Ελαιόλαδο: Προς μία εξαιρετική χρονιά μετά το απογοητευτικό 2025 – Τι σημαίνει για τις τιμές

Πολύ θετικά είναι μέχρι στιγμής τα σημάδια για την εγχώρια αγορά ελαιόλαδου σε ότι αφορά την παραγωγή του 2026, καθώς αναμένεται μεγάλη αύξηση σε σχέση με το πολύ κακό 2025.

Γεώργιος Καλούμενος

Ελαιόλαδο: Προς μία εξαιρετική χρονιά μετά το απογοητευτικό 2025 – Τι σημαίνει για τις τιμές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παραγωγή ελαιόλαδου στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να φτάσει τους 300.000 τόνους, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με τους 180.000 τόνους του 2025.
  • Η αυξημένη παραγωγή πιθανόν θα μειώσει τις τιμές στο ράφι, αλλά αυτό εξαρτάται και από την παραγωγή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ισπανία.
Snapshot powered by AI

Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή φέτος αναμένεται να αγγίξει τους 300.000 τόνους από περίπου 180.000 πέρυσι κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθεί το εισόδημα χιλιάδων μεγάλων και μικρότερων παραγωγών που ζουν από το ελαιόλαδο στη χώρα μας.

Επίσης η αυξημένη προσφορά θα οδηγήσει λογικά σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι για τους καταναλωτές, αν και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την επίδοση μεγάλων ελαιοπαραγωγών χωρών στην Ευρώπη όπως η Ισπανία.

Οι εκτιμήσεις μιλούν για αυξημένη παραγωγή και στην χώρα της ιβηρικής που μπορεί να φτάσει τα 2 εκατ. τόνους.

Πάντως η τιμή του ελαιόλαδου πρέπει να διαμορφωθεί σε επίπεδα τέτοια που ο παραγωγός δεν θα χάνει το κίνητρο του να παράγει αλλά θα είναι και προσιτή στο ράφι για τους καταναλωτές.

Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσε η διοίκηση της Olympia Xenia, με έδρα την Ηλεία, που παράγει extra παρθένο ελαιόλαδο, ελιές και πάστα ελιάς και εξάγει σε 33 χώρες, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την πορεία της εταιρείας και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της.

Η εταιρεία που την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς από το 2014 έως σήμερα έχει υπερτριπλασιάσει τον τζίρο της και διπλασιάσει το προσωπικό, πραγματοποίησε το 2025 τζίρο της τάξης των 27 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα αφορά στο 60% του τζίρου της, ενώ έχει επενδυτικό πλάνο ύψους 2 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη φωτοβολταϊκών ,διαχείριση υδάτινων πόρων και άλλων δράσεων για να μειώσει και άλλο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την παραγωγή της κατά 25%

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης ο τζίρος του 2026 αναμένεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ έχει ως πολιτική να συνάπτει μακροχρόνιες συνεργασίες με αλυσίδες σούπερ μάρκετ τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Στις 33 χώρες που δραστηριοποιείται εξάγει μόνο συσκευασμένα προϊόντα, όπως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές και τουρσιά. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγει σε Ιταλία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Κύπρο, Φιλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία και Πολωνία. Εκτός Ε.Ε, στέλνει προϊόντα σε Ελβετία, Αγγλία, Σερβία, Αμερική, Καναδά, Ιαπωνία, Ρωσία, ΗΑΕ, Βόρεια Μακεδονία, Ισραήλ, Ν. Αφρική Παναμά, Αυστραλία.

Πρόθεση της Xenia είναι να ενισχύει την παραγωγή της όσο της το επιτρέπει η πρώτη ύλη, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα φτάνει τους 8.000 τόνους σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και σε 12.000 τόνους συσκευασμένων ελιών έναν τομέα που είναι leader στην ελληνική αγορά.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ηλεία απλώνονται σε μία έκταση 120 στρεμμάτων, με κτίρια εμβαδού 7.000 τ.μ., 2 ξεχωριστές γραμμές παραγωγής ελαιόλαδου, 3 γραμμές συσκευασίας ελιών, ενώ έχει διοικητικά γραφεία και στην Αθήνα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οργισμένος ο Τραμπ με την απόφαση της Γερουσίας - «Δυσκολεύουν τη δουλειά μου...» - Τι σημαίνει το ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

07:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 1-0: Λύγισε την αντίσταση των Αφρικανών και έπιασε κορυφή

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

07:40ΥΓΕΙΑ

Κάθεστε με το κινητό πάνω από 10 λεπτά στην τουαλέτα; Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026 : «Μπίλι», η «γάτα - μέντιουμ» που έχει προβλέψει σωστά 19 αγώνες

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Λαμπερά βιογραφικά, τεχνοκράτες και αθλητές στην ομάδα του Αλέξη, στο μυαλό της Νάντιας

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Προς μία εξαιρετική χρονιά μετά το απογοητευτικό 2025 – Τι σημαίνει για τις τιμές στο ράφι

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Παίζει τα ρέστα του» ο Φάμελλος: Αύριο η Πολιτική Γραμματεία για την «εφαρμογή» της απόφασης της ΚΕ

07:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Να πώς μπορείς να ελέγξεις αν το iPhone σου έχει κάποιο πρόβλημα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σταθερότητα ή συνωμοσιολογία»: Η στρατηγική Μητσοτάκη για τις κάλπες και η αντεπίθεση απέναντι σε Τσίπρα και αντιπολίτευση

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά τα θλιβερά επεισόδια σε 11+1 σημεία

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιουνίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

06:52LIFESTYLE

Οι σειρές του καλοκαιριού – Τι βγάζουν από το συρτάρι τα κανάλια

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική κυριαρχία στον Ατλαντικό «θωρακίζει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση

06:52LIFESTYLE

Οι σειρές του καλοκαιριού – Τι βγάζουν από το συρτάρι τα κανάλια

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά τα θλιβερά επεισόδια σε 11+1 σημεία

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 48ωρο με αστάθεια σε αρκετές περιοχές – Πού και πότε θα σημειωθούν καταιγίδες

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ