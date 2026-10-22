Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν: 9+ χρόνια, 85.000 παιδιά και αμέτρητες ευκαιρίες ανακάλυψης

Snapshot Το πρόγραμμα «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» της Stoiximan λειτουργεί από το 2017, προσφέροντας βιωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες σε παιδιά από όλη την Ελλάδα.

Περισσότερα από 85.000 παιδιά έχουν συμμετάσχει σε δωρεάν επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την περιέργεια.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με πάνω από 14 οργανισμούς, καλύπτοντας θεματικές όπως επιστήμη, τεχνολογία, πολιτισμός και περιβάλλον, με δράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, με πάνω από 5.000 μαθητές να έχουν ήδη συμμετάσχει, συνεχίζοντας τη διαχρονική εκπαιδευτική προσφορά.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευρύνει την πρόσβαση σε ποιοτικές και βιωματικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες για περισσότερα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Πώς μπορεί μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, ένα πείραμα ή μια πρώτη γνωριμία με τηνφύση να αλλάξει τον τρόπο που ένα παιδί βλέπει τον κόσμο; Περισσότερα από εννέαχρόνια, το πρόγραμμα «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» της Stoiximan δίνει σε παιδιάαπό όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να διευρύνουν βιωματικά τους ορίζοντες τους.

Υπάρχουν μαθήματα που δεν περιορίζονται μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Γίνονται κατά την πρώτη επίσκεψη σε ένα μουσείο, μέσα από μια βιωματική δραστηριότητα ήόταν μια απλή ερώτηση γίνεται η αφορμή για μια νέα ανακάλυψη.

Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από την πρωτοβουλία «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» της Stoiximan, που υλοποιείται από το 2017 στο πλαίσιο τουπρογράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας IROES.

Μια πρωτοβουλία που μετατρέπειτη μάθηση σε εμπειρία και δίνει σε χιλιάδες παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουννέους κόσμους και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Μέσα από δωρεάν επισκέψεις σε μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολιτιστικούςοργανισμούς, τα παιδιά δεν περιορίζονται στο ρόλο του θεατή.

Παρατηρούν, συμμετέχουν, δοκιμάζουν, κάνουν ερωτήσεις. Έρχονται σε επαφή με διαφορετικάγνωστικά πεδία, αποκτούν νέα ερεθίσματα και καλλιεργούν την περιέργεια, τηδημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Ένας κόσμος εμπειριών, ανοιχτός σε περισσότερα παιδιά

Από την επιστήμη και την τεχνολογία μέχρι τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη δημιουργική μάθηση, οι «Μικροί Ήρωες» της Stoiximan έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια ένα πολυδιάστατο δίκτυο εκπαιδευτικών εμπειριών για χιλιάδες παιδιά.

Στο πλευρό του προγράμματος βρίσκονται περισσότεροι από 14 συνεργαζόμενοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Noesis, το Athens Film Festival, το The Tipping Point, η Οργάνωση Γη, η Agale, ο Αρκτούρος, το STEM, το SciCo, το Ολυμπιακό Μουσείο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το Παιδικό Μουσείο και το Eduact.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές θεματικές και να συμμετάσχουν σε δράσεις που συνδυάζουν τη γνώση με την ενεργό συμμετοχή.

Στόχος του προγράμματος είναι αυτές οι εμπειρίες να φτάνουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με δράσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» διευρύνουν τις ευκαιρίες συμμετοχής, δίνοντας σε περισσότερους μαθητές πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές δράσεις.

85.000+ μαθητές και χιλιάδες νέες εμπειρίες

Περισσότεροι από 85.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα από το 2017μέχρι σήμερα. Ένας αριθμός που αποτυπώνει την εμβέλεια μιας πρωτοβουλίας με περισσότερα από εννέα χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Πίσω όμως από αυτόν τον αριθμό βρίσκονται χιλιάδες ξεχωριστές στιγμές: μια πρώτη επίσκεψη σε ένα πολιτιστικό χώρο, μια γνωριμία με ένα άγνωστο μέχρι τότε πεδίο, μια ερώτηση που γεννήθηκε μέσα από μια δράση.

Εμπειρίες που συμπληρώνουν όσατα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο και τους δίνουν νέες αφορμές να εξερευνήσουν τονκόσμο γύρω τους. Αυτό είναι το ουσιαστικό αποτύπωμα των «Μικρών Ηρώων».

Μια σταθερή επένδυση της Stoiximan στην εκπαίδευση, η οποία, μέσα από τη διαχρονική παρουσία του προγράμματος και τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, έχειαποκτήσει συνέχεια και δυναμική.

Το ταξίδι συνεχίζεται: 5.000+ μαθητές στον δεύτερο κύκλο του 2026

Η φετινή χρονιά αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο αυτής της πορείας. Ο δεύτερος κύκλος του 2026 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με περισσότερους από 5.000 μαθητές να έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή αυτή έρχεται να προστεθείστο συνολικό αποτύπωμα των προηγούμενων ετών και δείχνει ότι το ενδιαφέρον γιαδράσεις που συνδέουν τη μάθηση με την προσωπική εμπειρία παραμένει ισχυρό.

Κάθε νέα επίσκεψη, κάθε συνεργασία και κάθε δράση προσθέτει ένα ακόμη σημείο και συνεχίζεται με σταθερή κατεύθυνση: να δίνει στα παιδιά περισσότερες αφορμές να ανακαλύπτουν, να δοκιμάζουν και να διευρύνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη γνώση.