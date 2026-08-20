Γιαννακόπουλος για Ουόκαπ: «Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία, στήριξη στον Θωμά»

Ο Τόμας Ουόκαπ προχώρησε στην καταγγελία της μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, ζητώντας να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Πειραιά.

Η κίνηση του Αμερικανού γκαρντ προκάλεσε ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών, με τους «ερυθρόλευκους» να απειλούν τον Ουόκαπ με διακοπή του συμβολαίου του σε περίπτωση που δεν δώσει το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης (20/08).

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την υπόθεση μέσω ανάρτησής του στο Instagram, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός απέναντι στον Έλληνα διεθνή, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στην ΕΟΚ και την Πολιτεία για τη στάση τους.

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδράει κανείς να τον προστατέψει, είναι ντροπή. Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία και ΕΟΚ και Πολιτεία, δεν υπάρχουν πουθενά. Στήριξη στον Θωμά».