Πεζεσκιάν: Αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους θα ανταποκριθούμε

Ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε την Ουάσινγκτον να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Πεζεσκιάν: Αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους θα ανταποκριθούμε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί άμεσα αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου.
  • Η προσωρινή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ για τερματισμό των εχθροπραξιών κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου με την επανάληψη των συγκρούσεων.
  • Ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τη συνέχιση του πολέμου εναντίον των ΗΠΑ μη συμφέρουσα για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.
  • Στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ συμμετέχουν 17 ηγέτες κρατών, συμπεριλαμβανομένων των Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας, Πακιστάν και Τουρκίας.
  • Μετά την αμερικανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν πραγματοποίησε αντίποινα με χτυπήματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε σήμερα, στο περιθώριο μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής στο Κιργιστάν, όπου πρόκειται να έχει συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αμέσως, αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο.

«Δηλώνω ρητά ότι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας (...), η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει αμέσως αντίστοιχα μέτρα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Συνολικά 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων οι ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν, της Κίνας, της Ινδίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας, βρίσκονται στο Μπισκέκ για να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής που σηματοδοτεί τα 25 χρόνια του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Χθες Δευτέρα, ο Ιρανός ηγέτης είχε ήδη δηλώσει πως η συνέχιση του πολέμου εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης. «Είμαστε πεπεισμένοι πως η συνέχιση του πολέμου δεν είναι ούτε προς το συμφέρον μας ούτε προς το συμφέρον της περιοχής», είχε δηλώσει ο Πεζεσκιάν στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πεζεσκιάν πρόκειται να έχει επίσης συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής αυτού του περιφερειακού συνασπισμού που θέλει να αποτελέσει αντίβαρο στη δυτική επιρροή.

Στα μέσα Ιουνίου, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον είχαν υπογράψει το λεγόμενο πρωτόκολλο συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ για να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες που ξέσπασαν στο τέλος Φεβρουαρίου με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν που στοίχισαν τη ζωή στον πρώην ανώτατο ηγέτη της χώρας αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όμως η συμφωνία αυτή κατέρρευσε γρήγορα στις αρχές Ιουλίου με την επανάληψη των εχθροπραξιών. Και έπειτα από ένα μήνα ηρεμίας τον Αύγουστο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν χθες, Δευτέρα, τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ και το Ιράν στοχοθέτησε, σε αντίποινα, αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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