Ακόμα και τα πιο βαρετά πράγματα της καθημερινότητας είναι καλύτερα με παρέα - Τι δείχνει μελέτη

Snapshot Η παρουσία άλλων ανθρώπων αυξάνει σημαντικά την ευχαρίστηση σε πάνω από 80 καθημερινές δραστηριότητες, όπως ψώνια, μετακινήσεις και διάβασμα.

Η κοινωνική επαφή συνδέεται με καλύτερη διάθεση και αίσθηση σύνδεσης, ακόμη και σε δραστηριότητες που συνήθως γίνονται μόνοι.

Η μελέτη βασίζεται σε περιγραφικά δεδομένα και δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση μεταξύ παρέας και ευτυχίας.

Οι διά ζώσης συναντήσεις προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στη διάθεση, αλλά και η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα.

Οι ειδικοί προτείνουν να εντάσσουμε μικρές κοινωνικές στιγμές στην καθημερινότητα, όπως κοινές διαδρομές ή τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια υποχρεώσεων. Snapshot powered by AI

Ακόμη και οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες της ημέρας φαίνεται πως γίνονται πιο ευχάριστες όταν τις μοιραζόμαστε με άλλους, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που εξέτασε περισσότερες από 80 διαφορετικές καθημερινές δραστηριότητες.

Από τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τη μετακίνηση και το γέμισμα του αυτοκινήτου με βενζίνη μέχρι το διάβασμα, τις χειροτεχνίες, τις επισκευές και τη διαχείριση των οικονομικών, οι συμμετέχοντες δήλωσαν γενικά μεγαλύτερη ευχαρίστηση όταν είχαν παρέα.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι συμμετέχοντες αξιολογούν σταθερά κάθε συνηθισμένη καθημερινή δραστηριότητα ως πιο ευχάριστη όταν αλληλεπιδρούν με κάποιον άλλο», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Νταν, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το διάβασμα

Για τη μελέτη, οι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία από την American Time Use Survey, μια έρευνα του αμερικανικού Γραφείου Απογραφής που καταγράφει πώς πέρασαν οι συμμετέχοντες την προηγούμενη ημέρα.

Συνολικά, αναλύθηκαν οι απαντήσεις περισσότερων από 40.000 ανθρώπων, οι οποίοι περιέγραψαν πώς ένιωθαν σε περισσότερες από 100.000 διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες έκαναν διάφορες δραστηριότητες.

Τα δεδομένα αφορούσαν τα έτη 2010, 2012, 2013 και 2021 και έδειξαν ότι η παρουσία άλλων ανθρώπων συνδεόταν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε ένα εντυπωσιακά μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Μάλιστα, κάθε δραστηριότητα εμφανίστηκε ως σημαντικά πιο ευχάριστη όταν γινόταν με άλλους τουλάχιστον σε μία από τις χρονιές που εξετάστηκαν.

Η μοναδική εξαίρεση εντοπίστηκε το 2021, όταν η κοινωνική επαφή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της κουζίνας και της τακτοποίησης μετά το φαγητό συνδέθηκε με χαμηλότερη ευχαρίστηση σε σχέση με την ίδια δραστηριότητα όταν γινόταν κανείς μόνος.

Ακόμη και το διάβασμα φαίνεται να γίνεται καλύτερο με παρέα

Οι δραστηριότητες που έτσι κι αλλιώς πραγματοποιούνται συχνά με άλλους, όπως το φαγητό, το ποτό, το περπάτημα, το τρέξιμο και τα παιχνίδια, παρουσίασαν μερικά από τα μεγαλύτερα οφέλη.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι η θετική σχέση εμφανίστηκε και σε δραστηριότητες που οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν μόνοι τους.

Το διάβασμα, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες και οι μετακινήσεις είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

«Αυτό εκπλήσσει τους περισσότερους ανθρώπους και συνεχίζει να προσθέτει στοιχεία στην έρευνα που δείχνει πόσο απροσδόκητα θετική μπορεί να είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση», ανέφερε ο Νίκολας Έπλεϊ, καθηγητής Συμπεριφορικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η παρέα προκαλεί την ευτυχία

Οι ερευνητές επισημαίνουν, πάντως, ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι περιγραφικά και όχι αιτιώδη.

Με άλλα λόγια, η μελέτη καταγράφει μια σχέση ανάμεσα στην κοινωνική επαφή και την ευχαρίστηση, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει ότι η παρουσία άλλων ανθρώπων είναι αυτή που προκαλεί την αύξηση της ευτυχίας.

Για παράδειγμα, το να διαβάζει κάποιος μόνος στο σπίτι μπορεί να είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από το να διαβάζει μαζί με άλλους σε μια λέσχη βιβλίου.

https://www.instagram.com/p/DeE1coFl5sS/

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες πειραματικές έρευνες που έχουν δείξει ότι η κοινωνική επαφή συνδέεται με καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη αίσθηση σύνδεσης.

Και δεν χρειάζεται απαραίτητα η επαφή να είναι διά ζώσης. Η έρευνα συμπεριέλαβε και αλληλεπιδράσεις μέσω τηλεφώνου, αν και δεν κατέγραψε αναλυτικά τον τρόπο επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την Νταν, πάντως, οι διά ζώσης συναντήσεις φαίνεται να προσφέρουν συνολικά τα μεγαλύτερα οφέλη στη διάθεση και την αίσθηση σύνδεσης. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ακόμη και η επαφή μέσω φωνής μπορεί να βοηθήσει.

Γιατί τελικά περνάμε τόσο χρόνο μόνοι;

Παρότι γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι η κοινωνική επαφή μπορεί να ενισχύσει την ευεξία, δεν αναζητούμε πάντα την παρέα των άλλων.

Ένας από τους λόγους είναι αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «undersociality»: την τάση να υποτιμούμε το πόσο θετικά μπορεί να ανταποκριθούν οι άλλοι όταν κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα για επικοινωνία.

«Μαθαίνεις μόνο από τις εμπειρίες που έχεις και όχι από αυτές που δεν έχεις», εξηγεί ο Έπλεϊ. Όταν επιλέγουμε να μη μιλήσουμε σε κάποιον, δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε τι χάσαμε από αυτή την επιλογή.

Πώς μπορούμε να βάλουμε περισσότερη παρέα στην καθημερινότητα

Οι ειδικοί προτείνουν κάτι αρκετά απλό, να μην περιμένουμε μόνο τις μεγάλες εξόδους για να κοινωνικοποιηθούμε.

Η Ελίζαμπεθ Νταν προτείνει να βάζουμε χρόνο για κοινωνικές δραστηριότητες στο ημερολόγιό μας, ειδικά όταν η καθημερινότητα είναι γεμάτη. Η ίδια, για παράδειγμα, έχει καθιερώσει χρόνο κατά τον οποίο εργάζεται σε μια καφετέρια μαζί με τέσσερις κοντινούς φίλους της.

Δεν κάνουν απαραίτητα κάτι μαζί. Ο καθένας ασχολείται με τη δική του δουλειά, αλλά βρίσκονται στον ίδιο χώρο και έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τις πιο βαρετές υποχρεώσεις.

Ένα τηλεφώνημα σε έναν φίλο την ώρα που κάνουμε δουλειές του σπιτιού, μια κοινή διαδρομή προς τη δουλειά ή τα ψώνια μαζί με κάποιον άλλο μπορούν να μετατρέψουν μια συνηθισμένη υποχρέωση σε ευκαιρία για κοινωνική επαφή.

Ακόμη και η μετακίνηση, που για πολλούς αποτελεί ένα από τα πιο μοναχικά και κουραστικά κομμάτια της ημέρας, μπορεί να γίνει πιο ευχάριστη όταν υπάρχει παρέα.

Η ευτυχία μπορεί να κρύβεται στα μικρά

Το βασικό μήνυμα της έρευνας δεν είναι ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τον χρόνο που περνάμε μόνοι μας. Είναι ότι ίσως αφήνουμε ανεκμετάλλευτες αρκετές μικρές ευκαιρίες για σύνδεση μέσα στην ημέρα.

Η ευτυχία, όπως εξηγεί ο Έπλεϊ, προβλέπεται περισσότερο από τη συχνότητα των θετικών εμπειριών παρά από την έντασή τους.

Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται πάντα μια μεγάλη έξοδος, ένα ταξίδι ή μια σημαντική περίσταση.

Μπορεί να είναι ένας καφές, μια κοινή διαδρομή, λίγα ψώνια, ένα τηλεφώνημα την ώρα που τακτοποιούμε το σπίτι ή ακόμη και το να καθίσουμε δίπλα σε έναν φίλο και να κάνουμε ο καθένας τη δική του δουλειά.

Μικρές στιγμές παρέας που, σύμφωνα με την έρευνα, μπορεί τελικά να κάνουν ολόκληρη την καθημερινότητα λίγο πιο χαρούμενη.

*Με πληροφορίες από τη The Washington Post