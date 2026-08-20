Αλλαγές στην στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 01 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αλλαγές στην στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η στρατιωτική θητεία μειώνεται σε 9 μήνες για όσους κατατάσσονται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ χωρίς να λάβουν αναβολή.
  • Η ρύθμιση αφορά όσους γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου 2008 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά.
  • Η οριστική απόλυση μπορεί να γίνει μετά από 9 μήνες πραγματικής υπηρεσίας για όσους εκπληρώνουν πλήρως την υποχρέωση με την αρχική πρόσκληση.
  • Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης χωρίς να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αρκεί να αποδείξουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.
  • Η δυνατότητα αναβολής περιγράφεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026 και το κίνητρο για σύντομη θητεία στο άρθρο 246 του ίδιου νόμου.
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Στρατιωτική θητεία εννέα μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ (τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2026), εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στο ν. 5265/2026.

Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 01 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 246 του ν. 5265/2026, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιασθούν όταν κληθούν.

Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Την ίδια ώρα, το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Η αλλαγή που προκύπτει, είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει, ήδη, εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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