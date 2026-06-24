Ελαιόλαδο: Προς μία εξαιρετική χρονιά μετά το απογοητευτικό 2025 – Τι σημαίνει για τις τιμές

Snapshot Η παραγωγή ελαιόλαδου στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να φτάσει τους 300.000 τόνους, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με τους 180.000 τόνους του 2025.

Η αυξημένη παραγωγή πιθανόν θα μειώσει τις τιμές στο ράφι, αλλά αυτό εξαρτάται και από την παραγωγή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ισπανία. Snapshot powered by AI

Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή φέτος αναμένεται να αγγίξει τους 300.000 τόνους από περίπου 180.000 πέρυσι κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθεί το εισόδημα χιλιάδων μεγάλων και μικρότερων παραγωγών που ζουν από το ελαιόλαδο στη χώρα μας.

Επίσης η αυξημένη προσφορά θα οδηγήσει λογικά σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι για τους καταναλωτές, αν και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την επίδοση μεγάλων ελαιοπαραγωγών χωρών στην Ευρώπη όπως η Ισπανία.

Οι εκτιμήσεις μιλούν για αυξημένη παραγωγή και στην χώρα της ιβηρικής που μπορεί να φτάσει τα 2 εκατ. τόνους.

Πάντως η τιμή του ελαιόλαδου πρέπει να διαμορφωθεί σε επίπεδα τέτοια που ο παραγωγός δεν θα χάνει το κίνητρο του να παράγει αλλά θα είναι και προσιτή στο ράφι για τους καταναλωτές.

Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσε η διοίκηση της Olympia Xenia, με έδρα την Ηλεία, που παράγει extra παρθένο ελαιόλαδο, ελιές και πάστα ελιάς και εξάγει σε 33 χώρες, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την πορεία της εταιρείας και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της.

Η εταιρεία που την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς από το 2014 έως σήμερα έχει υπερτριπλασιάσει τον τζίρο της και διπλασιάσει το προσωπικό, πραγματοποίησε το 2025 τζίρο της τάξης των 27 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα αφορά στο 60% του τζίρου της, ενώ έχει επενδυτικό πλάνο ύψους 2 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη φωτοβολταϊκών ,διαχείριση υδάτινων πόρων και άλλων δράσεων για να μειώσει και άλλο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την παραγωγή της κατά 25%

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης ο τζίρος του 2026 αναμένεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ έχει ως πολιτική να συνάπτει μακροχρόνιες συνεργασίες με αλυσίδες σούπερ μάρκετ τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Στις 33 χώρες που δραστηριοποιείται εξάγει μόνο συσκευασμένα προϊόντα, όπως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές και τουρσιά. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγει σε Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Κύπρο, Φιλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία και Πολωνία. Εκτός Ε.Ε, στέλνει προϊόντα σε Ελβετία, Αγγλία, Σερβία, Αμερική, Καναδά, Ιαπωνία, Ρωσία, ΗΑΕ, Βόρεια Μακεδονία, Ισραήλ, Ν. Αφρική Παναμά, Αυστραλία.

Πρόθεση της Xenia είναι να ενισχύει την παραγωγή της όσο της το επιτρέπει η πρώτη ύλη, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα φτάνει τους 8.000 τόνους σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και σε 12.000 τόνους συσκευασμένων ελιών έναν τομέα που είναι leader στην ελληνική αγορά.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ηλεία απλώνονται σε μία έκταση 120 στρεμμάτων, με κτίρια εμβαδού 7.000 τ.μ., 2 ξεχωριστές γραμμές παραγωγής ελαιόλαδου, 3 γραμμές συσκευασίας ελιών, ενώ έχει διοικητικά γραφεία και στην Αθήνα.