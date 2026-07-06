Νέα Υόρκη: Η στιγμή που υδροπλάνο με 8 επιβάτες έκανε «σκληρή» προσθαλάσσωση στον ποταμό East River

Snapshot Υδροπλάνο με οκτώ επιβάτες πραγματοποίησε σκληρή προσθαλάσσωση στον ποταμό East River της Νέας Υόρκης χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το υδροπλάνο τύπου Kodiak 100 χτύπησε δυνατά τα κύματα και κατέληξε ημιβυθισμένο μετά την προσθαλάσσωση.

Οι τοπικές αρχές και η FAA έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Μία 16χρονη επιβάτιδα δήλωσε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της κατά την προσθαλάσσωση, ενώ η 75χρονη γιαγιά της τραντάχτηκε από την πρόσκρουση. Snapshot powered by AI

Ένα υδροπλάνο, το οποίο μετέφερε οκτώ άτομα, έκανε «σκληρή» προσθαλάσσωση στον ποταμό East River της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να καταλήξει ημιβυθισμένο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον ποταμό East River στο Μανχάταν, όταν το υδροπλάνο τύπου Kodiak 100 χτύπησε στα κύματα με δύναμη κατά την διάρκεια της προσθαλάσσωσης του.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον πανικό που επικράτησε στο εσωτερικό του υδροπλάνου, με τους επιβάτες να ήταν εμφανώς τρομαγμένοι.

Δείτε βίντεο:

NEW FOOTAGE: Passenger video captures the moment a plane makes a hard landing in New York City’s East River. pic.twitter.com/W9QGBLhnN3 — Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2026

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματίες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το περιστατικό, ανακοίνωσε ότι ο πιλότος «πραγματοποίησε βαριά προσγείωση», με αποτέλεσμα να σπάσει ένας στύλος στήριξης πτέρυγας -ένας στύλος που συνδέει το φτερό του αεροπλάνου με το κύριο σώμα και βοηθά στη στήριξη του φτερού.

WATCH: Video captures moment seaplane crashes in the East River near a marina in New York City https://t.co/6E0oCyqybF pic.twitter.com/0KPAeqHOaK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2026

Η 16χρονη Κλόι Τοντ, η οποία ήταν ανάμεσά στους επιβάτες του υδροπλάνου, είπε στο CBS News ότι ότι νόμιζε ότι δεν θα κατάφερναν. «Νόμιζα ότι θα πέφταμε στο νερό και θα πνιγόμασταν», είπε η 16χρονη, προσθέτοντας ότι 75χρονη γιαγιά της τραντάχτηκε από την πρόσκρουση.