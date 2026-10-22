Καιρός: Έρχεται νέο διπλό κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει» τη χώρα

Snapshot Από την Κυριακή ξεκινά οργανωμένη επιδείνωση του καιρού με διπλό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα.

Το πρώτο κύμα θα φέρει αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, βόρεια και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το δεύτερο κύμα θα επικεντρωθεί στα κεντρικά, ανατολικά και νότια, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ειδικά στη δυτική Ελλάδα και την Αττική.

Από τη Δευτέρα αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στις περιοχές προς το Αιγαίο.

Μέχρι το Σάββατο διατηρούνται ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες με ήπιες θερμοκρασίες και λίγες βροχές σε περιορισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σημαντική μεταβολή στον καιρό αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα διπλό κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας. Παρά το ανοιξιάτικο μοτίβο που επικρατεί σήμερα, με λίγες τοπικές βροχές και αυξημένη υγρασία, από την Κυριακή ξεκινά η οργανωμένη επιδείνωση του καιρού.

Οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως το Σάββατο, με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και λίγες βροχές, κυρίως σε περιορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο νωρίς το πρωί, ενώ η υγρασία αυξάνεται, δημιουργώντας ένα ελαφρώς ασταθές περιβάλλον.

Από την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στην κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί νοτιοανατολικά και θα επηρεάσει σημαντικά τη χώρα μας. Αρχικά, τα φαινόμενα θα εστιάζονται στα δυτικά, με αυξημένες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, κυρίως στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, μετά την Κυριακή, θα εστιάσει στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τη δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η νεφική μάζα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, φτάνοντας μέχρι την Αττική.

Από τη Δευτέρα, το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με έμφαση στις περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Οι κάτοικοι πρέπει να αναμένουν έντονες βροχοπτώσεις, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

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