταύρος Ανωγειανάκης, γνωστός για τη δράση «Άστεγος για μία ημέρα», πέθανε ξφνικά σε ηλικία 63 ετών.

Η δράση του περιελάμβανε την παραμονή του για μια νύχτα σε παγκάκια για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τους άστεγους.

Μαζί με τον φίλο του Χρήστο Σολόπουλο συγκέντρωνε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ευάλωτους συμπολίτες.

Ο θάνατός του πιθανώς οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία για την ακριβή αιτία.

Εργαζόταν στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαμιέων και ήταν γνωστός για την ευγένεια και την κοινωνική του προσφορά. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λαμίας ο αιφνίδιος θάνατος του Σταύρου Ανωγειανάκη, ενός ανθρώπου που είχε συνδέσει το όνομά του με την εθελοντική δράση και τη στήριξη συμπολιτών του που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Ο 63χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10), με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του εκτιμάται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Ο άνθρωπος πίσω από τη δράση «Άστεγος για μία ημέρα»

Ο Σταύρος Ανωγειανάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη Λαμία για την ενεργή συμμετοχή του στη φιλανθρωπική πρωτοβουλία «Άστεγος για μία ημέρα», μια δράση που πραγματοποιούνταν την περίοδο των Χριστουγέννων με στόχο τη στήριξη ανθρώπων που στερούνταν ακόμη και τα βασικά αγαθά.

Μαζί με τον στενό του φίλο και συνοδοιπόρο, Χρήστο Σολόπουλο, περνούσαν μια ολόκληρη νύχτα στα παγκάκια της πλατείας Πάρκου, επιχειρώντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για τις συνθήκες που βιώνουν οι άστεγοι.

Παράλληλα, συγκέντρωναν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, με πολίτες και συλλογικότητες να συμμετέχουν στην προσπάθεια ενίσχυσης ευάλωτων συνανθρώπων τους.

Για τον Σταύρο Ανωγειανάκη, η κοινωνική προσφορά δεν περιοριζόταν σε μια περιστασιακή δράση, αλλά αποτελούσε ουσιαστικό μέρος της καθημερινότητάς του.

Το τελευταίο διάστημα ο 63χρονος εργαζόταν στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαμιέων, όπου είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τους συναδέλφους του.

Όσοι τον γνώριζαν περιγράφουν έναν άνθρωπο ευγενικό, πρόθυμο να βοηθήσει και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο απέναντι στις δυσκολίες των άλλων.

Έχοντας αντιμετωπίσει και ο ίδιος αντιξοότητες στη ζωή του, είχε επιλέξει να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους που δοκιμάζονταν, προσφέροντας έμπρακτη βοήθεια και υποστήριξη.

Η ξαφνική απώλειά του αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε την προσπάθεια για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη.

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