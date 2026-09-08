Αθλητής MMA ισχυρίζεται ότι του προσέφεραν 500.000 δολάρια για να παλέψει με χιμπατζή

Ο 24χρονος Cole Johnson, ερασιτέχνης αθλητής των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) από τη Νέα Ζηλανδία, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο ισχυριζόμενος ότι μπορεί να νικήσει έναν χιμπατζή σε μάχη σώμα με σώμα.

Η πεποίθησή αυτή, αν και ακούγεται εξωφρενική, εκφράζει μια ευρύτερη τάση. Σύμφωνα με επίσημη δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov, το 22% των ανδρών δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι θα μπορούσε να επικρατήσει σε μια αναμέτρηση με χιμπατζή.

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