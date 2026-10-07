Κορωπί: Νεκρή ανασύρθηκε 85χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας
Στην ηλικιωμένη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους
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- Μία 85χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί.
- Αρχικά της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από λουόμενους και αστυνομικούς στο σημείο.
- Η ηλικιωμένη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο Μπενάκειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
- Το Β' Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
Νεκρή ανασύρθηκε την Τρίτη μία ηλικιωμένη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί.
Πρόκειται για 85χρονη, στην οποία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο - Μπενάκειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.
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