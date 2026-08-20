Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

Snapshot Σε παραλία της Μαρμπέγια στην Ισπανία, ένας τόνος βάρους περίπου 300 κιλών πλησίασε την ακτή προκαλώντας πανικό στους λουόμενους που νόμισαν ότι ήταν καρχαρίας.

Το ψάρι μήκους άνω των δύο μέτρων φαινόταν αποπροσανατολισμένο και ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους προσπάθησαν να το βοηθήσουν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και οι εικόνες διαδόθηκαν ευρέως στα social media. Snapshot powered by AI

Πανικός επικράτησε σε παραλία της Μαρμπέγια στην Ισπανία, όταν ένα τεράστιο ψάρι μήκους άνω των δύο μέτρων πλησίασε την ακτή, με τους λουόμενους να πιστεύουν αρχικά ότι επρόκειτο για καρχαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία El Ancón, όπου το ψάρι έκανε την εμφάνισή του κοντά στους λουόμενους, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας αρκετούς να απομακρυνθούν από το σημείο.

Ωστόσο, σύντομα διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για καρχαρία, αλλά για έναν ερυθρό τόνο βάρους περίπου 300 κιλών.

Ο τεράστιος τόνος φαινόταν αποπροσανατολισμένος, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν.

Το απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες από την παραλία να κάνουν τον γύρο των social media.

https://www.instagram.com/reel/DcN7HeJiA_p/

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