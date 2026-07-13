Πολυπαραγοντικό το θέμα με τα τούρκικα F35, οι 399 του Αλέξη και ο Βάιος

Λύσσαξαν τα τουρκικά ΜΜΕ για τους F-35. Από τον ανταποκριτή του CNN Turk στην Ουάσιγκτον, μέχρι το Middle East Eye που αναπαράγει η Haber 7, όλοι βλέπουν κλεισμένη συμφωνία μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν για να μπει η Τουρκία στο παιχνίδι και να πάρει F-35. Το σενάριο είναι πλέον γνωστό: Η Τουρκία θα πουλήσει τους ρωσικούς S-400 που διαθέτει στα ΗΑΕ, και έτσι θα βγάλει από πάνω της το αγκάθι της κατοχής τους, για να υπερκεράσει το αμερικανικό βέτο για τα F-35. Το Middle East Eye ανέφερε μάλιστα ότι ήδη η Μόσχα δεν έχει πρόβλημα με αυτό το σενάριο (πρέπει κι αυτοί να δώσουν άδεια για μετακίνηση των S-400) και προτιμά να καταλήξουν στα ΗΑΕ. Οι S-400 δεν είναι του πεταματού.

Κάθε άλλο μάλιστα. Μπορούν να «διαβάσουν» αεροσκάφη stealth και να μεταφέρουν την τεχνολογία στους Ρώσους- αυτός είναι ο λόγος που οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δώσουν F 35 σε χώρα που να έχει S 400. Επίσης βάζουν βέτο απόκτησης F35 σε χώρες που το 5G δίκτυο είναι της κινεζικής Huawei.

Μπορούν τα Εμιράτα να αγοράσουν τους S-400 και γιατί; Η απάντηση είναι, ναι μπορούν, γιατί επί Μπάιντεν πάγωσε η προμήθεια ύψους 23 δις για 50 F35 λόγω δικτύου 5G. Ετσι πήραν Rafale. Μετά την συμπεριφορά του Ιράν που στράφηκε κατά των μικρών αραβικών χωρών του Κόλπου

ως αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε από τις ΗΠΑ, στα ΗΑΕ σκέφτονται πως τελικά ίσως τους είναι πιο χρήσιμοι οι αντιαεροπορικοί S400 από τα F35.

Υπάρχει κι ένα ακόμα σενάριο που παρουσίασε το CNN Turk: Ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει τη δυνατότητα να αναστείλει τις κυρώσεις CAATSA για 180 ημέρες επικαλούμενος λόγους εθνικού συμφέροντος, ακόμη και αν οι S-400 δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί από την Τουρκία. Η αναστολή μπορεί να ανανεώνεται, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνεται το Κογκρέσο.

Οι εκλογές στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τα mid-term elections στις ΗΠΑ το Νοέμβριο ίσως βάζουν και τα χρονικά όρια για τις κινήσεις. Η Τουρκία εκτιμά ότι τώρα είναι το timing για να παίξει τα χαρτιά της.

Το γείωσε

Η πιθανότητα να αποκτήσουν οι γείτονες F35 με κάποιο τρόπο, μας πληγώνει. Εκτός από τα επιχειρησιακά, τα οποία είναι συζητήσιμα, το εν λόγω αεροσκάφος αποτέλεσε για χρόνια μέρος της κυβερνητικής ρητορικής ως επιχείρημα απομόνωσης της Τουρκίας στην περιοχή. Δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη μια αναπάντεχη εξέλιξη που θα βάλει την Τουρκία στο παιχνίδι. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε ερώτηση για το ενδεχόμενο πώλησης F35 στην Τουρκία, κατά την συζήτηση που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στον Economist πρόσφατα

και απάντησε ως εξής: «Θα το ξαναπώ, το σημαντικό μήνυμα που προκύπτει από τη Σύνοδο Κορυφής αφορά το γεγονός ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και αυτός είναι, επίσης, ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας.

Δεν θα κάνω, λοιπόν, περαιτέρω σχόλια επί τούτου, αναφέρθηκα εν συντομία σε αυτό χθες, αλλά πάντα με εκπλήσσει κάπως ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα ζητήματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και αδυναμία να κατανοήσει τα πολυπαραγοντικά θέματα που αντιμετωπίζουμε. Ας το αφήσουμε λοιπόν εδώ, δεν έχω να προσθέσω οτιδήποτε».

Για το ίδιο θέμα ο υπουργός Εξωτερικώς ρωτήθηκε επίσης (Ert News). «Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι μέσα στα F-35 και την αναβάθμιση των F-16. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35» ήταν η απάντηση του κ. Γεραπετρίτη.

Οργανώνεται

Για το ζήτημα των F35 επιτέθηκε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία φορά. Η Αμαλίας εργάζεται πυρετωδώς για να είναι έτοιμη σε περίπτωση πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, καθώς έγιναν γνωστά τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ.

«Τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι άνθρωποι από την κοινωνία που καλούνται να εργαστούν με την κοινωνία, για την κοινωνία. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων και των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται η Ελλάδα» τονίζουν από το κόμμα του Αλέξη, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι υπόθεση λίγων. Χρειάζεται τη συμμετοχή των πολλών.

Ανάμεσα στους 400 ξεχωρίζουν ο Πέτρος Κόκκαλης, ο Φώτης Παπαγεωργίου ο πρώην υψηλόβαθμος της Αντιτρομοκρατικής όταν εξαρθρώθηκε η 17Ν, πολλά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, (Σπυροπούλου, Κρικρής, Τζιώτης, Παπαδοπούλου, η Μαριζέτα κα), αλλά εάν υπάρχει ένας που ο Τσίπρας είναι τυχερός που τον έχει αυτός είναι ο ταπεινός αγρότης Βάιος Γκανής

από το Βαρδαλί Φθιώτιδας. Ο Βάιος είναι η απόλυτη περίπτωση αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των συνεπειών του Ντάνιελ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικότερα της αγροτικής πολιτικής. Ήρθε πριν χρόνια ορεξάτος να ασχοληθεί με την παραγωγή από τις ΗΠΑ, έφτιαξε τον αμπελώνα του, και μετά τα είδε όλα. Ξεπέρασε ακόμα και τις προσωπικές του ενστάσεις όπως έχει πει ο ίδιος σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις (ΣΚΑΙ) να ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική.

Η μάχη της απαρτίας

Γενικώς ο Αλέξης έχει φύγει μπροστά. Η ανακοίνωση των 400+1 τους Εθνικού Συμβουλίου είναι ένας ευχάριστος μπελάς και είναι βέβαιο πως πολλοί από αυτούς θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Την ίδια ώρα στο μικρούλι κόμμα της Κουμουνδούρου σφάχτηκαν άγρια το Σάββατο και θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και σήμερα. Η πλευρά Πολάκη-Παππά-Δούρου οργάνωσε στο τσακ-μπαμ μια Κεντρική Επιτροπή σε ξενοδοχείο και αποφάσισαν να ξαναγυρίσει ο Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά του παραιτηθέντος Προέδρου Φάμελλου δια της αναπλ./Γραμματέα Σαπουνά, δεν αναγνώρισε την συνεδρίαση της ΚΕ και είπε ότι πρώτα θα γίνει μια ΠΓ σήμερα. Στην ημινόμιμη-ημιπαράνομη, ποιος ξέρει, Κεντρική Επιτροπή, από βουλευτές εμφανίστηκαν μόνο οι τρεις και η Έλενα Ακρίτα. Η εν λόγω πλευρά υποστήριξε ότι η ΚΕ είναι νόμιμη αφού έχει απαρτία 95 παρόντες και 60 με zoom. Μαζί της είχε ένα asset.

Τον Φώτη τον Κουβέλη.

Παρά την βαρύνουσας σημασίας του κ. Κουβέλη η μάχη της απαρτίας μαίνεται στα σόσιαλ με επιχειρήματα του τύπου’, ‘δεν ξέρει ο τρις φορές υπουργός και Πρόεδρος του ΔΣΑ και ξέρετε εσείς (αυτός είναι ο Κουβέλης) και την άλλη πλευρά να απαντά «ο Φώτης ο Κουβέλης που πήρε μόνος του 0,3% στις εκλογές διαπίστωσε απαρτία», και ‘την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζουν μέλη που έλαβαν πέντε ψήφους και μπήκαν στην ΚΕ λόγω παραιτήσεων».

Το κερασάκι στην τούρτα είναι φυσικά τα 6,38 εκ που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ κρατική επιχορήγηση για το ’26, κι άλλα 5 για τις εκλογές, και φυσικά το κτίριο στο οποίο κάποτε φυσικός ιδιοκτήτης ήταν ο ίδιος ο κ. Κουβέλης.

Επιστρέφει;

Τα επόμενα επεισόδια στο μικρούλι κόμμα θα συνεχιστούν και τις επόμενος μέρες. Η επόμενη πράξη έχει τίτλο «Πολάκης, η επιστροφή» καθώς η υπό διερεύνηση νόμιμη ΚΕ του Σαββάτου αποφάσισε να άρει την διαγραφή του. Όμως ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής Χρ. Γιαννούλης επισήμανε (action24) ότι «η επανένταξη οποιουδήποτε διαγραφέντος βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου και της ίδιας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και δεν αποτελεί αντικείμενο αποφάσεων άλλων κομματικών οργάνων».

Ο ίδιος ο κ. Πολάκης πάντως θεωρεί δεδομένο ότι επέστρεψε με απόφαση Κουβέλη, εεε Κεντρικής Επιτροπής ήθελα να πω, και δηλώνει έτοιμος να βάλει υποψηφιότητα.

Μπαίνουν στην μάχη

Γενικώς τα κόμματα είναι υπ’ ατμόν. Και στη ΝΔ γίνονται πράγματα. Όχι τόσο συναρπαστικά όσο του ΣΥΡΙΖΑ, ειν’ αλήθεια. Ο Γραμματέας Κυρανάκης

συγκαλεί σήμερα στη Πειραιώς τους 150 εκλεγμένους της Πολιτικής Γραμματείας. Η ιδέα είναι να μπουν σε τομείς για τους οποίους ενδιαφέρονται, κι από εκεί να συμμετέχουν στον σχεδιασμό πολιτικής. Πρόθεση είναι να φύγουν όλοι χαρούμενοι, κι έτσι αν πχ όλοι πολλοί επιθυμούν πχ να μπουν στον τομέα των Μεταφορών, ο Κυρανάκης δεν θα τους χαλάσει χατίρι. Η Πειραιώς εκτιμά ότι τα στελέχη χρειάζεται να έχουν ρόλο στην μάχη, κι ετοιμάζει κομματικό ανασχηματισμό το επόμενο διάστημα.

Λογικό.

Καρφιά

Την ίδια ώρα και στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται πυρετωδώς. Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης θα δώσει συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τις προτάσεις για τους συνταξιούχους με τα ακριβή ποσά κοστολόγησης των παροχών. Επίσης θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας με κατηγορούμενα δύο στελέχη της ΚΕ επειδή τόλμησαν να ασκήσουν κριτική για το που πάει το κόμμα με αρθράκια στο Καρφί.

Εννοείται το ΠΑΣΟΚ θα τσιμπήσει δυο μονάδες μετά απ' αυτό. Άσε που θα παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι.

Σας φιλώ

Η Πυθία