Ανεξήγητες μελανιές: Αιτίες και πότε είναι “καμπανάκι” για επίσκεψη σε γιατρό

Ανεξήγητες μελανιές: Ποια χαρακτηριστικά τους έχουν ιδιαίτερη σημασία;

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Ανεξήγητες μελανιές: Αιτίες και πότε είναι “καμπανάκι” για επίσκεψη σε γιατρό
ΥΓΕΙΑ
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Οι ανεξήγητες μελανιές συχνά προκύπτουν από μικρά χτυπήματα που δεν θυμάστε, ειδικά στα χέρια ή στα πόδια. Ωστόσο, οι μώλωπες που εμφανίζονται ξαφνικά, επαναλαμβάνονται ή συνοδεύονται από ασυνήθιστη αιμορραγία χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Τα πιο χρήσιμα στοιχεία είναι το σημείο όπου εμφανίζονται τα σημάδια, η συχνότητα εμφάνισής τους και τυχόν άλλες αλλαγές.

Πώς μοιάζουν οι μελανιές που χρήζουν εξέτασης;

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν οι μελανιές είναι καινούργιες, συχνές ή εμφανώς διαφορετικές από το συνηθισμένο για εσάς πρότυπο. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε:

  • Επαναλαμβανόμενες μεγάλες μελανιές χωρίς σαφή τραυματισμό.
  • Μελανιές που εμφανίζονται χωρίς προφανή αιτία στο στήθος, την κοιλιά, την πλάτη ή το πρόσωπο.
  • Αύξηση των μελανιών, ειδικά μετά την έναρξη λήψης κάποιου φαρμάκου.
  • Μελανιές που συνοδεύονται από επαναλαμβανόμενες ρινορραγίες, αιμορραγία των ούλων, ασυνήθιστα βαριά έμμηνο ρύση ή παρατεταμένη αιμορραγία μετά από μικρά κοψίματα.
  • Οικογενειακό ιστορικό εύκολης δημιουργίας μελανιών ή υπερβολικής αιμορραγίας.

Μια μελανιά που εμφανίζεται επανειλημμένα στο ίδιο σημείο, είναι ασυνήθιστα επώδυνη ή δεν παρουσιάζει βελτίωση, επίσης χρήζει εξέτασης. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελούν διάγνωση διαταραχής πήξης του αίματος, αλλά βοηθούν στον εντοπισμό των ατόμων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

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Πότε οι μελανιές απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα;

Αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα εάν οι ασυνήθιστες μελανιές συνοδεύονται από:

  • αιμορραγία που δεν σταματά
  • εμετό με αίμα
  • μαύρα κόπρανα (σαν πίσσα)
  • λιποθυμία
  • έντονη αδυναμία
  • ξαφνικό, σοβαρό πονοκέφαλο ή σύγχυση

Ο πυρετός και το αίσθημα σοβαρής αδιαθεσίας, σε συνδυασμό με νέες ανεξήγητες μελανιές, απαιτούν επίσης άμεση αξιολόγηση. Καλέστε το 166 εάν χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα και εμφανίσετε νέες ή αυξημένες ανεξήγητες μελανιές, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό που σας τα συνταγογράφησε. Σημαντική αιμορραγία ή τα προειδοποιητικά συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω απαιτούν άμεση φροντίδα.

Γιατί μπορεί να εμφανίζετε πιο εύκολα μελανιές;

Οι μελανιές σχηματίζονται όταν σπάνε μικρά αιμοφόρα αγγεία και το αίμα διαρρέει κάτω από το δέρμα. Η γήρανση καθιστά το δέρμα πιο λεπτό και μειώνει το προστατευτικό στρώμα λίπους γύρω από αυτά τα αγγεία, με αποτέλεσμα ένα μικρό χτύπημα να μπορεί να αφήσει ένα πιο έντονο σημάδι.

Κάποια φάρμακα (κυρίως αναλγητικά, κορτικοστεροειδή και αντιπηκτικά) και ορισμένα συμπληρώματα, όπως το ginkgo, μπορεί να επηρεάσουν την πηκτικότητα του αίματος.

Αλλά ποτέ μην διακόπτετε μια συνταγογραφημένη θεραπεία με δική σας πρωτοβουλία. Ενημερώστε πρώτα τον γιατρό σας. Εκείνος θα αξιολογήσει την εμφάνιση μωλώπων σε σχέση με τα οφέλη του φαρμάκου και θα ελέγξει για τυχόν αλληλεπιδράσεις.

Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν τον χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, προβλήματα με τις πρωτεΐνες πήξης, ηπατική νόσο και ορισμένες ανεπάρκειες βιταμινών. Τα αιμοπετάλια είναι συστατικά του αίματος που βοηθούν στη σφράγιση των κατεστραμμένων αγγείων. Η εμφάνιση μώλωπα από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία.

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Τι μπορείτε να κάνετε για μια μελανιά από μικροτραυματισμό;

Ξεκουράστε και ανυψώστε την πληγείσα περιοχή. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 1-2 ημερών εφαρμόστε μια παγοκύστη τυλιγμένη σε πετσέτα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 15 λεπτών κάθε φορά.

Αυτά τα μέτρα μπορεί να ανακουφίσουν από το οίδημα και τη δυσφορία. Δεν υποκαθιστούν την ιατρική αξιολόγηση σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων, ανεξήγητων μελανιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσος χρόνος απαιτείται για να υποχωρήσει μια τυπική μελανιά;

Οι περισσότεροι μώλωπες υποχωρούν μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες, αν και οι μεγαλύτεροι ή βαθύτεροι μώλωπες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ένας μώλωπας δεν παρουσιάζει βελτίωση ή επιμένει πέραν των 2 εβδομάδων, ειδικά εάν συνοδεύεται από πόνο ή οίδημα.

Αποκλείουν οι φυσιολογικές εξετάσεις αίματος την ύπαρξη διαταραχής πηκτικότητας;

Όχι. Οι αρχικές εξετάσεις δεν εντοπίζουν κάθε πρόβλημα που αφορά την λειτουργία των αιμοπεταλίων ή την πήξη του αίματος. Εάν το ιστορικό αιμορραγικών επεισοδίων εξακολουθεί να σας ανησυχεί, ο γιατρός μπορεί να παραγγείλει εξειδικευμένες εξετάσεις, παρά τα φυσιολογικά αρχικά αποτελέσματα.

Συμπέρασμα

Η εμφάνιση ενός περιστασιακού μώλωπα μετά από έναν μικροτραυματισμό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οι νέες ή επαναλαμβανόμενες ανεξήγητες εκχυμώσεις (μελανιές) χρήζουν αξιολόγησης, ενώ η έντονη αιμορραγία ή τα σοβαρά συνοδά συμπτώματα απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.

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