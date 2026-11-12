Γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ το νερό του αφυγραντήρα

Snapshot Το νερό που συλλέγεται από τον αφυγραντήρα δεν πρέπει να πετιέται καθώς αποτελεί σπατάλη πόρων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα φυτών εσωτερικού χώρου, εκτός αν προορίζονται για κατανάλωση.

Είναι κατάλληλο για χρήση σε σίδερα ατμού, μειώνοντας τη συσσώρευση αλάτων, αρκεί το σίδερο να το υποστηρίζει.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αραίωση αντιψυκτικού και υγρού πλυντηρίου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το νερό του αφυγραντήρα δεν είναι πόσιμο καθώς περιέχει ρύπους, βακτήρια και μούχλα. Snapshot powered by AI

Το να χύνουμε το νερό που ο αφυγραντήρας μας συνέλεξε από την υγρασία του αέρα στον νεροχύτη σύμφωνα με ειδικούς είναι λάθος ακόμη και αν μας δίνει ικανοποίηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ειδική σε προϊόντα οικιακών προϊόντων της Expert Reviews, Σάρα Μάθιους, αυτό το λάθος προκαλέσει σπατάλη.

Η ίδια μοιράστηκε τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προϊόν που απορρίπτεται, λέγοντας: «Καθώς οι λογαριασμοί νερού πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω, κάθε λίγο βοηθά, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των λυμάτων του αφυγραντήρα μας στο έπακρο. Το νερό αυτό είναι χωρίς μέταλλα, επομένως έχει μερικά πλεονεκτήματα, όπως το να μην προκαλεί συσσώρευση αλάτων όπου χρησιμοποιείται».

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

1) Στο πότισμα των φυτών

Η Σάρα λέει ότι το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενυδάτωση των φυτών εσωτερικού χώρου - αρκεί να μην σκοπεύουμε να τα φάμε (ας αφήσουμε δηλαδή στην ησυχία τους τις ρίζες ντομάτας, αν έχουμε).

Το παλιό νερό είναι επίσης απαγορευτικό.

Αλλά για το κανονικό, φρέσκο νερό αφυγραντήρα, η Royal Horticultural Society (RHS) συμφωνεί. «Το νερό που συλλέγεται από στεγνωτήρια και αφυγραντήρες είναι αποσταγμένο και επομένως κατάλληλο για χρήση σε φυτά», λένε.

2) Σιδέρωμα των ρούχων

Όχι μόνο το απιονισμένο νερό θα παράγει λιγότερο ενοχλητικούς λεκέδες από άλατα ασβεστίου για τα σίδερα ατμού, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνει στον θάλαμο θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από τυχόν βακτήρια.

Αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το σίδερό μας είναι κατάλληλο για χρήση με αποσταγμένο νερό - εάν δεν είναι, μπορεί να διαβρώσουμε κατά λάθος τη συσκευή.

3) Αραίωση του αντιψυκτικού του αυτοκινήτου

«Το νερό του αφυγραντήρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αραιώσει το υγρό του πλυντηρίου και το αντιψυκτικό του αυτοκινήτου μας», λέει πάντα η Σάρα, αν και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις αναλογίες που προτείνει ο κατασκευαστής...

Οπωσδήποτε «όχι, δεν μπορούμε να πιούμε το νερό του αφυγραντήρα», υπογραμμίζει η Σάρα.

«Είναι πραγματικά ακαθάριστο καθώς περιέχει όλους τους ρύπους του αέρα. Αυτό περιλαμβάνει σωματίδια σκόνης, βακτήρια και ακόμη και μούχλα – όχι τα είδη των πραγμάτων που θα θέλαμε να υπάρχουν στο πεπτικό μας σύστημα».