Το σωστό αντηλιακό για εσάς προσωπικά: Τύπος δέρματος, SPF και προστασία ευρέως φάσματος

Η checklist των δερματολόγων για την επιλογή του σωστού αντηλιακού.

Newsbomb

Το σωστό αντηλιακό για εσάς προσωπικά: Τύπος δέρματος, SPF και προστασία ευρέως φάσματος
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Χρησιμοποιείτε το σωστό αντηλιακό εάν πληροί τρία βασικά πρότυπα: SPF 30 και πάνω, προστασία ευρέος φάσματος και αντοχή στο νερό. Οι δερματολόγοι λένε ότι αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να αναζητήσετε πριν εξετάσετε την υφή, τον τύπο δέρματος ή τις προτιμήσεις σας στα καλλυντικά.

Το σωστό αντηλιακό για εσάς δεν είναι πάντα το πιο ακριβό. Είναι εκείνο που προστατεύει σωστά, ταιριάζει στο δέρμα σας και είναι αρκετά εύκολο στη χρήση κάθε μέρα.

Αναζητήστε τα τρία βασικά στοιχεία

Ένα καλό αντηλιακό πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα:

  1. SPF 30 ή υψηλότερο
  2. Προστασία ευρέος φάσματος από την ακτινοβολία UVA και UVB
  3. Ανθεκτικό στο νερό

Ο δείκτης προστασίας (SPF) αντανακλά κυρίως την προστασία από τις ακτίνες UVB, οι οποίες προκαλούν ηλιακά εγκαύματα. Το αντηλιακό ευρέος φάσματος προστατεύει επίσης από τις ακτίνες UVA, οι οποίες συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος και στον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.

Η αντοχή στο νερό έχει σημασία εάν κολυμπάτε, ιδρώνετε ή ασκείστε σε εξωτερικούς χώρους. Αλλά το "ανθεκτικό στο νερό" δεν σημαίνει αδιάβροχο. Τα ανθεκτικά στο νερό αντηλιακά πρέπει να αναφέρουν ρητώς στην ετικέτα αν παραμένουν αποτελεσματικά για 40 ή 80 λεπτά κατά την κολύμβηση ή την εφίδρωση.

Ταιριάξτε το με το δέρμα σας

Μόλις καλυφθούν τα βασικά, επιλέξτε ένα αντηλιακό που ταιριάζει στις ανάγκες του δέρματός σας. Εάν έχετε δέρμα επιρρεπές στην ακμή, αναζητήστε «μη φαγεσωρογόνο» ή «δεν φράζει τους πόρους». Εάν το δέρμα σας είναι επιρρεπές σε αλλεργίες, οι επιλογές χωρίς άρωμα είναι συνήθως ασφαλέστερες. Αποφύγετε αρώματα, parabens ή ορισμένα συστατικά βενζοφαινόνης εάν είστε επιρρεπείς σε αλλεργίες.

Για παιδιά άνω των 6 μηνών, τα αντηλιακά που προορίζονται για παιδιά συχνά περιέχουν οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου. Για βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, προτιμάται η καλή σκιά, τα προστατευτικά ρούχα, τα καπέλα και τα υγρά. Ρωτήστε παιδίατρο πριν εφαρμόσετε αντηλιακό στο παιδί.

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Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα

Ακόμα και το «σωστό» αντηλιακό θα αποτύχει εάν χρησιμοποιήσετε πολύ λίγο. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 30 mL για να καλύψουν το εκτεθειμένο δέρμα στο σώμα και τουλάχιστον 5 mL για το πρόσωπο. Εφαρμόστε το περίπου 15 λεπτά πριν βγείτε έξω.

Μην ξεχνάτε τα αυτιά, τον λαιμό, τις κορυφές των ποδιών, τα χέρια, τη γραμμή των μαλλιών, το εκτεθειμένο τριχωτό της κεφαλής και τα χείλη. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 2 ώρες σε εξωτερικούς χώρους και συχνότερα μετά από κολύμπι ή έντονη εφίδρωση.

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης

Το αντηλιακό μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά του με την πάροδο του χρόνου. Τα προϊόντα χωρίς ημερομηνία λήξης πρέπει να θεωρούνται ληγμένα 3 χρόνια μετά την αγορά τους και τα ληγμένα αντηλιακά πρέπει να απορρίπτονται.

Η αποθήκευση έχει επίσης σημασία. Το να αφήνετε το αντηλιακό σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υπερβολική θερμότητα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος, γι' αυτό κρατήστε το σε σκιά όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το SPF 50 πολύ καλύτερο από το SPF 30;

Το SPF 50 παρέχει περισσότερη προστασία UVB από το SPF 30, αλλά η σωστή χρήση έχει μεγαλύτερη σημασία από το να κυνηγάτε πολύ υψηλούς αριθμούς. Ένα SPF 30 ευρέος φάσματος που εφαρμόζεται γενναιόδωρα και με κατάλληλη συχνότητα επανεφαρμογής είναι μια ισχυρή καθημερινή επιλογή.

Χρειάζονται και οι πιο σκούροι τόνοι δέρματος αντηλιακό;

Ναι. Το πιο σκούρο δέρμα έχει περισσότερη φυσική μελανίνη, αλλά μπορεί να αναπτύξει ηλιακή βλάβη, σκούρες κηλίδες και καρκίνο του δέρματος. Το αντηλιακό είναι μέρος της αντηλιακής προστασίας για όλους τους τόνους δέρματος.

Είναι αρκετό για το πρόσωπο το μακιγιάζ με SPF;

Συνήθως όχι από μόνο του. Οι περισσότερες δεν εφαρμόζουν αρκετό μακιγιάζ, για να λάβουν την αναγραφόμενη προστασία SPF. Χρησιμοποιήστε πρώτα αντηλιακό και μετά μακιγιάζ, αν το επιθυμείτε.

Συμπέρασμα

Το σωστό αντηλιακό είναι ευρέος φάσματος, με SPF 30 ή υψηλότερο, ανθεκτικό στο νερό και αρκετά άνετο ώστε να το χρησιμοποιείτε με συνέπεια. Ο τύπος δέρματος έχει σημασία, αλλά μόνο αφού πληρούνται τα βασικά πρότυπα προστασίας.

Για πραγματική προστασία, εφαρμόστε αρκετή ποσότητα, καλύψτε τις περιοχές που συχνά παραλείπονται, επαναλάβετε την εφαρμογή τακτικά και συνδυάστε το αντηλιακό με σκιά, καπέλα, γυαλιά ηλίου και προστατευτικά ρούχα.

Πηγές:
aad.org (1)
aad.org (2)
fda.gov

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