Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό - Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών

Ο Γιώργος Λιβέρης διακρίθηκε ως δημοσιογράφος, πρωταθλητής σκοποβολής και στέλεχος του ολυμπιακού κινήματος – Η ζωή, η καριέρα και η προσφορά του

Ανθή Κουρεντζή

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό - Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Λιβέρης, 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στη σκοποβολή και συμμετέχων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.
  • Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για πάνω από επτά δεκαετίες, με σημαντική παρουσία σε αθλητικές και μηχανοκίνητες εφημερίδες και περιοδικά.
  • Διετέλεσε αρχηγός της ελληνικής ολυμπιακής αποστολής το 1984 και είχε μακρά δράση σε διοικητικές θέσεις στον Παναθηναϊκό και αθλητικές ομοσπονδίες.
  • Συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων με θέμα τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, άφησε σημαντικό αρχειακό και ιστορικό έργο.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή.
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Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό και αθλητικό κόσμο ο θάνατος του Γιώργου Λιβέρη την Τρίτη (20/10), σε ηλικία 94 ετών.

Ο Γιώργος Λιβέρης άφησε πίσω του μια μακρά διαδρομή που συνδέθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία, τη σκοποβολή και το ολυμπιακό κίνημα.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), αποχαιρετώντας έναν από τους παλαιότερους αθλητικούς συντάκτες, ο οποίος υπηρέτησε τη δημοσιογραφία για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε συνδέσει μεγάλο μέρος της ζωής του με τον σύλλογο, αρχικά ως αθλητής και στη συνέχεια από διοικητικές θέσεις.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λιβέρης – Η πορεία στη δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Λιβέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Το 1949, παράλληλα με τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, άρχισε να εργάζεται στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ», στην οποία παρέμεινε για 20 συνεχόμενα χρόνια.

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Ο Γιώργος Λιβέρης

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικά έντυπα της εποχής, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες «Απογευματινή» και «Δημοκρατική Αλλαγή».

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία του στον χώρο της αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εργάστηκε στα περιοδικά «Auto Express», «Car and Driver» και «Auto Motor Sport», καλύπτοντας για πολλά χρόνια το ρεπορτάζ αυτοκινήτου και τους αγώνες ταχύτητας.

Υπήρξε επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Συντακτών Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας και επίτιμο μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσικλέτας.

Η ενασχόλησή του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν περιορίστηκε στη δημοσιογραφική κάλυψη, καθώς συνέχισε ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία να συμμετέχει σε αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων.

Δεκατέσσερις φορές πρωταθλητής Ελλάδας στη σκοποβολή

Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, ο Γιώργος Λιβέρης υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής σκοποβολής.

Το 1955 εντάχθηκε στο τμήμα σκοποβολής του Παναθηναϊκού και μέχρι το 1968 κατέκτησε συνολικά 14 τίτλους πρωταθλητή Ελλάδας.

Η αγωνιστική του σταδιοδρομία κορυφώθηκε το 1960, όταν συμμετείχε ως αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Η σχέση του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν ολοκληρώθηκε με το τέλος της αθλητικής του καριέρας.

Στη συνέχεια έλαβε μέρος σε ακόμη δέκα ολυμπιακές διοργανώσεις από διαφορετικές θέσεις, είτε ως αρχηγός αποστολής είτε ως διοικητικό στέλεχος.

Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του υπήρξε η παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984, όταν ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού της ελληνικής αποστολής.

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Ο Γιώργος Λιβέρης

Η πολυετής προσφορά στον Παναθηναϊκό και το ολυμπιακό κίνημα

Ο Γιώργος Λιβέρης παρέμεινε ενεργός στον Παναθηναϊκό και μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του σταδιοδρομίας.

Από το 1971 έως το 2004 υπηρέτησε το τμήμα σκοποβολής του συλλόγου ως έφορος, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Είχε επίσης διατελέσει μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά την περίοδο της πολυμετοχικότητας.

Η παρουσία του στα αθλητικά διοικητικά όργανα υπήρξε εξίσου σημαντική.

Διετέλεσε γενικός γραμματέας αθλητικών ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ενώ για δεκαετίες είχε την ευθύνη του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τότε Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.

Παράλληλα, συνέγραψε τέσσερα βιβλία, δύο με αντικείμενο το αγωνιστικό αυτοκίνητο και δύο αφιερωμένα σε θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων, αφήνοντας σημαντικό αρχειακό και ιστορικό έργο.

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Λιβέρη

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναφέρθηκε στη μακρόχρονη προσφορά του Γιώργου Λιβέρη στη δημοσιογραφία και τον αθλητισμό.

Η Ένωση υπενθύμισε ότι ο εκλιπών είχε τιμηθεί το 2018, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για τους βετεράνους του αθλητικού Τύπου.

Όπως επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ, ο Γιώργος Λιβέρης υπήρξε διακεκριμένος δημοσιογράφος της εποχής του, με πολύπλευρη προσφορά στον αθλητισμό και προσήλωση στις αρχές του επαγγέλματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και στους δύο γιους του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Διονύση Λιβέρη, ο οποίος ακολούθησε την επαγγελματική πορεία του πατέρα του στη δημοσιογραφία.

Το τελευταίο αντίο από τον Παναθηναϊκό

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Λιβέρη εξέφρασε και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο σύλλογος αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά του εκλιπόντος, τόσο ως πρωταθλητή της σκοποβολής όσο και ως παράγοντα που υπηρέτησε το τμήμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδρομής που συνέδεσε τον Παναθηναϊκό με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού αθλητισμού.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Η κηδεία του Γιώργου Λιβέρη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή.

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