Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Μεσαράς σκόρπισε η είδηση του θανάτου της 44χρονης Γιωργία, μητέρας ενός παιδιού, που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή.

Όπως αναφέρει το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χάρακα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου, συγγενείς, γνωστοί & φίλοι της οικογένειας θα αποχαιρετήσουν την Γιωργία Νινιδάκη.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρουν οι τεθλιμμένοι συγγενείς, “η αγαπημένη μας θα βρίσκεται, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Ασήμι Δήμου Γόρτυνας και ακολούθως στις 2 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χάρακα”.