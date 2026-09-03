«Ματωμένος γάμος» στο Ιράν: Η στιγμή που αμερικανική βόμβα μετέτρεψε δεξίωση σε τραγωδία

Σε μια μικρή πόλη του Ιράν, μια αμερικανική επίθεση μετέτρεψε έναν γάμο σε τραγωδία. Σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 67, ανέφεραν οι ιρανικές αρχές.

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

«Ματωμένος γάμος» στο Ιράν: Η στιγμή που αμερικανική βόμβα μετέτρεψε δεξίωση σε τραγωδία
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αμερικανική επίθεση σε γάμο στην πόλη Κουχεστάκ του Ιράν σκότωσε πέντε άτομα και τραυμάτισε 67, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.
  • Η βόμβα χτύπησε τον χώρο όπου βρίσκονταν κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ η νύφη και ο γαμπρός επέζησαν.
  • Αναλύσεις και βίντεο επιβεβαιώνουν τη χρήση αμερικανικής βόμβας ολίσθησης τύπου JSOW στην επίθεση.
  • Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση έγκλημα πολέμου και ζήτησαν διερεύνηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
  • Η επίθεση εντάσσεται σε σειρά αμερικανικών επιδρομών που έχουν πλήξει μη στρατιωτικές υποδομές και προκαλέσει θύματα μεταξύ αμάχων στο νότιο Ιράν.
Snapshot powered by AI

Ο γάμος της περασμένης Τρίτης στην πόλη Κουχεστάκ ξεκίνησε όπως κάθε παραδοσιακός γάμος στο νότιο Ιράν. Οι γυναίκες έφτασαν με τα χέρια τους περίτεχνα στολισμένα με χέννα. Τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή. Κι ένα εορταστικό γεύμα επρόκειτο να σερβιριστεί σε ένα δωμάτιο ντυμένο με χαλιά και μαξιλάρια.Το πάρτι όμως έληξε βίαια όταν μια βόμβα έριξε την οροφή, μετατρέποντας μια βραδιά γιορτής σε ένα συνονθύλευμα από σανδάλια καλυμμένα με σκόνη, σκισμένες γιρλάντες και αιματοβαμμένα χαλιά.

Δεκάδες καλεσμένοι, σύμφωνα με έναν μάρτυρα και αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχαν ήδη φτάσει στο σπίτι της οικογένειας Mαλαχί και στα γύρω κτήρια για να γιορτάσουν τον γάμο της νεαρής νύφης και του γαμπρού. Γύρω στις 9:30 μ.μ. την Τρίτη, ο γάμος χτυπήθηκε από βόμβα η οποία, σύμφωνα με έναν ειδικό σε όπλα και μια οπτική ανάλυση των New York Times, είχε εξαπολυθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις καθώς πραγματοποιούσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν.

Τουλάχιστον πέντε καλεσμένοι στο γάμο σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο αγόρι και τουλάχιστον 67 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο του Ιράν. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν μια γυναίκα ονόματι Mοταχάρεχ, της οποίας η ταυτότητα επαληθεύτηκε από τους Times. Το βράδυ του γάμου, δημοσίευσε μια selfie στο Instagram από το γυναικείο πάρτι με χέννα που έλαβε χώρα το προηγούμενο βράδυ -έλαμπε με άψογα εφαρμοσμένο μακιγιάζ, ένα λιλά μαντήλι στο κεφάλι και ένα φόρεμα με λουλούδια. «Χθες βράδυ ήταν η πρώτη νύχτα!», έγραψε. «Για τις επόμενες νύχτες, να σου φτιάξω τέτοιου είδoυς στόρι;»

i.jpg

Ζημιές στην οροφή ενός σπιτιού στο Κουχεστάκ του Ιράν, το οποίο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης την Τρίτη

Στην επόμενη ανάρτησή της , που ανέβηκε μέσα σε μία ώρα μετά την επίθεση, φοράει το ίδιο λιλά μαντήλι — αλλά τώρα, τα μάτια της είναι λερωμένα με μακιγιάζ και το πρόσωπό της καλυμμένο με κόκκινες κηλίδες. «Απόψε υποτίθεται ότι θα ήταν μια νύχτα αγάπης και γέλιου», έγραψε η Moταχάρρεχ. «Αλλά ο γάμος μετατράπηκε σε πένθος και μια γλυκιά νύχτα θα είναι για πάντα πικρή»..Ένα βίντεο από τις αμέσως επακόλουθες επιθέσεις έδειξε σκηνές χάους με τους κατοίκους της γειτονιάς με φακούς να τρέχουν ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτήρια, καθώς οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να ξεπλύνουν την περιοχή με μια μάνικα.

Οι Times επιβεβαίωσαν ακριβώς πού είχε γυριστεί το βίντεο, το οποίο έδειξε χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με δορυφορικές εικόνες της περιοχής και ότι το βίντεο μαγνητοσκοπηθηκε το βράδυ της Τρίτης. Ένα βίντεο από ένα ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο επαληθεύτηκε από τους Times, έδειχνε τις συνέπειες μιας επίθεσης σε ένα κτήριο όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι λάμβανε χώρα ένας γάμος.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την επίθεση στο Κουχεστάκ του Ιράν, η οποία κόστισε τη ζωή σε αμάχους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ο μόλις 6 ετών Αμίρ-Μοχάμεντ Καρίμι και ο 16χρονος Μοχάμεντ Μαλαχί, σοκάρουν. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους, αναφέροντας ότι η βόμβα έπληξε τον χώρο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένες οι γυναίκες και τα παιδιά, ενώ η νύφη και ο γαμπρός κατάφεραν να επιζήσουν. Τα θύματα διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χαζράτ Αμπολφάζλ στο Μινάμπ, την ίδια νοσηλευτική μονάδα που περιέθαλψε τους τραυματίες από τον πρόσφατο βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για έγκλημα πολέμου από την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ ειδικοί σε θέματα διεθνούς δικαίου τονίζουν την ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού, σημειώνοντας πως δεν υπήρχε κανένας προφανής στρατιωτικός στόχος στην ευρύτερη περιοχή.

1788419020910-12422386-i.jpg

Δορυφορική εικόνα από την Airbus μέσω Google Earth.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι ανταποδίδουν τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι έπληξε σημεία επικοινωνίας, μαζί με άλλες τοποθεσίες που, όπως είπε, λειτουργούσαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, στις οποίες περιλαμβάνεται το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.Οι επιθέσεις στο Κουχεστάκ έπληξαν έναν μεγάλο πύργο επικοινωνιών κοντά στο λιμάνι της πόλης. Αφού χτυπήθηκε ο πύργος, κατέρρευσε σε έναν δρόμο, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που επαληθεύτηκαν από τους Times. Μια άλλη επίθεση έπληξε ένα κτήριο στην κατοικημένη περιοχή όπου τελούνταν ο γάμος, περίπου 150 μέτρα από τον πύργο επικοινωνιών, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, τοπικών αξιωματούχων και βίντεο που δημοσιεύτηκαν από μάρτυρες και επαληθεύτηκαν από τους Times.

Οι Times συνέλεξαν βίντεο με υπολείμματα όπλων που γυρίστηκαν μετά τις επιθέσεις στο Κουχεστάκ και τα εξέτασε ο Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών του Αμερικανικού Στρατού και αναλυτής στις Υπηρεσίες Έρευνας Όπλων. Ο ίδιος αναγνώρισε τα υπολείμματα ως συστατικά μιας βόμβας ολίσθησης, η οποία χρησιμοποιείται από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και όχι από τις δυνάμεις του Ιράν. Ερωτηθείς για την επίθεση στον γάμο και τα πυρομαχικά, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης, ο Λοχαγός Τιμ Χόκινς του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δήλωσε: «Γνωρίζουμε τις αναφορές, οι οποίες προέρχονται από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο αμερικανικός στρατός δεν στοχεύει ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με το IRGC»

Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ωστόσο την επίθεση έγκλημα πολέμου και η Ερυθρά Ημισέληνος του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής της ζήτησε από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να διερευνήσει το επεισόδιο.Στις μικρές πόλεις του νότιου Ιράν, οι γάμοι παραδοσιακά τελούνται στα σπίτια των ανθρώπων, όπως συνέβαινε και με την οικογένεια Μαλαχί. Οι γάμοι γίνονται μια εκδήλωση γειτονιάς, με τους άνδρες και τις γυναίκες να συγκεντρώνονται σε ξεχωριστά σπίτια. Ο Χαμίντ Κασίρι, ένας δάσκαλος και άλλοι μάρτυρες δημοσίευσαν βίντεο με την τεράστια τρύπα στην οροφή ενός κτιρίου, το οποίο, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, είχε πληγεί άμεσα από αμερικανική επιδρομή. Τσιμεντένιοι τοίχοι είχαν τρυπηθεί, πόρτες είχαν θρυμματιστεί, οροφές είχαν καταρρεύσει και συντρίμμια ήταν σκορπισμένα σε όλη την περιοχή.

Ανάλυση υπολειμμάτων όπλων από τον Τρέβορ Μπολ, με βάση οπτικό υλικό από τον τοπικό δάσκαλο και το ιρανικό IRIB, επιβεβαιώνει τη χρήση αμερικανικής βόμβας ολίσθησης τύπου JSOW στην επίθεση στο Κουχεστάκ. Τα ανακτηθέντα τμήματα, όπως το ουραίο πτερύγιο, το περίβλημα και το μοτίβο των οπών των μπουλονιών, ταυτίζονται πλήρως με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του JSOW στη βάση δεδομένων Open-Source Munitions Portal, ενώ παρόμοια πυρομαχικά έχουν καταγραφεί σε αμερικανικό μαχητικό σε βίντεο της CENTCOM.

Το περιστατικό στο Κουχεστάκ αποτελεί το τέταρτο καταγεγραμμένο επεισόδιο βομβαρδισμού μη στρατιωτικών υποδομών με θύματα αμάχους. Από την πρώτη ημέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, έχουν αναφερθεί πολύνεκρα πλήγματα από αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, PrSM και βόμβες 2.000 λιβρών σε σχολείο στο Μινάμπ, σε κατοικημένη περιοχή στο Λαμέρντ και σε οικία στο νησί Κεσμ, προκαλώντας δεκάδες θανάτους πολιτών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

10:10ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 290 τα συνολικά κρούσματα - Σημειώθηκαν 24 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

10:08ΚΟΣΜΟΣ

«Ματωμένος γάμος» στο Ιράν: Αμερικανική επίθεση μετέτρεψε τη δεξίωση σε τραγωδία - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Αχαΐα: Πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο επειδή τον ενοχλούσε

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης αποκαλύπτεται: Πώς κατασκευάστηκε το θέατρο στο φυσικό ανάγλυφο των βράχων - Πώς σμιλεύτηκαν καθίσματα και σκάλες

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα – Ποια τεκμήρια διαβίωσης επηρεάζονται

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλάει... ελληνικά και κλέβει 100 ευρώ από γυναίκα στην Πάτρα - Δείτε το video

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Κλούνεϊ κατά κυβέρνησης Τραμπ: «Στις ΗΠΑ έχουμε κακιστοκρατία, μάς κυβερνούν οι λιγότερο καταρτισμένοι άνθρωποι»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Μανάτος 468 κιλών επέζησε από 34 συγκρούσεις με σκάφη: Νέα μέτρα για την προστασία του

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άγνωστοι οι γονείς των 3 ανηλίκων - Ο ρόλος του Αφγανού και οι αντιφάσεις όλων

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Συνέτι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει πιο σύγχρονο αλλά πάντα hard core

09:39LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της στη Θεσσαλονίκη - Μοίρασε λούτρινα δελφίνια στο κοινό

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

09:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το “ΑΕΝΑΟΝ” γίνεται πράξη – Η πόλη ξανά στη θάλασσα»

09:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή: Διακοπή όλων των αναμετρήσεων στο 10’ προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα «Φιλαράκια» για τη Gen Z μοιάζουν με άπιαστο όνειρο: Οι πέντε λόγοι

09:18LIFESTYLE

Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ είναι ξανά στη Μύκονο και... την αποθεώνει: Είναι το αγαπημένο μου νησί

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Ινδικό στο Αιγαίο: Νέο είδος «εισβολέα» στα ελληνικά νερά

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 75 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

08:12NEWSBOMB

Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν: «Ευτυχώς που έφυγαν, εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω στη βασιλική οικογένεια»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλάει... ελληνικά και κλέβει 100 ευρώ από γυναίκα στην Πάτρα - Δείτε το video

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άγνωστοι οι γονείς των 3 ανηλίκων - Ο ρόλος του Αφγανού και οι αντιφάσεις όλων

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κρίσιμος δείκτης EFI και το «Shift of Tails» - Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβρης στην Ελλάδα

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Ινδικό στο Αιγαίο: Νέο είδος «εισβολέα» στα ελληνικά νερά

07:50NEWSBOMB

Συναγερμός στις Αγορές: Γιατί η Ολλανδία μετέφερε επειγόντως 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο - Η επιχείρηση-μαμούθ που διήρκεσε 5 μήνες

09:39LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της στη Θεσσαλονίκη - Μοίρασε λούτρινα δελφίνια στο κοινό

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης – Χάος και ουρές χιλιομέτρων

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

08:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι δύο «κινήσεις ματ» που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

09:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αργεντινή: Διακοπή όλων των αναμετρήσεων στο 10’ προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ο 43χρονος έκρυβε τα πραγματικά του στοιχεία και συστηνόταν ως Τούρκος - Σήμερα στην ανακρίτρια για την ειδεχθή δολοφονία του βρέφους

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτήμα Καμπά: Η ιστορία του «καταραμένου» project που «ξυπνά» μετά από 35 χρόνια – Πώς θα αξιοποιηθεί η τεράστια έκταση

06:46LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: «Ο καλλιτέχνης παει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη;» - Η απάντηση στους επικριτές του

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: «Τρέξτε!» – Νέο δραματικό βίντεο τη στιγμή που οι πλημμύρες σαρώνουν τη Σιάμπρου Μπέσι

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ