Γιάννης Κουτσογιάννης: Πέθανε ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου 1933, ο Γιάννης Κουτσογιάννης αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1954 ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού

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Γιάννης Κουτσογιάννης: Πέθανε ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
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  • Ο Γιάννης Κουτσογιάννης, πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πέθανε σε ηλικία 92 ετών.
  • Ήταν ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπηρέτησε ως βουλευτής Αργολίδας και υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  • Καταγόταν από το Άργος, όπου θα τελεστεί η κηδεία του το Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου.
  • Κατά τη δικτατορία αποτάχθηκε από το στρατό, συνελήφθη, βασανίστηκε και εκτοπίστηκε λόγω των δημοκρατικών του πεποιθήσεων.
  • Το 1996 τιμήθηκε με τον βαθμό του αντιστράτηγου για τη στρατιωτική του προσφορά.
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Γιάννης Κουτσογιάννης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρώην βουλευτής Αργολίδας και επίτιμος αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι το Σάββατο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου στο Άργος, την πόλη με την οποία συνέδεσε άρρηκτα την πορεία του. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 13:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:30. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο της Παναγίας.

Γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου 1933, ο Γιάννης Κουτσογιάννης αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1954 ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού. Παράλληλα με τη στρατιωτική του εκπαίδευση, σπούδασε και στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ενώ την περίοδο 1965-1966 βρέθηκε εθελοντικά στην Κύπρο ως λοχαγός.

Η πορεία του στο στράτευμα διεκόπη βίαια την περίοδο της δικτατορίας. Λόγω των δημοκρατικών του πεποιθήσεων αποτάχθηκε, συνελήφθη, οδηγήθηκε στα κρατητήρια του ΕΑΤ/ΕΣΑ όπου και βασανίστηκε, ενώ εκτοπίστηκε για έναν χρόνο στη Μακρακώμη Φθιώτιδας.

Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική σταδιοδρομία

Με την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αποτέλεσε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της πρώτης Κεντρικής του Επιτροπής. Παρότι επανήλθε στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1975, παραιτήθηκε το 1981 για να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, όπου εξελέγη βουλευτής Αργολίδας, ανανεώνοντας τη θητεία του και στις εκλογές του 1985.

Στη Βουλή ανέπτυξε σημαντική δράση ως πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας (1981-1985) και ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ιστορικό «Φάκελο της Κύπρου» (1986-1988). Από τον Νοέμβριο του 1988 έως τον Ιούλιο του 1989 διετέλεσε υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Το 1994 διεκδίκησε τη Νομαρχία Αργολίδας, ενώ η αναγνώριση της στρατιωτικής του προσφοράς ολοκληρώθηκε το 1996, όταν του απονεμήθηκε ο βαθμός του αντιστράτηγου.

Συλλυπητήρια δήλωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Γιάννη Κουτσογιάννη, πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και Βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ. Εκ των ιδρυτικών στελεχών του Κινήματος και άοκνος αγωνιστής της δημοκρατίας στα χρόνια της χούντας, ο Γιάννης Κουτσογιάννης υπηρέτησε τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης και εργάστηκε για την προκοπή του τόπου του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

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