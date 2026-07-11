Γιατί ορισμένα αντηλιακά προκαλούν τσούξιμο

Snapshot Ορισ αντηλιακά προκαλούν τσούξιμο λόγω συστατικών όπως το αλκοόλ, συγκεκριμένα φίλτρα UV ή συντηρητικά, ιδιαίτερα σε ευαίσθητο δέρμα.

Άτομα με ροδόχρου ακμή, έκζεμα ή που χρησιμοποιούν ενεργά συστατικά περιποίησης είναι πιο επιρρεπή σε ερεθισμούς από τα αντηλιακά.

Η μετάβαση από χημικά σε φυσικά αντηλιακά χωρίς άρωμα και αλκοόλ μπορεί να μειώσει το τσούξιμο και τον ερεθισμό.

Η εφαρμογή αντηλιακού ανθεκτικού στο νερό και η χρήση ενυδατικής πριν από αυτό βοηθούν στην προστασία και την άνεση του δέρματος.

Σε περίπτωση έντονης αντίδρασης, όπως εξάνθημα ή πρήξιμο, συνιστάται η επίσκεψη σε δερματολόγο. Snapshot powered by AI

Η ενόχληση δεν αποτελεί λόγο για να εγκαταλείψει κανείς την αντηλιακή προστασία — και δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Άλλωστε, δεν ανέχονται όλοι οι τύποι δέρματος κάθε σύνθεση το ίδιο καλά.

Όπως λέει και η γνωστή φράση, «καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμώρητη». Για παράδειγμα, όταν εφαρμόζετε υπεύθυνα αντηλιακό στα εκτεθειμένα σημεία του δέρματός σας, μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει τσούξιμο.

«Τα παράπονα για αντηλιακά που προκαλούν τσούξιμο δεν είναι ασυνήθιστα», λέει η δρ Aditi Senthilnathan, πιστοποιημένη δερματολόγος στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. «Ακούμε επίσης συχνά ότι το αντηλιακό προκαλεί κάψιμο ή τσούξιμο γύρω από τα μάτια μετά την εφίδρωση».

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Ίσως αναρωτηθεί κανείς αν αξίζει τελικά όλη αυτή η προσοχή με την προστασία από τον ήλιο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό δεν είναι λόγος για να εγκαταλείψουμε το SPF. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για τους λόγους που το αντηλιακό μπορεί να προκαλεί ενόχληση.

Γιατί μερικές φορές το αντηλιακό προκαλεί τσούξιμο;

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι ανέχονται καλά διάφορες συνθέσεις αντηλιακών, ορισμένοι μπορεί να νιώσουν κάψιμο ή τσούξιμο με συγκεκριμένα προϊόντα, λέει η δρ Sungat Grewal, δερματολόγος με διπλή πιστοποίηση και συνδιευθύντρια του UCSF Dermatology Laser & Cosmetic Center.

«Δεν είναι όλα τα αντηλιακά φτιαγμένα με τον ίδιο τρόπο», εξηγεί η Grewal. «Δύο προϊόντα με τον ίδιο δείκτη SPF μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική αίσθηση πάνω στο δέρμα».

Μερικές φορές, το τσούξιμο σχετίζεται με το ίδιο το αντηλιακό. Οι συνθέσεις με βάση το αλκοόλ ή εκείνες που περιέχουν ορισμένα φίλτρα UV ή/και συντηρητικά μπορεί να είναι ερεθιστικές για κάποιους ανθρώπους, ιδιαίτερα αν έχουν ευαίσθητο δέρμα, λέει η δρ Elizabeth Bahar Houshmand, δερματολόγος με διπλή πιστοποίηση και ιδρύτρια του Houshmand Dermatology & Wellness στο Ντάλας του Τέξας.

Ορισμένοι κατασκευαστές προσθέτουν μη ενεργά συστατικά για να πετύχουν συγκεκριμένη υφή ή άρωμα, αναφέρει η δρ Joyce Teng, καθηγήτρια Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο Stanford. «Αυτά τα στοιχεία μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα», σημειώνει.

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Ορισμένες ομάδες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν ευαισθησία στις συνθέσεις των αντηλιακών, σύμφωνα με τη Houshmand. Σε αυτές περιλαμβάνονται άτομα με ροδόχρου ακμή ή δέρμα με τάση για έκζεμα, όσοι υποβάλλονται σε θεραπείες για την ακμή ή χρησιμοποιούν ενεργά συστατικά περιποίησης, όπως ρετινοειδή, απολεπιστικά οξέα ή υπεροξείδιο του βενζοϋλίου.

Ο υπερβολικός καθαρισμός ή η χρήση πολλών ενεργών συστατικών μπορεί να διαταράξει τον δερματικό φραγμό, κάνοντας το δέρμα πιο ευαίσθητο και λιγότερο ανεκτικό σε ορισμένα προϊόντα.

Τι να κάνετε αν το αντηλιακό σας προκαλεί τσούξιμο;

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αντηλιακών: τα χημικά και τα φυσικά, ή αλλιώς mineral. Τα χημικά αντηλιακά περιέχουν ουσίες όπως η οξυβενζόνη και η αβοβενζόνη. Προστατεύουν το δέρμα απορροφώντας τις ακτίνες του ήλιου και εμποδίζοντάς τες να φτάσουν στο δέρμα.

Τα φυσικά αντηλιακά, από την άλλη, περιέχουν ανόργανα φίλτρα, όπως οξείδιο του ψευδαργύρου και διοξείδιο του τιτανίου, και προστατεύουν το δέρμα αντανακλώντας την υπεριώδη ακτινοβολία μακριά από αυτό.

Όσοι νιώθουν κάψιμο ή τσούξιμο από το αντηλιακό μπορεί να ωφεληθούν αν αλλάξουν από ένα χημικό αντηλιακό σε ένα φυσικό αντηλιακό χωρίς άρωμα και χωρίς αλκοόλ, λέει η Senthilnathan.

«Το οξείδιο του ψευδαργύρου ή/και το διοξείδιο του τιτανίου είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν τσούξιμο και ερεθισμό», εξηγεί.

Η ίδια συνιστά επίσης τη χρήση αντηλιακού ανθεκτικού στο νερό, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα το προϊόν να «τρέξει» στα μάτια και να προκαλέσει τσούξιμο όταν ιδρώνετε. Αν το αντηλιακό μπει στα μάτια, ξεπλύνετέ τα με νερό.

Η εφαρμογή μιας ήπιας ενυδατικής κρέμας στο δέρμα πριν από το αντηλιακό μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως προστατευτικός φραγμός και να βελτιώσει την αίσθηση άνεσης, λέει η Grewal.

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Αν, ωστόσο, το δέρμα σας παρουσιάσει έντονη αντίδραση, τότε είναι ώρα να απευθυνθείτε σε ειδικό. «Αν το αντηλιακό προκαλέσει εξάνθημα, πρήξιμο, φαγούρα ή επίμονο κάψιμο, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ερεθισμό ή δερματίτιδα εξ επαφής, και ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφθεί πιστοποιημένο δερματολόγο», λέει η Houshmand.

Πώς θα βεβαιωθείτε ότι το αντηλιακό λειτουργεί πραγματικά;

Είτε πρόκειται για χημικό είτε για φυσικό αντηλιακό, οι ειδικοί συμφωνούν ότι το καλύτερο αντηλιακό είναι εκείνο που θα χρησιμοποιείτε καθημερινά — ιδανικά, περισσότερες από μία φορές μέσα στην ημέρα.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί. Οι ειδικοί συστήνουν να επιλέγουμε αντηλιακό ευρέος φάσματος, δηλαδή προϊόν που προστατεύει τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις UVB, και με δείκτη προστασίας τουλάχιστον SPF 30, ο οποίος μπλοκάρει περίπου το 97% των UV ακτίνων.

Όσον αφορά την εφαρμογή, η Houshmand εξηγεί ότι για το πρόσωπο και τον λαιμό «οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται ποσότητα αντηλιακού ίση με δύο μήκη δαχτύλων». Για το σώμα, η ενδεικτική ποσότητα αντιστοιχεί περίπου σε ένα σφηνάκι.

Το αντηλιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται 15 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο, αναφέρει η Houshmand, και να ανανεώνεται κάθε δύο ώρες — ή νωρίτερα μετά το κολύμπι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με πετσέτα.

«Το αντηλιακό είναι μόνο ένα μέρος της προστασίας από τον ήλιο», προσθέτει. «Συνιστώ επίσης την παραμονή στη σκιά, τη χρήση καπέλου με φαρδύ γείσο, γυαλιών ηλίου και ρούχων με προστασία UPF».

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