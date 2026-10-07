Βύρωνας: Κύκλωμα διακινούσε αλλοδαπούς με πλαστά έγγραφα - Τέσσερα «safehouses» σε μία πολυκατοικία

Snapshot Συνελήφθη 39χρονος μέλος εγκληματικής ομάδας που διευκόλυνε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών και παρείχε πλαστά έγγραφα και προσωρινή διαμονή σε τέσσερα «safehouses» στον Βύρωνα.

Εντοπίστηκαν 21 αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα, ηλικίας 22 έως 58 ετών, που μεταφέρθηκαν από την Κίνα μέσω Αλβανίας και πέρασαν πεζοί στην Ελλάδα.

Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε τουλάχιστον από τα τέλη Ιουλίου και ζητούσε 6.500 έως 7.000 ευρώ για κάθε παράνομη μεταφορά και μετεγκατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατασχέθηκαν πλαστά διαβατήρια, άδειες διαμονής, ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, κάμερες παρακολούθησης, ναρκωτικά και όχημα που χρησιμοποιούταν στις παράνομες δραστηριότητες.

Ο 39χρονος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, παράνομη είσοδο και έξοδο από τη χώρα, ενώ οι αλλοδαποί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη παραμονή. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 39χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικής ομάδας που διευκόλυνε την παράνομη μετακίνηση αλλοδαπών, τους παρείχε προσωρινή διαμονή και τους προμήθευε με πλαστά έγγραφα.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Βύρωνα και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν 21 αλλοδαποί χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία στον Βύρωνα χρησιμοποιούνταν ως χώροι προσωρινής διαμονής, τα λεγόμενα «safehouses».

Στα διαμερίσματα βρέθηκαν 21 αλλοδαποί, ηλικίας από 22 έως 58 ετών, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Ο 39χρονος που συνελήφθη φέρεται να είχε αναλάβει τη λειτουργία των συγκεκριμένων διαμερισμάτων.

Από την Κίνα στην Ελλάδα μέσω Αλβανίας

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αλλοδαποί ταξίδευαν αρχικά αεροπορικώς από την Κίνα στην Αλβανία. Από εκεί περνούσαν στην Ελλάδα πεζή, διασχίζοντας την ελληνοαλβανική μεθόριο.

Στη συνέχεια μεταφέρονταν με αυτοκίνητα ή λεωφορεία στα διαμερίσματα του Βύρωνα, όπου παρέμεναν προσωρινά μέχρι να οργανωθεί η περαιτέρω μετακίνησή τους.

Πλαστά διαβατήρια και έγγραφα

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα φέρεται να αναλάμβανε και την έκδοση και διακίνηση πλαστών νομιμοποιητικών εγγράφων.

Στόχος ήταν, σύμφωνα με την έρευνα, να διευκολύνεται η έξοδος των αλλοδαπών από την Ελλάδα και η μετάβασή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Ισπανία.

Το ποσό που φέρεται να καταβαλλόταν για κάθε παράνομη μεταφορά και τη μετεγκατάσταση σε ευρωπαϊκή χώρα κυμαινόταν από 6.500 έως 7.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στην κατοχή και την οικία του 39χρονου, αλλά και στα τέσσερα διαμερίσματα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

διαβατήρια, άδειες διαμονής και ταυτότητες αμφιβόλου γνησιότητας,

10 αποκόμματα καρτών επιβίβασης,

φωτοαντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων,

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών,

μεγάλο αριθμό κλειδιών,

3 κάμερες παρακολούθησης,

απομιμητικά είδη ρουχισμού,

28 κινητά τηλέφωνα,

καθώς και ένα όχημα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τις δραστηριότητες της ομάδας.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων, παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι 21 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν στα διαμερίσματα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.