Κοινοβουλευτική ομάδα με... βατραχοπέδιλα, η εντολή στους υπουργούς για επιστροφή 17 Αυγούστου

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή σε υπουργούς και βουλευτές να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους στις 17 Αυγούστου, νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς έχει τον έλεγχο του κόμματος, με τη Ρένα Δούρου πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ η αντιπολίτευση δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ με δυσκολίες στην τιμή διάθεσης και σημαντικό dilution για μετόχους που δεν συμμετείχαν.

Το Euronext αυστηροποιεί τις απαιτήσεις για τις χρηματιστηριακές εταιρείες, με πιθανή μείωση των εταιρειών που θα εκτελούν απευθείας εντολές σε μονοψήφιο αριθμό.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με χρηματιστηριακές απάτες μέσω διαδικτύου, όπως phishing με ψευδείς επενδυτικές προτάσεις, ενώ οι διωκτικές αρχές εμφανίζονται αδύναμες στον έλεγχο τους. Snapshot powered by AI

Οι Κομισάριοι θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας.

Κοινοβουλευτική Ομάδα με τα βατραχοπέδιλα

Η εβδομάδα ξεκινά με συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς θα ευχηθεί καλά μπάνια στους βουλευτές του αλλά θα τους κρατάει ζεστούς όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω να μην πάνε με μάσκες και βατραχοπέδιλα στην ΚΟ αν και ο Μητσοτάκης θα τους έχει όπως τους ΟΥΚάδες στη διαβολοβδομάδα. Μαθαίνω ότι θα τους βάλει στο παιχνίδι της ΔΕΘ να καταθέσουν ο καθένας προτάσεις για τα μέτρα.

Να μην σταματήσουν τις εξορμήσεις και τις περιοδείες καθότι οι κάλπες μόνο περίπατος δεν θα είναι... Την Πέμπτη έχει ΚΥΣΕΑ και την Παρασκευή στη Βουλή συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για την οποία βλέπω και προβλέπω να πηγαίνει... κουβά σε επίπεδο συναίνεσης.

Κουμάντο κάνει ο Παππάς

Τελικά στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ όλοι μια χαρά βολεύτηκαν και το σχέδιο του Νίκου Παππά πέρασε στο ακέραιο: Η Ρένα Δούρου βιτρίνα σε ρόλο προέδρου Κ.Ο. οκτώ ατόμων, ο Παύλος Πολάκης επικεφαλής προεκλογικού αγώνα για να μην γκρινιάζει και ο Νίκος Παππάς γραμματέας του κόμματος. Κουμάντο όπως αντιλαμβάνεστε θα κάνει ο Παππάς. Οι άλλοι είναι «διακοσμητικοί». Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο χωρίς κόμμα. Παγκόσμια πρωτοτυπία...

Βίβα Ρένα

Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα αυτό που είπε η πρόεδρος Ρένα όταν εξελέγει επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί το κόμμα να συμπορευτεί με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα... Περιμένουν ότι αν μπουν στη Βουλή, θα τους κάνει πρόταση ο Τσίπρας για συγκυβέρνηση; Να τους κάνει ξανά υπουργούς; Όλο αυτό μου θυμίζει παλιά ελληνική κωμωδία. Κάτι σαν το «Βίβα Ρένα» όπου η Βλαχοπούλου υποδυόταν δήθεν την πάμπλουτη και διάσημη Ιταλίδα ξαδέλφη της Πεπίτα ντι Κόρφου. Ξεκαρδιστική ταινία...

Η πρόεδρος Ρένα κατά του Ρούμπιο

Από όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, την ακροαριστερή βία και τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και τις θεωρησε ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Κάπου εκεί κατάλαβα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει. Είναι σταθερός στα θέματα ασφάλειας και δημοκρατίας. Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του...

Όλοι πίσω στις 17 Αυγούστου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έχει δώσει λέει εντολή σε υπουργούς και βουλευτές να είναι πίσω στα καθήκοντά τους στις 17 Αυγούστου και όχι στις 25 όπως συνηθίζεται... Γιατί άραγε τους θέλει τόσο νωρίς. Φαντάζομαι όχι για να τριγύσουν ούτε για να πατήσουν τα σταφύλια. Αφήστε που ο Κυρανάκης και το υπόλοιπο επιτελείο της ΝΔ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτια μέχρι τις 20 Αυγούστου...

Γιατί στην αντιπολίτευση δεν θέλουν πρόωρες εκλογές

Μπορεί άπαντες να φωνάζουν «να φύγει ο Μητσοτάκης το συντομότερο δυνατόν», αλλά κανείς από τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς δεν βλέπω να θέλει πρόωρες εκλογές του φθινόπωρο. Ο εκλογικός αιφνιδιασμός σε αυτό το timing δεν βοηθάει κανέναν. Η ρευστότητα που υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι απαγορευτική αυτή την περίοδο. Οι συνεχείς και μαζικές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα περισσότερα κόμματα δεν έχουν αίτημα τα ψηφοδέλτιά τους. Ο Αλέξης Τσίπρας για παράδειγμα δεν έχει ολοκληρώσει τη δομική λειτουργία του νέου κόμματός του της ελλάς ακόμα περιμένει μεταγραφές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Ο Ανδρουλάκης με τις δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν στην τρίτη θέση προφανώς και ξορκίζει το ενδεχόμενο για κάλπες μέσα στο φθινόπωρο, ενώ ο μόνος που δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του και τις προθέσεις του είναι ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος περιμένει την τελευταία στιγμή που θα προκηρυχθούν εκλογές για να βγει μπροστά. Τα υπόλοιπα κόμματα όπως για παράδειγμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ή όσα βρίσκονται στο όριο του 3%, Βαρουφάκης, Κασσελάκης και λοιποί προφανώς και δεν βιάζονται με την ελπίδα ότι μέχρι την άνοιξη του 2027 μπορεί να καταφέρουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους.

Ποιοι θα πάνε και ποιοι όχι στο Προεδρικό;

Για να μην έχετε απορίες δεν βλέπω φέτος να πηγαίνουν στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επίσης δεν έχει προσκληθεί η Μαρία Καρυστιανού , ούτε ο Γιάνης Βαρουφάκης, ούτε ο Στέφανος Κασσελάκης διότι δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αντίθετα θα πάει η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Στην εκδήλωση θα παραστεί βεβαίως και η Αφροδίτη Λατινοπούλου ως ευρωβουλευτής.

Οι συναντήσεις του Ελπιδοφόρου

Το τελευταίο διάστημα θα έχετε παρατηρήσει μία έντονη κινητικότητα από την πλευρά της αμερικανίδαςπρέσβεως της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία βλέπει αρκετά στελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα. Προ ημερών μάλιστα συνάντησε και τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Ελπιδοφόρος συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αν και δεν υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ με δεδομένη και την ιστορία με τα F35 της Τουρκίας αλλά και με το Κυπριακό που παραμένει πάντα ένα ανοιχτό ζήτημα.

Μόνο ο Γερουλάνος πιστεύει σε νίκη του ΠΑΣΟΚ;

Με θλίψη παρατηρώ ότι ο μόνος που σηκώνει το αφήγημα «νίκη έστω και με μια ψήφο για το ΠΑΣΟΚ» είναι ο Παύλος Γερουλάνος. Οι υπόλοιποι συντροφοιέχουν εγκαταλείψει αυτό τον πήχη και αγκομαχούν μήπως και πλησιάσουν την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Παύλος το πιστεύει αυτό που λέει ή αν το κάνει για λόγους τακτικής. Οι υπόλοιποι την ήττα την έχουν σίγουρη και ασχολούνται προφανώς με τις μεταγραφές και με την Τζάκρη.

Διχασμένοι στη ΝΔ με τα ποσοστά Σαμαρά

Οι μισοί στη ΝΔ πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει μεγάλη ζημιά στο κόμμα και οι άλλοι μισοί λένε ότι ο κόσμος της παράταξης θα τον τιμωρήσει αν κάνει κόμμα... Κάποιοι μάλιστα τον βλέπουν στο 4 με 5%.

Σημασία όμως δεν έχει τι θα κάνει ο Σαμαράς, αλλά τι θα κάνει η ΝΔ για να πείσει το 1 εκατομμύριο που την ψήφισε το 2023 και τώρα έχουν απομακρυνθεί προς τη γκρίζα ζώνη.

Ποιοι κλείδωσαν στο Επικράτειας της ΝΔ

Επειδή ακούω για βαριά ονόματα που θα ρίξει ο Μητσοτάκης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ σπεύδω να διευκρινίσω ότι μέχρι στιγμής μόνο δύο βλέπω σίγουρα: Την Αφροδίτη Νέστορα και το Νικήτα Κακλαμάνη. Οι υπόλοιποι είναι υπό εξέταση - αξιολόγηση... Μην πιστεύετε φήμες...

Περίσσεια θράσους και περίεργη απόφαση

Δεν θα με αφήσουν να αγιάσω με αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν μιλάω για το θράσος των βουλευτών να πανηγυρίζουν ενώπαραπέμφθηκαν σε δίκη οι στενοί τους συνεργάτες παίρνοντας την ευθύνη πάνω τους. Και είναι θράσος γιατί πέρα από την ποινική ευθύνη υπάρχει η πολιτική όταν είσαι βουλευτής. Έτσι δεν νοείται να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει και να ζητάς και τα ρέστα. Παρεμπιπτόντως δεν ξέρω πως λειτούργησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας κα Πόπη Παπανδρέου που έβγαλε λάδι βουλευτή αλλά και το συνεργάτη του ο οποίος στις επισυνδέσειςπου πήγαν στη Βουλή λέει διάφορα για «ομάδα κρούσης» που θα έστελνε στο Βάρρα. Εκτός και αν δούμε τα θαύματα σε επόμενη δικογραφία. Τα δούμε πάντως δεν τα δούμε έχω την αίσθηση ότι κάποιοι δεν κάθονται άπραγοι και θα κινηθούν επιθετικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όταν η λοβιτούρα αποκτά … μέγεθος και αξία

Κατά τα λοιπά πρέπει να αποφασίσουμε πότε είναι καλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν παραπέμπει ή όταν δεν παραπέμπει. Γιατί πραγματικά το έχουμε χάσει με αυτά που ακούμε να λέγονται. Ειδικά με τις αναφορές στα μικρά ποσά για τα οποία παραπέμπονται κάποιοι. Αυτή η ιστορία του «κάναμε μικρή λοβιτούρα και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα» μου θυμίζει την ιστορία με το «κωλόσπιτο» του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος.

Η μεγάλη δικογραφία και η ροή χρήματος

Πάντως ακούω διάφορα για μια μεγάλη δικογραφία που έρχεται πριν μας αποχαιρετήσει από τη θέση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η κα Λάουρα Κοβέσι. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα έχει και πολιτικά πρόσωπα αλλά και ροή χρήματος για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την συγκεκριμένη αυτή υπόθεσηόπως πληροφορούμαι τρέχουν δύο ευρωπαίοι εισαγγελείς που κάνουν τη δουλειά εξ ολοκλήρου μόνοι με συνεργάτες που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και χωρίς να ανακατεύουν την οικονομική αστυνομία η οποία μετά τα παρατράγουδα που έχουν γίνει με διάφορες υποθέσεις δεν εμπνέει και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Στο μεταξύ θα πρέπει στο μεσοδιάστημα να αναμένουμε και πακέτο διώξεων για υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία θα κορυφωθούν με την περιγραφή εγκληματικής οργάνωσης.

Τα συν και πλην μια δύσκολης αύξησης κεφαλαίου

Μπορεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να πέτυχε το στόχο της να αντλήσει 250 εκ ευρώ με υπερκάλυψη 2,74 φορές της αύξησης κεφαλαίου και συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε ποσοστό 75% αλλά η τιμή διάθεσης είναι εκείνη που έδειξε τη δυσκολία στην προσπάθεια. Μια δυσκολία που εν μέρει φαίνεται να οφείλεται στο αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και τη σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν αλλά και πιθανά στην αρνητική συμπεριφορά μετοχών άλλων εταιριών του ομίλου όπως η Cenergy μετά τη διάθεση μετοχών. Σημειώνεται ότι η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ήταν τα 4,84 ευρώ και η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει και έκδοση περισσότερων μετοχών και μεγαλύτερο dilution για τους μετόχους που δεν μπήκαν στην αύξηση. Για να καταλάβουμε την έκταση dilution αρκεί να επισημάνουμε ότι στην ανώτατη τιμή θα εκδίδονταν 51,44 εκ νέες μετοχές και με την τιμή των 4.2 ευρώ θα εκδοθούν 59,52 εκ ευρώ δηλαδή οκτώ εκατομμύρια και κάτι περισσότερες μετοχές. Η μετοχή την Παρασκευή σημείωσε σημαντική υποχώρηση κατά 3,84% και έκλεισε στα 4,26 ευρώ και τώρα το ερώτημα είναι η συμπεριφορά που θα έχει αμέσως μετά την αύξηση. Θετικό είναι πάντως ότι αυξήθηκε αισθητά η διασπορά που ήταν ένα πρόβλημα πριν την αύξηση καθώς η μητρική Βιοχάλκοέλεγχε ποσοστό 84,78% και τώρα θα διαμορφώνεται λίγο πάνω από 73%.

Το «κούρεμα» των Χρηματιστηριακών από το Euronext

Σιγά σιγά οι χρηματιστηριακές εταιρίες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η η εξαγορά του Χρηματιστηρίου από το Euronext. Σε απλά ελληνικά οι απαιτήσεις για να έχει μια χρηματιστηριακή εταιρία δικαίωμα λήψης και εκτέλεσης των εντολών των πελατών είναι τόσο υψηλές που όταν εφαρμοστούν η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα αντέξει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι θα μείνει μονοψήφιος αριθμός χρηματιστηριακών εταιριών που θα συνεχίσουν να εκτελούν απευθείας εντολές και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι απλά θα λαμβάνουν και θα διαβιβάζουν μέσω αυτών των χρηματιστηριακών. Ουσιαστικά κατά ένα τρόπο θα γίνουν εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών. Φυσικά σε αυτές που θα μείνουν θα είναι σίγουρα οι τραπεζικές χρηματιστηριακές και από εκεί και πέρα ελάχιστες ιδιωτικές. Η μόνη διέξοδος για τη συντριπτική πλειοψηφία είναι η συνένωση δυνάμεων ώστε το μέγεθος που θα δημιουργηθεί να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις αλλά αυτό φαντάζει μάλλον απίθανο με την κουλτούρα που χρόνια υπάρχει στον κλάδο και ο κάθε ένας είναι περίκλειστος στο «μαγαζί» του.

Χρηματιστηριακές απάτες χωρίς φρένο- Ανίκανες διωκτικές αρχές

Τεράστιες διαστάσεις έχουν λάβει οι χρηματιστηριακές απάτες μέσω διαδικτύου καθώς υπάρχει πλήρης αδυναμία ελέγχου από τις εποπτικές αρχές. Για παράδειγμα στην Ελλάδα γίνεται phishing ανυποψίαστων επενδυτών μέσω Facebook από δήθεν μεγάλους επενδυτικούς οίκους όπως η Permira όπου τους μεταφέρουν σε ομάδες που δημιουργούν στο Whatsapp. Το ψάρεμα περιλαμβάνει δήθεν καθηγητές με τη χρήση πραγματικών ονομάτων που στην αρχή δήθεν διδάσκουν επενδυτικές στρατηγικές και στη συνέχεια ρίχνουν το τυρί των δήθεν ETFπου διαθέτει η έγκριτη Permira η οποία δεν τα διαθέτει. Μόνο που αυτά τα ETF δεν υπάρχουν και τα κορόιδα βάζουν τα χρήματά τους μέχρι που οι απατεώνες κλείνουν τους λογαριασμούς και εξαφανίζονται. Το μενού περιλαμβάνει και «μετοχές ποιότητας» όπου τα κορόιδα στέλνουν και στοιχεία για να επιβεβαιώσουν ότι τις αγόρασαν. Ενδεικτικό της κοροϊδίας είναι απόσπασμα από εντολή που δίνουν οι επιστήμονες που καθοδηγούν τους ανυποψίαστους το παρακάτω απόσπασμα «Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην Αντιγραφή Συναλλαγών! Στον τρέχοντα κύκλο, η αντιγραφή συναλλαγών έφτασε στη ζώνη-στόχο και ολοκληρώθηκε το stop loss, τα κέρδη έχουν ήδη καταχωρηθεί στον λογαριασμό σας. Παρακαλώ μπείτε στην ενότητα λογαριασμού για να δείτε τις σημερινές λεπτομέρειες. Παράλληλα, όσοι συμμετείχατε στην Αντιγραφή Συναλλαγών, μπορείτε να μοιραστείτε τα αποτελέσματα των συναλλαγών σας στην ομάδα ώστε περισσότεροι συνάδελφοι να επωφεληθούν από την εμπειρία». Το ερώτημα βεβαίως είναι πως διακινούνται τα χρήματα προς τους απατεώνες και τι κάνουν οι ελληνικές διωκτικές αρχές και αν τέλει υπάρχει εποπτεία στη διακίνηση κεφαλαίων ή απλά σήμερα είναι Δευτέρα πρωί.

Οι Μίδες του χρηματιστηρίου και η συνάντησή τους

Έχω την αίσθηση ότι κοιτώντας την πορεία της αγοράς και των μετοχών και θέλοντας κάποιος να εντοπίσει ποιες ήταν οι καλύτερες επενδύσεις μεγάλων επενδυτών τα προηγούμενα χρόνια σε δύο θα καταλήξει. Πρώτον στον όμιλο Βαρδινογιάννη και την επένδυση στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ η οποία απέφερε τρελές υπεραξίες και στον όμιλο αλλά και την Reggeborgh και δεύτερον στην Thrinvest των Μπάκου-Καϋμενάκη Εξάρχου στην Credia. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε επενδύσεις σε εταιρίες που κανένας δεν άγγιζε προηγουμένως καθώς περίμεναν να καταρρεύσουν. Εδώ όμως οι επενδυτές όχι απλά τις άγγιξαν αλλά στην πράξη απέδειξαν ότι βρήκαν τις κρυμένες αξίες τις ανέδειξαν και έδρεψαν τα κέρδη τους. Πρώτα ο όμιλος Βαρδινογιάννη στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τώρα η Thrinvest στην Credia όπου υπολογίζεται ότι έγραψαν κέρδος πάνω από 150 εκ ευρώ με την τελευταία διάθεση μετοχών και γράφουν υπεραξίες πάνω από 350 εκ ευρώ. Το ενδιαφέρον δε είναι ότι ο όμιλος Βαρδινογιάννη με την AKTOR έρχονται πιο κοντά τόσο με την πρόταση του δεύτερου για την εξαγορά του 75% των εταιριών κυκλικής οικονομίας όσο και την προοπτική 50-50 του FSRU στους Αγίου Θεοδώρους (Dioriga Gas) που σήμερα ελέγχει η Motor Oil.

Το τέλος της «τρέλας» με το χρυσό

Αυτά που ξέραμε το προηγούμενο διάστημα όπου οι Έλληνες αγόραζαν σαν τρελοί χρυσές λίρες μάλλον θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλο φρενάρισμα στις αγορές αλλά και αύξηση των πωλήσεων για να πάρουν κέρδη όσοι είχαν αγοράσει στο παρελθόν μετά το απίστευτο ράλι των τιμών του χρυσού. Βέβαια και διεθνώς επικρατεί αναστάτωση με την Κίνα να κάνει παιγνίδι και άνω κάτω τις αγορές στην προσπάθειά της να αποδομήσει το δολάριο και να αποδυναμώσει την ισχύ του.

Τα επιτόκια της ΕΚΤ και το «ζόρι» των ελληνικών τραπεζών

Κρίσιμη είναι η συνεδρίαση της ΕΚΤ την ερχόμενη Πέμπτη με τα προγνωστικά να αναφέρουν ότι δεν θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων παρά τη νέα αναστάτωση και την άνοδο των τιμών των καυσίμων που σπρώχνει ανοδικά τον πληθωρισμό. Τίποτα όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις αν και φαίνεται ότι η όποια απόφαση αύξησης επιτοκίων θα πάει για την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ αυτή του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως σημαίνει και επιβάρυνση των δανειοληπτών που τον τελευταίο χρόνο ανακουφίστηκαν και κατεπέκταση πιέσεις στο μέτωπο της δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων. Βέβαια αν οι ελληνικές τράπεζες θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο έχουν λίπος από τα μεγάλα spreads που δουλεύουν και μπορούν να μην ακολουθήσουν την αύξηση. Το ερώτημα είναι αν θα το πράξουν με τις πιθανότητες να γέρνουν προς το θετικό λόγω προεκλογικής περιόδου αλλά και πίεσης που υπάρχει από τους πολίτες για τις πολιτικές που ακολουθούν στο μέτωπο των επιτοκίων.

Τα αίσχη τα ισόβια συμβόλαια και ο αδιάφορος επόπτης

Επανέρχομαι με τις αγαπημένες μου ασφαλιστικέςεταιρίες οι οποίες κάνουν αίσχη με τα περίφημα ισόβια συμβόλαια χωρίς κανένας να τους ενοχλεί. Η εποπτεία της ΤτΕ δείχνει να πετά χαρταετό καθώς φαίνεται ότι η θητεία του κυρίου Κωνσταντά στην ασφαλιστική αγορά τον επηρεάζει ώστε να μπορεί να λειτουργεί αμερόληπτα και στο πλαίσιο της προστασίας των ασφαλισμένων και την αξιοπιστία του συστήματος. Εμείς σε αυτή τη φάση μαζεύουμε μαργαριτάρια καταγγελιών που μας έρχονται από ασφαλισμένους όπου η αυθαιρεσία και η παραβίασηόρων συμβολαίων πηγαίνει σύννεφο με αποτέλεσμα ασφαλισμένοι να κινούνται δικαστικά και άλλοι να περιορίζονται σε καταγγελίες οι οποίες όμως δεν τυγχάνουν της δέουσας προσοχής. Φυσικά δεν περιμένουμε να κάνει κάτι ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών που μας έχει τρελάνει στα διαφημιστικά παραμύθια, τις θεωρίες ή ακόμα και σε επιλεκτικά στατιστικά στοιχεία λειτουργώντας ως ένα σκληρό συντεχνιακό μπλοκ και όχι ως ένα αξιόπιστος και ειλικρινής φορέας.