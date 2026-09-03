«Ματωμένος γάμος» στο Ιράν: Η στιγμή που αμερικανική βόμβα μετέτρεψε δεξίωση σε τραγωδία

Snapshot Αμερικανική επίθεση σε γάμο στην πόλη Κουχεστάκ του Ιράν σκότωσε πέντε άτομα και τραυμάτισε 67, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η βόμβα χτύπησε τον χώρο όπου βρίσκονταν κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ η νύφη και ο γαμπρός επέζησαν.

Αναλύσεις και βίντεο επιβεβαιώνουν τη χρήση αμερικανικής βόμβας ολίσθησης τύπου JSOW στην επίθεση.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση έγκλημα πολέμου και ζήτησαν διερεύνηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η επίθεση εντάσσεται σε σειρά αμερικανικών επιδρομών που έχουν πλήξει μη στρατιωτικές υποδομές και προκαλέσει θύματα μεταξύ αμάχων στο νότιο Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο γάμος της περασμένης Τρίτης στην πόλη Κουχεστάκ ξεκίνησε όπως κάθε παραδοσιακός γάμος στο νότιο Ιράν. Οι γυναίκες έφτασαν με τα χέρια τους περίτεχνα στολισμένα με χέννα. Τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή. Κι ένα εορταστικό γεύμα επρόκειτο να σερβιριστεί σε ένα δωμάτιο ντυμένο με χαλιά και μαξιλάρια.Το πάρτι όμως έληξε βίαια όταν μια βόμβα έριξε την οροφή, μετατρέποντας μια βραδιά γιορτής σε ένα συνονθύλευμα από σανδάλια καλυμμένα με σκόνη, σκισμένες γιρλάντες και αιματοβαμμένα χαλιά.

Δεκάδες καλεσμένοι, σύμφωνα με έναν μάρτυρα και αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχαν ήδη φτάσει στο σπίτι της οικογένειας Mαλαχί και στα γύρω κτήρια για να γιορτάσουν τον γάμο της νεαρής νύφης και του γαμπρού. Γύρω στις 9:30 μ.μ. την Τρίτη, ο γάμος χτυπήθηκε από βόμβα η οποία, σύμφωνα με έναν ειδικό σε όπλα και μια οπτική ανάλυση των New York Times, είχε εξαπολυθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις καθώς πραγματοποιούσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν.

Τουλάχιστον πέντε καλεσμένοι στο γάμο σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο αγόρι και τουλάχιστον 67 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο του Ιράν. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν μια γυναίκα ονόματι Mοταχάρεχ, της οποίας η ταυτότητα επαληθεύτηκε από τους Times. Το βράδυ του γάμου, δημοσίευσε μια selfie στο Instagram από το γυναικείο πάρτι με χέννα που έλαβε χώρα το προηγούμενο βράδυ -έλαμπε με άψογα εφαρμοσμένο μακιγιάζ, ένα λιλά μαντήλι στο κεφάλι και ένα φόρεμα με λουλούδια. «Χθες βράδυ ήταν η πρώτη νύχτα!», έγραψε. «Για τις επόμενες νύχτες, να σου φτιάξω τέτοιου είδoυς στόρι;»

Ζημιές στην οροφή ενός σπιτιού στο Κουχεστάκ του Ιράν, το οποίο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης την Τρίτη

Στην επόμενη ανάρτησή της , που ανέβηκε μέσα σε μία ώρα μετά την επίθεση, φοράει το ίδιο λιλά μαντήλι — αλλά τώρα, τα μάτια της είναι λερωμένα με μακιγιάζ και το πρόσωπό της καλυμμένο με κόκκινες κηλίδες. «Απόψε υποτίθεται ότι θα ήταν μια νύχτα αγάπης και γέλιου», έγραψε η Moταχάρρεχ. «Αλλά ο γάμος μετατράπηκε σε πένθος και μια γλυκιά νύχτα θα είναι για πάντα πικρή»..Ένα βίντεο από τις αμέσως επακόλουθες επιθέσεις έδειξε σκηνές χάους με τους κατοίκους της γειτονιάς με φακούς να τρέχουν ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτήρια, καθώς οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να ξεπλύνουν την περιοχή με μια μάνικα.

Οι Times επιβεβαίωσαν ακριβώς πού είχε γυριστεί το βίντεο, το οποίο έδειξε χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με δορυφορικές εικόνες της περιοχής και ότι το βίντεο μαγνητοσκοπηθηκε το βράδυ της Τρίτης. Ένα βίντεο από ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο επαληθεύτηκε από τους Times, έδειχνε τις συνέπειες μιας επίθεσης σε ένα κτήριο όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι λάμβανε χώρα ένας γάμος.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την επίθεση στο Κουχεστάκ του Ιράν, η οποία κόστισε τη ζωή σε αμάχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ο μόλις 6 ετών Αμίρ-Μοχάμεντ Καρίμι και ο 16χρονος Μοχάμεντ Μαλαχί, σοκάρουν. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους, αναφέροντας ότι η βόμβα έπληξε τον χώρο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένες οι γυναίκες και τα παιδιά, ενώ η νύφη και ο γαμπρός κατάφεραν να επιζήσουν. Τα θύματα διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χαζράτ Αμπολφάζλ στο Μινάμπ, την ίδια νοσηλευτική μονάδα που περιέθαλψε τους τραυματίες από τον πρόσφατο βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για έγκλημα πολέμου από την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ ειδικοί σε θέματα διεθνούς δικαίου τονίζουν την ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού, σημειώνοντας πως δεν υπήρχε κανένας προφανής στρατιωτικός στόχος στην ευρύτερη περιοχή.

Δορυφορική εικόνα από την Airbus μέσω Google Earth.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι ανταποδίδουν τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι έπληξε σημεία επικοινωνίας, μαζί με άλλες τοποθεσίες που, όπως είπε, λειτουργούσαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, στις οποίες περιλαμβάνεται το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.Οι επιθέσεις στο Κουχεστάκ έπληξαν έναν μεγάλο πύργο επικοινωνιών κοντά στο λιμάνι της πόλης. Αφού χτυπήθηκε ο πύργος, κατέρρευσε σε έναν δρόμο, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που επαληθεύτηκαν από τους Times. Μια άλλη επίθεση έπληξε ένα κτήριο στην κατοικημένη περιοχή όπου τελούνταν ο γάμος, περίπου 150 μέτρα από τον πύργο επικοινωνιών, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, τοπικών αξιωματούχων και βίντεο που δημοσιεύτηκαν από μάρτυρες και επαληθεύτηκαν από τους Times.

Οι Times συνέλεξαν βίντεο με υπολείμματα όπλων που γυρίστηκαν μετά τις επιθέσεις στο Κουχεστάκ και τα εξέτασε ο Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών του Αμερικανικού Στρατού και αναλυτής στις Υπηρεσίες Έρευνας Όπλων. Ο ίδιος αναγνώρισε τα υπολείμματα ως συστατικά μιας βόμβας ολίσθησης, η οποία χρησιμοποιείται από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και όχι από τις δυνάμεις του Ιράν. Ερωτηθείς για την επίθεση στον γάμο και τα πυρομαχικά, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης, ο Λοχαγός Τιμ Χόκινς του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δήλωσε: «Γνωρίζουμε τις αναφορές, οι οποίες προέρχονται από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο αμερικανικός στρατός δεν στοχεύει ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με το IRGC»

Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ωστόσο την επίθεση έγκλημα πολέμου και η Ερυθρά Ημισέληνος του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής της ζήτησε από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να διερευνήσει το επεισόδιο.Στις μικρές πόλεις του νότιου Ιράν, οι γάμοι παραδοσιακά τελούνται στα σπίτια των ανθρώπων, όπως συνέβαινε και με την οικογένεια Μαλαχί. Οι γάμοι γίνονται μια εκδήλωση γειτονιάς, με τους άνδρες και τις γυναίκες να συγκεντρώνονται σε ξεχωριστά σπίτια. Ο Χαμίντ Κασίρι, ένας δάσκαλος και άλλοι μάρτυρες δημοσίευσαν βίντεο με την τεράστια τρύπα στην οροφή ενός κτιρίου, το οποίο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, είχε πληγεί άμεσα από αμερικανική επιδρομή. Τσιμεντένιοι τοίχοι είχαν τρυπηθεί, πόρτες είχαν θρυμματιστεί, οροφές είχαν καταρρεύσει και συντρίμμια ήταν σκορπισμένα σε όλη την περιοχή.

Ανάλυση υπολειμμάτων όπλων από τον Τρέβορ Μπολ, με βάση οπτικό υλικό από τον τοπικό δάσκαλο και το ιρανικό IRIB, επιβεβαιώνει τη χρήση αμερικανικής βόμβας ολίσθησης τύπου JSOW στην επίθεση στο Κουχεστάκ. Τα ανακτηθέντα τμήματα, όπως το ουραίο πτερύγιο, το περίβλημα και το μοτίβο των οπών των μπουλονιών, ταυτίζονται πλήρως με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του JSOW στη βάση δεδομένων Open-Source Munitions Portal, ενώ παρόμοια πυρομαχικά έχουν καταγραφεί σε αμερικανικό μαχητικό σε βίντεο της CENTCOM.

Το περιστατικό στο Κουχεστάκ αποτελεί το τέταρτο καταγεγραμμένο επεισόδιο βομβαρδισμού μη στρατιωτικών υποδομών με θύματα αμάχους. Από την πρώτη ημέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, έχουν αναφερθεί πολύνεκρα πλήγματα από αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, PrSM και βόμβες 2.000 λιβρών σε σχολείο στο Μινάμπ, σε κατοικημένη περιοχή στο Λαμέρντ και σε οικία στο νησί Κεσμ, προκαλώντας δεκάδες θανάτους πολιτών.