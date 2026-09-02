«Ο εφιάλτης των GPS»: Ο ανισόπεδος κόμβος roller coaster στην Κίνα με τα 5 επίπεδα και τις 11 ράμπες
Ο λόγος που οδήγησε τους μηχανικούς να κάνουν τον δρόμο... roller coaster
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Ο ανισόπεδος κόμβος Qianchun στην Κίνα μοιάζει με γιγαντιαίο λούνα παρκ, αποτελώντας ένα από τα πιο περίπλοκα οδικά έργα στον πλανήτη.
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