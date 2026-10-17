Snapshot Πέθανε ο Βλαδίμηρος Όχονος, πρώην δήμαρχος του Δήμου Μαδύτου και συγγενής των ιδρυτών της Ohonos Snacks.

Ο Βλαδίμηρος Όχονος σπούδασε Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε σε δημόσια έργα.

Αφιέρωσε τη ζωή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας ως Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Μαδύτου και δήμαρχος.

Ήταν γνωστός για την ακεραιότητα και τη συνέπειά του στους αγώνες για τη Δημοκρατία.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 12:00, στη Νέα Μάδυτο. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο Βλαδίμηρος Όχονος, πρώην δήμαρχος του Δήμου Μαδύτου και συγγενής των ιδρυτών της Ohonos Snacks.

Η εταιρεία ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου, αναφέροντας τα εξής:

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου.

Ο Βλαδίμηρος Όχονος γεννήθηκε στη Νέα Μάδυτο. Τελείωσε το 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και σπούδασε Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε δημόσια έργα.

Αφιέρωσε τη ζωή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που την έβλεπε ως το πρώτο σκαλί της Δημοκρατίας, εκεί όπου οι πολίτες συμμετέχουν άμεσα στα κοινά. Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Μαδύτου και Δήμαρχος Δήμου Μαδύτου.

Άνθρωπος δημιουργικός, πρόσφερε στον τόπο του σταθερά και χωρίς ανταλλάγματα. Πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος ακέραιος: έζησε όπως πίστευε και στάθηκε με συνέπεια στους αγώνες για τη Δημοκρατία.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 12:00, στη Νέα Μάδυτο».

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