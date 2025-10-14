Σοκαριστικό βίντεο: Γορίλας σπάει το τζάμι του κλουβιού σε ζωολογικό κήπο στο Σαν Ντιέγκο - Βίντεο

Βίντεο δείχνει έναν τεράστιο γορίλα σε ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο να επιτίθεται στο γυάλινο φράγμα του κλουβιού του, σπάζοντας ένα από τα τρία προστατευτικά στρώματα, με τους επισκέπτες να παρακολουθούν έκπληκτοι το τρομακτικό θέαμα.

Στο απόσπασμα που εξασφάλισε το CBS8 φαίνεται ο 10χρονος γορίλας Ντένι να εκτοξεύεται προς τον γυάλινο τοίχο προκαλώντας τρόμο στους επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους φαίνονται να απομακρύνονται από τον χώρο ουρλιάζοντας.

«Είναι συνηθισμένο για τους αρσενικούς γορίλες, ιδιαίτερα στην εφηβεία, να εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εκρήξεις ενέργειας, επιθέσεις, σύρσιμο αντικειμένων ή τρέξιμο πλαγίως είναι όλα φυσιολογικά για έναν νεαρό αρσενικό», δήλωσε εκπρόσωπος του Ζωολογικού Κήπου του Σαν Ντιέγκο.

Eyewitness video captured the heart-stopping moment a gorilla rushed the glass at a viewing enclosure in San Diego Zoo, leaving it cracked and startling bystanders. pic.twitter.com/uUSl1E7Zu6 — ABC News (@ABC) October 14, 2025

Ο Ντένι ζούσε με τα αδέλφια του, μεταξύ των οποίων τον αδελφό του, Μάκα, ο οποίος πέθανε ξαφνικά τον Αύγουστο σε ηλικία 30 ετών από καρδιακό επεισόδιο, όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή του ο ζωολογικός κήπος.

Η Δρ. Έριν Ράιλι, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, ανέφερε ότι διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να ταράξουν και να προκαλέσουν την άγρια συμπεριφορά του γορίλα, συμπεριλαμβανομένου του πένθους του Ντένι για τον θανόντα αδελφό του.

Το συγκεκριμένο είδος γορίλα βρίσκεται υπό εξαφάνιση λόγω αποψίλωσης των δασών στις κεντρικές περιοχές της Αφρικής.

Ο Ντάνι δεν τραυματίστηκε και συνεχίζει να φυλάσσεται στον ζωολογικό κήπο μαζί με τον γορίλα που μοιραζόταν το κλουβί του.

