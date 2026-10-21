Θλίψη στη Νέα Μάκρη: Πέθανε η Χρύσα Δαμιανού του Συλλόγου Μακρηνών Λιβισιανών

Snapshot Η Χρύσα Δαμιανού απεβίωσε πρόωρα, προκαλώντας βαθιά θλίψη στη Νέα Μάκρη και στους οικείους της.

Ο Σύλλογος Μακρηνών Λιβισιανών εξέφρασε τη λύπη του και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Η Χρύσα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για την αφοσίωσή της στην οικογένεια, την αγάπη της για τον πολιτισμό και το έργο της ως ξεναγός.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές των ανθρώπων που τη γνώρισαν και εκτιμούσαν. Snapshot powered by AI

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Νέας Μάκρης, μετά την είδηση του θανάτου της Χρύσας Δαμιανού, με τους ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν να την αποχαιρετούν με λόγια συγκίνησης και αγάπης.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Μακρηνών Λιβισιανών Νέας Μάκρης, με την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια της αγαπημένης τους συντοπίτισσας και φίλης των παιδικών τους χρόνων.

Η Χρύσα Δαμιανού έφυγε από τη ζωή πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της, στους φίλους και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε στιγμές της ζωής της, αλλά και στην αγαπημένη της Μάκρη, με την οποία διατηρούσε έναν ιδιαίτερο δεσμό.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Μακρηνών Λιβισιανών

«Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποχαιρετά τη Χρύσα Δαμιανού με λόγια που αποτυπώνουν τη θλίψη για την απώλειά της, αλλά και τους ισχυρούς δεσμούς που τη συνέδεαν με τους ανθρώπους της Νέας Μάκρης.

«Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποχαιρετούν με οδύνη την αγαπημένη μας συντοπίτισσα και φίλη των παιδικών μας χρόνων, την αγαπημένη μας Χρύσα Δαμιανού, που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Χρύσα, καλό ταξίδι στο φως».

Τα λόγια του Συλλόγου αποτελούν έναν τελευταίο αποχαιρετισμό σε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε με τις αναμνήσεις, τις φιλίες και την ιστορία του τόπου.

Καλό ταξίδι, Χρύσα. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές των ανθρώπων που σε αγάπησαν».

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