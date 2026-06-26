Τρόμος στη Σρι Λάνκα: Άγριος ελέφαντας επιτέθηκε σε λεωφορείο με στρατιωτικούς - Δείτε βίντεο

Snapshot Ένας άγριος ελέφαντας επιτέθηκε σε λεωφορείο με στρατιωτικούς στη Σρι Λάνκα, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Κιρίντα στις 23 Ιουνίου και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε τρεις ημέρες αργότερα.

Οι επιθέσεις άγριων ελεφάντων σε οχήματα κοντά σε δασικές εκτάσεις είναι συχνό φαινόμενο στη Σρι Λάνκα και άλλες χώρες της Νότιας Ασίας.

Στην Ινδία, κοπάδι 35 ελεφάντων προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας λόγω μετακίνησης εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων και ανόδου της στάθμης των ποταμών. Snapshot powered by AI

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Σρι Λάνκα, όταν ένας άγριος ελέφαντας επιτέθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Κιρίντα, στα νότια της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιουνίου, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε τρεις ημέρες αργότερα. Ο ελέφαντας έσπασε το παρμπρίζ του οχήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το BBC, άγριοι ελέφαντες εμφανίζονται συχνά σε δρόμους που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις στη Σρι Λάνκα και δεν είναι σπάνιο να επιτίθενται σε διερχόμενα οχήματα.

Συχνό φαινόμενο οι επιθέσεις

Οι εμφανίσεις άγριων ελεφάντων σε δρόμους κοντά σε δασικές εκτάσεις δεν είναι ασυνήθιστες σε χώρες της Νότιας Ασίας. Στη Σρι Λάνκα καταγράφονται συχνά περιστατικά με ελέφαντες που πλησιάζουν με τέτοιο τρόπο τους περαστικούς Ανάλογο συμβάν σημειώθηκε πρόσφατα και στην Ινδία, όταν κοπάδι 35 ελεφάντων που επέστρεφε από το Μπουτάν διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή Τζαλπαϊγκούρι της Δυτικής Βεγγάλης. Οι έντονες βροχοπτώσεις στο Μπουτάν προκάλεσαν άνοδο της στάθμης των ποταμών, αναγκάζοντας τα ζώα να μετακινηθούν αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο και τροφή.

Bengal Herd of 35 elephants returning from Bhutan side disrupt traffic in Jalpaiguri.



Continuous rainfall in Bhutan and the Dooars had led to a rise in river water levels, prompting the elephants to move towards Bhutan a few days ago in search of safer shelter and food. pic.twitter.com/Z5s5fk8UX7 — News Arena India (@NewsArenaIndia) June 26, 2026

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