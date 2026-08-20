Γαλλία: «Είχε πεταχτεί σαν σκουπίδι» - Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία της TikToker στους αμπελώνες

Snapshot Δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά την ανακάλυψη του καμένου πτώματος της TikToker Σόνιας Μπελίνα σε αμπελώνα στη νότια Γαλλία.

Το πτώμα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στη 29χρονη influencer με περίπου 260.000 ακόλουθους στο TikTok.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία μετά τον εντοπισμό του πτώματος στις 12 Αυγούστου.

Η οικογένεια της Μπελίνα χαρακτήρισε το γεγονός ως φόνο μεγάλης βαρβαρότητας, σημειώνοντας ότι το πτώμα της είχε εγκαταλειφθεί και πεταχτεί σαν σκουπίδι.

Οι συλλήψεις έγιναν με βάση στοιχεία που υποδηλώνουν την άμεση ή έμμεση εμπλοκή των δύο ανδρών στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση μετά την ανακάλυψη του καμένου πτώματος μιας νεαρής γυναίκας σε έναν αμπελώνα στη νότια Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας της Νιμ, Σεσίλ Ζενσάκ.

Η εισαγγελέας επιβεβαίωσε επίσης ότι το πτώμα που βρέθηκε στον αμπελώνα του Σεν-Ζιλ ανήκε στην influencer των κοινωνικών δικτύων Σόνια Μπελίνα.

Η 29χρονη είχε περίπου 260.000 ακόλουθους στο TikTok και επισκεπτόταν την οικογένειά της στην περιοχή ένα μήνα πριν από τα 30ά της γενέθλια.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση την Τετάρτη λόγω «στοιχείων που υποδηλώνουν την άμεση ή έμμεση εμπλοκή τους στο περιστατικό», ανέφερε η εισαγγελέας.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, αφού ένας αγρότης εντόπισε το πτώμα στις 12 Αυγούστου, αλλά οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν την ταυτότητα της Μπελίνα για αρκετές ημέρες, καθώς απαιτούνταν εξέταση DNA.

Ωστόσο πριν από την επίσημη ενημέρωση, η οικογένειά της ήταν σίγουρη πως το απανθρακωμένο πτώμα ήταν της Μπελίνα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μουράντ Μπατίκ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL ότι το πτώμα της 29χρονης είχε «εγκαταλειφθεί» και «σχεδόν πεταχτεί σαν σκουπίδι», σε ένα περιστατικό που χαρακτήρισε ως «φόνο σπάνιας βαρβαρότητας».

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