Θητεία 9 μηνών για πρώτη φορά: Ποιοι νέοι θα μπορούν να υπηρετήσουν λιγότερο

Snapshot Από το 2026, η βασική στρατιωτική θητεία μπορεί να ολοκληρωθεί σε εννέα μήνες για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές.

Η ρύθμιση αφορά τους νέους που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 15ης Μαΐου 2008 και κατατάσσονται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ.

Οι φαντάροι που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές πριν την κατάταξη μπορούν να ζητήσουν αναβολή χωρίς να απαιτείται προγενέστερη εγγραφή στη σχολή.

Το νέο πλαίσιο προσφέρει δύο επιλογές στους νεοσύλλεκτους: άμεση κατάταξη με συντομότερη θητεία ή αναβολή για σπουδές.

Οι αλλαγές καθιστούν τη στρατιωτική θητεία πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νέας γενιάς. Snapshot powered by AI

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατιωτική θητεία εισάγει σημαντικές αλλαγές, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της βασικής στρατιωτικής υποχρέωσης σε εννέα μήνες για όσους καταταγούν χωρίς να ζητήσουν αναβολή για σπουδές. Η ρύθμιση αφορά τους νέους που θα καταταγούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 246 του νόμου 5265/2026, οι νέοι που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 15ης Μαΐου 2008 και επιλέξουν να παρουσιαστούν στην αρχική τους κλήση χωρίς να ζητήσουν αναβολή, θα μπορούν να ολοκληρώσουν την πλήρη στρατιωτική τους υποχρέωση σε εννέα μήνες. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στο να ενθαρρύνει την εκπλήρωση της θητείας σε νεότερη ηλικία, προσφέροντας ένα ισχυρό κίνητρο για άμεση κατάταξη.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους υπηρετούν την πλήρη κύρια στρατιωτική τους θητεία και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με την οριστική απόλυση να γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εννέα μηνών πραγματικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για τους φαντάρους που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους πριν την κατάταξη. Οι νέοι που καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιθυμούν να εισαχθούν ή να συνεχίσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαιδευτική Σχολή μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές, σύμφωνα με το άρθρο 188 του νόμου 5265/2026.

Μία σημαντική καινοτομία είναι ότι δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη εγγραφή στη σχολή για να ζητηθεί η αναβολή. Αρκεί η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

Δύο βασικές επιλογές για τους νέους της 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ

Το νέο πλαίσιο δίνει ουσιαστικά δύο δρόμους στους νεοσύλλεκτους: είτε να παρουσιαστούν άμεσα, χωρίς αναβολή, ώστε να επωφεληθούν από τη συντομότερη θητεία των εννέα μηνών, είτε να ζητήσουν αναβολή για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Αυτή η ευελιξία αναμένεται να βοηθήσει τους νέους να προσαρμόσουν καλύτερα την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στις προσωπικές και επαγγελματικές τους προτεραιότητες.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η στρατιωτική θητεία αποκτά πιο σύγχρονο χαρακτήρα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιλογές της νέας γενιάς, ενώ παράλληλα διατηρεί τη βασική υποχρέωση προς την πατρίδα.