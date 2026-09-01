Μήνυμα Χαμενεΐ στις μουσουλμανικές χώρες: «Να ενωθούμε απέναντι στον πραγματικό εχθρό»

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες του Κόλπου να ενωθούν ενάντια στον «πραγματικό εχθρό» τους, επισημαίνοντας ότι οι διαιρέσεις εξυπηρετούν τους αντιπάλους του Ισλάμ.

Το μήνυμα δημοσιεύτηκε εν όψει της Εβδομάδας Ισλαμικής Ενότητας και τόνισε την ανάγκη για συνεργασία και αμοιβαία άμυνα μεταξύ των μουσουλμανικών κρατών.

Ο Χαμενεΐ επεσήμανε ότι αν οι μουσουλμάνοι ήταν ενωμένοι, οι Παλαιστίνιοι δεν θα ήταν αβοήθητοι, ενώ προειδοποίησε τους ηγέτες του Κόλπου για τους κινδύνους από «απατηλούς χωρίς ταυτότητα».

Η έκκλησή του για ενότητα αντανακλά την προσπάθεια να αποφευχθούν διχαστικές δηλώσεις που αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και το εθνικό φρόνημα στο Ιράν.

Από το 1979, οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου θεωρούν την επαναστατική ιδεολογία του Ιράν ως απειλή, ενώ οι πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης σε εγκαταστάσεις της περιοχής υπογραμμίζουν τις περιφερειακές εντάσεις. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες, ιδίως εκείνες του Κόλπου, να ενωθούν ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «πραγματικό εχθρό» τους και είπε ότι οι διαιρέσεις μεταξύ των μουσουλμάνων εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αντιπάλων τους. Το μήνυμα δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Telegram του Χαμενεΐ εν όψει της Εβδομάδας Ισλαμικής Ενότητας, η οποία σηματοδοτεί τα γενέθλια του Προφήτη Μωάμεθ.

Απηύθυνε έκκληση για μουσουλμανική ενότητα, συνεργασία σε διάφορους τομείς και αμοιβαία άμυνα, λέγοντας ότι όποιος δημιουργεί διχασμούς μεταξύ των μουσουλμάνων, «εν γνώσει ή εν αγνοία του», βοηθά τους εχθρούς του Ισλάμ. Διερωτήθηκε επίσης αν οι Παλαιστίνιοι θα είχαν μείνει «τόσο αβοήθητοι» αν οι Μουσουλμάνοι ήταν ενωμένοι.Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που τραυματίστηκε σε αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ πριν από έξι μήνες, οι οποίες ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν, σκοτώνοντας τον πατέρα του και προηγούμενο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η έκκλησή του για ενότητα απηχεί μια δήλωση που έκανε την περασμένη Παρασκευή προς τους Ιρανούς, όταν είπε ότι είχε απαγορεύσει ενέργειες που βλάπτουν την κοινωνική συνοχή και προέτρεψε τις αρχές να αποφεύγουν τις «αποθαρρυντικές δηλώσεις» που αποδυναμώνουν το εθνικό και το δημόσιο φρόνημα.Ο Χαμενεΐ ρώτησε συγκεκριμένα τους Άραβες ηγέτες του Κόλπου αν «απατηλοί χωρίς ταυτότητα» θα τολμούσαν ποτέ να επιθυμήσουν τις γαίες και τις περιουσίες τους, αν οι λαοί και οι κυβερνήσεις του Κόλπου ήταν «ενωμένοι υπό τη σημαία του Ισλάμ».

Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου θεωρούν την επαναστατική ιδεολογία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αντιμοναρχικής ρητορικής και της περιφερειακής επιρροής του, ως απειλή για τα πολιτικά τους συστήματα.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, η Τεχεράνη έχει πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και άλλες υποδομές σε κράτη του Κόλπου, υπογραμμίζοντας τις εντάσεις μεταξύ της Τεχεράνης και των γειτόνων της στον Κόλπο.«Η εμφατική και επαναλαμβανόμενη σύστασή μου προς τους ηγέτες των ισλαμικών χωρών, ιδίως των χωρών της Δυτικής Ασίας και του Κόλπου, είναι να εντοπίσουν τον πραγματικό εχθρό τους, να κατανοήσουν το σχέδιό του και να τον αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο Χαμενεΐ

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