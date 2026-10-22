Απεργία στις 30 Οκτωβρίου στα λιμάνια σε Aττική, Αχαΐα, Θεσπρωτία - Στάση εργασίας από ΑΔΕΔΥ

Στηρίζει την απεργία των λιμνεργατών η ΑΔΕΔΥ με 4ωρη στάση εργασίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απεργία στις 30 Οκτωβρίου στα λιμάνια σε Aττική, Αχαΐα, Θεσπρωτία - Στάση εργασίας από ΑΔΕΔΥ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει την απεργία των λιμενεργατών στις 30 Οκτωβρίου με 4ωρη στάση εργασίας στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας.
  • Η απεργία θα πραγματοποιηθεί σε πάνω από 100 λιμάνια σε Ελλάδα και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία και ΗΠΑ.
  • Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συμμετοχή στις στάσεις εργασίας και τις συγκεντρώσεις στον Πειραιά, την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα.
  • Η κινητοποίηση εκφράζει αλληλεγγύη μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών χωρών ενάντια σε ιμπεριαλιστικές πολιτικές.
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Σε απεργία προχωρούν οι λιμενεργάτες την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, με την ΑΔΕΔΥ να στηρίζει με 4ωρη στάση εργασίας την κινητοποίηση.

«Στηρίζουμε τη “Διεθνή” απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. Συμμετέχουμε με 4ωρη Στάση Εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει με τη συμμετοχή της, κηρύσσοντας 4ωρη Στάση Εργασίας (τις ώρες που παρατίθενται παρακάτω), την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, για τους εργαζόμενους των νομών Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας, την απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών που θα γίνει την ημέρα αυτή, σε πάνω από 100 λιμάνια, στην Ελλάδα, την Γαλλία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ινδία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, το Μαρόκο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, το Μεξικό, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Σουηδία, τις ΗΠΑ

Ο αγώνας των λιμενεργατών, είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Με τους εργαζόμενους άλλων χωρών, μάς ενώνουν τα ίδια συμφέροντα. Απεργούμε μαζί, την ώρα που οι κυβερνήσεις, μάς θέλουν αντίπαλους. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, οι λαοί έχουν τη δύναμη να νικήσουν.

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής στην στάση εργασίας και τις κατά τόπους συγκεντρώσεις :

Για την Αττική: Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00πμ στην πλατεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά.

Για την Αχαΐα: Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00πμ.

Για τη Θεσπρωτία: Στάση Εργασίας από ώρα 11:00πμ έως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στις 11:30πμ στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας».

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