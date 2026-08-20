Υπερήλικες στο τιμόνι: Στο ίδιο έργο θεατές - «Λαδώματα» για την ανανέωση διπλώματος

Snapshot Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανώτατοριο ηλικίας για οδήγηση, αλλά μετά τα 65 απαιτείται ανανέωση διπλώματος κάθε τρία χρόνια και μετά τα 80 κάθε δύο χρόνια με ιατρικές εξετάσεις.

Υπάρχουν αναφορές για «λαδώματα» σε σχολές οδήγησης ώστε ηλικιωμένοι οδηγοί να ανανεώνουν δίπλωμα χωρίς τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, με κόστος από 300 έως 500 ευρώ.

Η διαδικασία ανανέωσης διπλώματος περιλαμβάνει οφθαλμολογικές, παθολογικές, νευρολογικές και ωτορινολαρυγγολογικές εξετάσεις ανάλογα με την ηλικία, για την ασφάλεια οδηγού και γύρω.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μέτρα για μικρότερη διάρκεια ισχύος διπλωμάτων και συχνότερους ιατρικούς ελέγχους για οδηγούς άνω των 65 ετών, με πιθανή ενημέρωση των αρχών από οικογενειακούς γιατρούς σε περιπτώσεις υγείας που επηρεάζουν την οδήγηση.

Τα μειωμένα αντανακλαστικά και οι προβλήματα όρασης ή ακοής σε ηλικιωμένους οδηγούς αυξάνουν τους κινδύνους στους δρόμους. Snapshot powered by AI

Μετά το βίντεο που έκανε το γύρω του διαδικτύου και δείχνει μία ηλικιωμένη να οδηγεί ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ανοίγει και πάλι το ηλικιακό ζήτημα για την άδεια οδήγησης και τις ανανεώσεις των διπλωμάτων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, το «λάδωμα» εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα σε ορισμένες σχολές οδηγών, προκειμένου οι ηλικιωμένοι να μπορέσουν να συνεχίσουν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, οι τιμές μπορεί να ξεκινούν από 300 ευρώ και να φτάσουν τα 500 ευρώ για μία ανανέωση, χωρίς να χρειάζεται οι ηλικιωμένοι να προσκομίσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ακόμη και με μία τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί ένας εκπαιδευτής οδήγησης να διαβεβαιώσει ότι θα ανανεώσει το δίπλωμα ηλικιωμένου, χωρίς ιατρικές εξετάσεις, Όπως ακούγεται στο ρεπορτάζ, εκπαιδευτής λέει ότι μπορεί να «προχωρήσουμε και επί τόπου, άμα είναι εντάξει ο άνθρωπος. Να βοηθήσω και εγώ λίγο την κατάσταση», σχετικά με την ανανέωση διπλώματος ηλικιωμένου.

Όμως, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δρόμους είναι πολλά, καθώς τα μειωμένα αντανακλαστικά αλλά και η αδύναμη όραση ή ακοή, θέτει πολλούς οδηγούς σε κίνδυνο. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που επιλέγουν μόνοι τους να σταματήσουν την οδήγηση μετά από κάποια ηλικία, για να μην προκαλέσουν κινδύνους.

Τι ισχύει στην Ελλάδα με τα όρια ηλικίας στην οδήγηση

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει προς το παρόν ανώτατο όριο ηλικίας για να οδηγεί κανείς. Ακόμη και μετά τα 90 μπορεί ένας οδηγός να ανανεώσει το δίπλωμά του και να κυκλοφορεί στους δρόμους.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, το δίπλωμα οδήγησης παύει να ισχύει μετά τα 65 έτη και στην περίπτωση που θέλει κανείς να συνεχίζει να οδηγεί, πρέπει να το ανανεώνει κάθε τρία χρόνια. Μετά τα 80, η διαδικασία ανανέωσης γίνεται κάθε δύο χρόνια.

Η διαδικασία είναι απλή: Χρειάζεται μία αίτηση και ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με την ηλικία. Συγκεκριμένα, για κάθε οδηγό ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι υποχρεωτική η οφθαλμολογική εξέταση πριν από την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Μετά τα 65, χρειάζεται η προσκόμιση εξετάσεων από οφθαλμίατρο και παθολόγο, ενώ μετά τα 80 απαιτούνται και νευρολογικές και ωτορινολαρυγγολογικές εξετάσεις.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου ένας οδηγός να μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους γύρω του. Ελέγχονται η όραση, η ακοή, η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή λειτουργία, καθώς και τυχόν παθήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οδήγηση.

Όμως, βλέπουμε σχετικά συχνά ότι σχολές οδήγησης δεν τηρούν τα προβλεπόμενα και προχωρούν σε ανανεώσεις διπλωμάτων χωρίς να δίνουν βάση στην ακεραιότητα του οδηγού, με το ανάλογο αντίτιμο.

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει διάφορα σενάρια για το μέλλον των αδειών οδήγησης στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Αν και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια οριστική απόφαση για γενική αφαίρεση διπλωμάτων, στο τραπέζι βρίσκονται σίγουρες προτάσεις που προβλέπουν μικρότερη διάρκεια ισχύος των αδειών για οδηγούς άνω συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου, άλλα και συχνότερους ιατρικούς ελέγχους που μπορούν όλο και πιο εύκολα να οδηγήσουν σε οριστική απώλεια διπλώματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές συζητήσεις, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να μειώνουν τη διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, επιβάλλοντας συχνότερες ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με τις εθνικές πολιτικές που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι οικογενειακοί γιατροί να έχουν τη δυνατότητα ή ακόμη και την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν διαπιστώνουν προβλήματα υγείας που ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση που αποκρύψουν ή δεν ελέγξουν επαρκώς κάτι.

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